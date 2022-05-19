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Как выглядит самая высокая в мире карусель

Как выглядит самая высокая в мире карусель

Автор:
19 мая 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Дубай   аттракционы   большая высота   высоко   карусель   книга рекордов   путешественнику на заметку   самая высокая в мире   экстремальные аттракционы   
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Как вы думаете, где находится самая высокая в мире карусель? Конечно же, в Дубае (они любят ставить такие рекорды)! Уникальный аттракцион Bollywood Sky Flyer высотой 140 метров даёт, по словам его создателей, ощущение полёта на дельтаплане.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дубай   аттракционы   большая высота   высоко   карусель   книга рекордов   путешественнику на заметку   самая высокая в мире   экстремальные аттракционы   
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5  комментариев
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385k
Алексей 2 часа назад
можно рядом завод по кирпичам делать
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20k
BiZ 37 минут назад
если что, чтоб не мучиться
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10k
Dmitry Час назад
Не хотел бы жить рядом с такой штукой. Кирпичи должны разлетаться, во все стороны.
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9k
Ivan Час назад

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Оксид Бетона Час назад
Хорошая центрифуга для выжимания мочекаловых масс из организма!
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