20 примеров смешного, но очень крутого креатива из инструментов

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Люди творческие могут создать что угодно из чего угодно. И вот вам 20 примеров того самого креатива, глядя на который легко сказать - вот это фантазия.
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Имеется около 2000 отечественных стандартов (ГОСТ) на промышленные инструменты, значительная часть которых применяется в строительстве
Есть даже стальные молотки, покрытые медью, которые чаще всего применяют пожарные или мастера при ремонте во взрывоопасной среде
Дело в том, что при ударе медь не производит искр, а если требуется работать во взрывоопасных местах (к примеру, в здании, где произошла утечка газа), такие инструменты просто жизненно необходимы.
В невесомости применяют особый молоток, который не будет отталкиваться при ударе, и в середине пустотелого инструмента будет находиться тяжелая дробь из металла
Есть особые автоматические молотки с патронташем, и теперь ни мастер, ни домохозяйка не отобьют пальцы молотком.
Пила очень старый инструмент, предшественниками нынешних пилы были зазубренные камни, и они уже существовали в период от 7000 до 5000 годов до нашей эры
Источник:
АНТИФИШКИ
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