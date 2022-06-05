«Отель Калифорния», в который сперва заселились Jethro Tull, а уже потом Eagles

Сценарий композиции очень кинематографический: главный герой утомился от длительных странствий по пустыне. Одурманенный веществами, он начал тонуть во сне и, услышав звон колокола, увидел «её». В общем – он не понял, рай это или ад, но он очутился в месте под названием «Отель Калифорния». Это причудливый мир, гламурный, но вместе с тем пугающий...

«Они собрались, чтобы пировать.

Они закалывали тварь своими стальными ножами...»

Герой настолько испугался, что бросился прочь – ему захотелось немедленно покинуть это место! Но сторож скупо сказал ему: