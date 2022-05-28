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Пестрая подборка gif'ок на разные вкусы
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АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Вот такой вот незатейливый, якобы весёлый, розыгрыш.
Говорят, кого-то это веселит...