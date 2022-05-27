Калейдоскоп позитива. Выпуск 131

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По многочисленным просьбам трудящихся оставляю место под каждой картинкой для комментариев!
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Это не просто дерево.
Это урок для Людей.
Это дерево растет у дороги в горном массиве Бюкк в Венгрии.
Прошло много лет с тех пор, как кто-то срубил низ ствола тонкого деревца, но оно не погибло, потому что его держат и кормят "руки" соседнего дерева!
Каждую весну они вместе распускают листья, вместе наслаждаются теплом летнего солнца и вместе ложатся спать осенью. Уже много лет...
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Если гора не идет к Магомету.
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Про Питер).. на конец мая.
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Когда встал в 6 утра на работу.
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Когда захотел попробовать, как в фильме.
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Опыт против молодости.
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Ныааааа...)))
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Бэтмен в квартире.
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Когда пришёл в качалку.
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Жадность фраера, чуть, не сгубила.
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Опять рыбов только показывают.
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Как упредить истерику.
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Черепашки ниндзя на тренировке)))
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Серии расставлены в неверном порядке. Та, что справа должна быть первой...