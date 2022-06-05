«Отель Калифорния», в который сперва заселились Jethro Tull, а уже потом Eagles

«Отель Калифорния» – вечная классика группы Eagles. Песня вышла в 1977 году и быстро обрела успех! По сей день она имеет вес: для многих меломанов знакомство с творчеством американских рокеров начинается именно с этой композиции. А на закате 90-х читатели журнала Guitarist признали гитарное соло из «Hotel California» лучшим в истории!
Да, соло в этой песне действительно прекрасное. И неудивительно, что вот уже не одно десятилетие вокруг него столько шума! Частенько поклонники Eagles обвиняют других музыкантов в плагиате – мол, уж слишком знакомый мотив. Из «Калифорнии», по всей видимости. И если вы относитесь к числу тех, кто совершенно случайно ловил себя на мысли плагиата «Hotel California», мы можем вас сильно удивить: вполне возможно, что и за самими Eagles есть грешок! Но обо всём по порядку.
Несмотря на красивое название, эта песня вовсе не о том, как же чудесно жить в Калифорнии! Напротив – участники Eagles решили показать обратную сторону этого «богемного оазиса», о котором многие художники говорят не иначе, как об истинной американской мечте...
«Некоторые танцуют, чтобы не забыться,
А некоторые – чтобы обо всём забыть...»
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Сценарий композиции очень кинематографический: главный герой утомился от длительных странствий по пустыне. Одурманенный веществами, он начал тонуть во сне и, услышав звон колокола, увидел «её». В общем – он не понял, рай это или ад, но он очутился в месте под названием «Отель Калифорния». Это причудливый мир, гламурный, но вместе с тем пугающий...
«Они собрались, чтобы пировать.
Они закалывали тварь своими стальными ножами...»
Герой настолько испугался, что бросился прочь – ему захотелось немедленно покинуть это место! Но сторож скупо сказал ему:
«Вы можете освободить номер в любое время,
Но вы никогда не сможете уйти!»
Каков подлинный смысл этих безусловно мощных строк? В своём интервью Дон Хенли сказал:
«Эта песня о тёмной стороне американской мечты, об излишествах, которые превращают людей в животных. Можно сказать – это конец невинности!»
Когда сингл «Hotel California» был выпущен, у публики практически не было шанса: слушатели остались в полном восторге от столь мощной, проникновенной, загадочной и пугающей лирики! Но был человек, который сразу почуял что-то неладное... И им оказался Иэн Андерсон, лидер группы Jethro Tull. Послушав нашумевший хит, Андерсон поймал себя на мысли, что он напоминает ему одну из его собственных песен! Речь о «We Used To Know» 1969 года. Иэн уверен, что последовательность аккордов использована та же самая! Слушаем, оцениваем и сравниваем:
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Да, нечто похожее в звучании действительно есть. Дело в том, что в 1972 году группы гастролировали вместе! Сам Андерсон признавал:
«Возможно, тогда они уловили в этой песне что-то особенно привлекательное для себя, и сами этого не осознали. И вот, спустя некоторое время это вдохновение вылилось в «Hotel California».
Мы считаем, что «Hotel California» сложно обвинить в плагиате. Всё же как ни крути – а эти песни разные. Но даже если бы знаменитый «Отель Калифорния» действительно был вдохновлён «We Used To Know», то это нисколько бы не отняло его великолепия и величия. Что касается Андерсона, то ему очень даже льстит данная схожесть:
«Я знаю, что это та же самая последовательность аккордов. Я слышу это. Но вместе с тем это другой размер, другая тональность, другой контекст. «Hotel California» – это потрясающая песня, великая! Я очень рад за них, что им удалось сотворить нечто подобное! Хотя иногда в шутку и намекаю на то, что принимаю «Hotel California» как своего рода дань уважения...»
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АНТИФИШКИ
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Песня «Hotel California», как и одноименный альбом, вышла в 1976-м.
Уже потом, в начале 1977-го, вышел сингл.