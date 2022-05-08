Вообще для всяких гламурных дам и светских львиц попасть в подобную ситуацию - страшная трагедия, которая снится в дурных снах. Однако королеву это только позабавило, и она с удовольствием фотографировалась рядом с сеньорой Вивас.

Похоже, данное платье станет особенно популярным в этом сезоне. Ну и, конечно, интересно то, что испанская королева надевает платье за 50 евро, а не какое-нибудь Гуччи от Версаче за несколько тысяч. Тут все простенько, но с большим вкусом.