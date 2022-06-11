Почему грузины стали носить кепки-аэродромы

Однако 11 октября 1874 года театр сгорел при невыясненных обстоятельствах. Были уничтожены практически все декорации, костюмы, реквизит и богатейшая нотная библиотека. Одна часть итальянской труппы разъехалась, другая часть артистов осталась ждать лучших времён в ставшем для них родным городе. Певцы и музыканты перебивались разными заработками, не всегда связанными с их основной профессией.



Тенор-сицилиец Сальваторе Кокоцца, которого местные жители называли на свой манер Кокуцца, решил вспомнить профессию отца – в детстве Сальваторе вовсю помогал своему родителю в изготовлении кепок. Он открыл на Михайловском проспекте Тифлиса (ныне это проспект царя Давида IV Строителя) мастерскую по пошиву традиционных сицилийских кепок под названием «коппола».



Кстати, узнаёте знакомое слово – коппола? Да-да, знаменитый американский режиссёр итальянского происхождения Фрэнсис Форд Коппола, тот самый, который снял великолепную кинотрилогию «Крёстный отец», носит фамилию, происходящую от названия головного убора.



Коппола – это чёрная шерстяная кепка с козырьком, типичная для сицилийских крестьян. Ну, и для тамошней мафии тоже. Эти кепки вы наверняка видели на головах темпераментных сицилийцев в фильме «Крёстный отец».