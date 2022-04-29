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Странные находки под водой

Странные находки под водой

Автор:
29 апреля 2022 19:14
Сообщество : RealFishki
Метки: артефакты   археологи   вода   интересное   находки   поиски   
592
7
Есть люди, которые любят искать разные интересные вещи. И не только на суше, но и под водой.
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Источник:

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Метки: артефакты   археологи   вода   интересное   находки   поиски   
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1  комментарий
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3k
Veprь в напряге 4 часа назад
Эмир Наджи:
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minimalism

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