Как выглядит самая высокая в мире карусель

Карусель открылась в феврале 2021 года и присоединилась к целому ряду других аттракционов-рекордсменов, разбросанных по Дубаю.



Здесь есть самый высокий в мире пейзажный бассейн, который расположен на высоте 200 м в Пальмовой башне на острове Пальма Джумейра, самое высокое в мире колесо обозрения, высота которого достигает 250 м, и Бурдж-Халифа, самое высокое в мире здание высотой 828 м.