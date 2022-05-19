Как выглядит самая высокая в мире карусель

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Как вы думаете, где находится самая высокая в мире карусель? Конечно же, в Дубае (они любят ставить такие рекорды)! Уникальный аттракцион Bollywood Sky Flyer высотой 140 метров даёт, по словам его создателей, ощущение полёта на дельтаплане.
Карусель Skyflyer построена из 421 тонны стали. На её строительство ушло 600 дней, а на установку — 120 дней.
Она "обогнала" 137-метровую карусель Orlando StarFlyer во Флориде и стала самым высоким отдельно стоящим аттракционом в мире.
Skyflyer — самая высокая карусель в мире. Этот аттракцион выше, чем Великая пирамида в Гизе
Skyflyer расположен в парке развлечений Bollywood Parks Dubai.
Он нравится и молодым, и пожилым любителям острых ощущений: с одной стороны, это обычная карусель, но при этом вас раскручивают, постепенно поднимая вверх, и крутят вокруг гигантской башни на высоте облаков.
Вы как будто качаетесь и летаете на дельтаплане одновременно.
Движение вверх и вниз и вращение с разной скоростью вокруг 140-метровой башни позволяет не только получить массу удивительных эмоций, но и полюбоваться потрясающими видами на парк и окрестности.
Карусель открылась в феврале 2021 года и присоединилась к целому ряду других аттракционов-рекордсменов, разбросанных по Дубаю.
Здесь есть самый высокий в мире пейзажный бассейн, который расположен на высоте 200 м в Пальмовой башне на острове Пальма Джумейра, самое высокое в мире колесо обозрения, высота которого достигает 250 м, и Бурдж-Халифа, самое высокое в мире здание высотой 828 м.
Здесь есть самый высокий в мире пейзажный бассейн, который расположен на высоте 200 м в Пальмовой башне на острове Пальма Джумейра, самое высокое в мире колесо обозрения, высота которого достигает 250 м, и Бурдж-Халифа, самое высокое в мире здание высотой 828 м.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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