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20 примеров смешного, но очень крутого креатива из инструментов

20 примеров смешного, но очень крутого креатива из инструментов

Автор:
29 апреля 2022 23:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   иентересное   инструмент   креатив   молоток   пила   художники   
1025
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Люди творческие могут создать что угодно из чего угодно. И вот вам 20 примеров того самого креатива, глядя на который легко сказать - вот это фантазия.

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Дело в том, что при ударе медь не производит искр, а если требуется работать во взрывоопасных местах (к примеру, в здании, где произошла утечка газа), такие инструменты просто жизненно необходимы.

Источник:

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Метки: Фабрика идей   иентересное   инструмент   креатив   молоток   пила   художники   
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3  комментария
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1k
Евгений Час назад
...ять. Что это за мессианский бред со странными картинками. Особо понравился молоток для невесомости. Так и представил как космонавты в МКС снаружи гвозди ...ять забивают.
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7k
amrita Полминуты назад
ГОЛЬ....на выдумки хитра.
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