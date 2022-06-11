Почему грузины стали носить кепки-аэродромы

В советские годы главным символом и главной гордостью грузинского мужчины (равно как и мужчин других закавказских национальностей) была огромная кепка, прозванная в народе кепкой-аэродромом. Чем больше были её размер и площадь поверхности, тем круче был её обладатель. Образ состоятельного грузина был просто немыслим без этого головного убора.
Какие только шутки и анекдоты не ходили о грузинах в кепке: о предприимчивых торговцах на рынке, про вальяжных владельцев чёрных «Волг» и о том, как богатые горцы сорили в ресторанах деньгами.
Анекдот. В ресторане грузин в шикарной кепке рассчитался сторублёвой купюрой. Официант посмотрел на банкноту, заподозрил в ней фальшивку и удивлённо спросил: – А почему Ленин в кепке?
– Э-э-э… слушай, дорогой, у нас в Грузии все в кепках ходят!
Очень хорошую шутку, наверняка списанную из реальной жизни, применил режиссёр Георгий Данелия в своём шедевральном фильме «Мимино».
В этой киноленте есть замечательная сцена примерки кепки в маленькой полуподвальной лавке. Напомню её. Продавец долго натягивал на голову посетителя тесный головной убор. После того, как всё-таки его напялил, предложил выйти на улицу и осмотреть обновку в зеркале. Между торговцем и покупателем произошёл следующий диалог:
– Ну-ка, посмотри! – сказал лавочник.
– Немного жмёт… – пожаловался клиент.
– Жарко. От тепла предметы расширяются. А эта кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше. Иди…
После чего лётчик Мимино окончательно убедил сомневающегося покупателя, авторитетно подтвердив: – Зимой!
Вы наверняка будете удивлены, когда узнаете, что традиционная грузинская кепка появилась в этой стране в XIX веке благодаря русскому князю Михаилу Воронцову; грандиозному пожару, поглотившему оперный театр в Тифлисе; итальянскому тенору Сальваторе Кокоцца и старинным сицилийским кепкам под названием «коппола». Обо всём этом по порядку.
В 1847 году по приказу царского наместника на Кавказе князя Михаила Семёновича Воронцова в Тифлисе, на Эриваньской площади был заложен фундамент Оперного театра. Строительство длилось четыре года и завершилось в 1851 году. Театр пользовался грандиозной популярностью у тифлисской публики. Слух меломанов услаждали приглашённые князем Воронцовым итальянские певцы. Арии из итальянских опер разносились по всему городу. Их пели все – аристократы, купцы и простые горожане. Итальянские мелодии перепевались на многоголосный грузинский лад и послужили основой зарождающемуся жанру городского романса.
Однако 11 октября 1874 года театр сгорел при невыясненных обстоятельствах. Были уничтожены практически все декорации, костюмы, реквизит и богатейшая нотная библиотека. Одна часть итальянской труппы разъехалась, другая часть артистов осталась ждать лучших времён в ставшем для них родным городе. Певцы и музыканты перебивались разными заработками, не всегда связанными с их основной профессией.
Тенор-сицилиец Сальваторе Кокоцца, которого местные жители называли на свой манер Кокуцца, решил вспомнить профессию отца – в детстве Сальваторе вовсю помогал своему родителю в изготовлении кепок. Он открыл на Михайловском проспекте Тифлиса (ныне это проспект царя Давида IV Строителя) мастерскую по пошиву традиционных сицилийских кепок под названием «коппола».
Кстати, узнаёте знакомое слово – коппола? Да-да, знаменитый американский режиссёр итальянского происхождения Фрэнсис Форд Коппола, тот самый, который снял великолепную кинотрилогию «Крёстный отец», носит фамилию, происходящую от названия головного убора.
Коппола – это чёрная шерстяная кепка с козырьком, типичная для сицилийских крестьян. Ну, и для тамошней мафии тоже. Эти кепки вы наверняка видели на головах темпераментных сицилийцев в фильме «Крёстный отец».
Место для мастерской по производству кепок-коппола предприимчивый оперный певец Сальваторе Кокоцца выбрал не случайно. Михайловский проспект Тифлиса в те времена был в основном заселён немцами, и синьор Кокоцца надеялся, что покупателями его продукции станут именно они. Однако, на практике оказалось, что наибольшей популярностью итальянская коппола пользуется у коренных жителей. Деятельный тенор тут же отрыл вторую мастерскую – в Кутаиси. И не прогадал. Потому, что в Кутаиси, в отличие от многонационального Тифлиса, преобладало грузинское население. Имеретины с большим энтузиазмом восприняли новинку, и кепи господина Кокоцца, окончательно переименованного в батони Кокуцца, стали очень быстро распространяться по всей Западной Грузии.
Интересный факт: в окрестностях Кутаиси эти головные уборы до сих пор иногда называют «кокуца-куди», что означает «шапка-кокуца», хотя местные жители вряд ли уже помнят и наверняка не представляют, что это такое (или кто такой) – «кокуца».
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь… Если бы не пожар в тифлисском оперном театре и не энергичный синьор Кокоцца, ходили бы грузины в своих традиционных национальных головных уборах. Причём в каждом регионе страны – в своём: в хевсурских, сванских, кахетинских шапках, да в платках-кабалахи. Ну и конечно же, все вместе в папахах….. Я так думаю!
Источник:
АНТИФИШКИ
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