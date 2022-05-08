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Забавная история

Забавная история

Автор:
08 мая 2022 05:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 50 евро   Награды королевы Летисии   черно-белое платье   
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Различные испанские СМИ (например, вот это) пишут о забавной истории, произошедшей во время церемонии вручения «Награды королевы Летисии» в Мериде. Ее Величество вручала одну из наград профессору гражданского права Университета Севильи Инмакуладе Вивас. И надо же было такому случиться, что королева и сеньора Вивас оказались одеты совершенно одинаково: в черно-белое платье от Мango за €50.

Вообще для всяких гламурных дам и светских львиц попасть в подобную ситуацию - страшная трагедия, которая снится в дурных снах. Однако королеву это только позабавило, и она с удовольствием фотографировалась рядом с сеньорой Вивас.


Похоже, данное платье станет особенно популярным в этом сезоне. Ну и, конечно, интересно то, что испанская королева надевает платье за 50 евро, а не какое-нибудь Гуччи от Версаче за несколько тысяч. Тут все простенько, но с большим вкусом.



Источник:

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Метки: 50 евро   Награды королевы Летисии   черно-белое платье   
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1  комментарий
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sos1960sos 2 часа назад
Это же Кортни Кокс из "Друзей" слева на фото, а не королева!
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