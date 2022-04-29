Странные находки под водой

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Есть люди, которые любят искать разные интересные вещи. И не только на суше, но и под водой.
Кто-то может найти древние монеты и озолотиться. Кто-то древние артефакты, странные орудия труда, даже целые старые города. Но ведь под водой тоже много всего интересного.
Удивительное открытие в озере Мичиган
Кто не слышал о Стоунхендже? Огромные камни, стоящие по кругу, с основанием, которое ничем не укреплено. Назначение этой инсталляции до сих пор неизвестно.
А ещё подобное сооружение было найдено в 2007 году на глубине 12 метров в заливе Гранд-Траверс (озеро Мичиган, США).
А ещё подобное сооружение было найдено в 2007 году на глубине 12 метров в заливе Гранд-Траверс (озеро Мичиган, США).
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Изначально целью экспедиции был поиск затонувших кораблей с помощью гидролокаторов нового поколения. Учёные нашли под водой эту странную конструкцию и они совершенно не ожидали, что наткнутся на такой вот исторический памятник, которому, скорее всего, больше 9000 лет. Исследования выявили, что на многих камнях нанесены загадочные рисунки, которые больше всего онапоминают фигуры вымерших животных.
Было выдвинуто несколько гипотез, кто же из народов мог воздвигнуть такое сооружение, но пока ни одна из них не подтвердилось.
Было выдвинуто несколько гипотез, кто же из народов мог воздвигнуть такое сооружение, но пока ни одна из них не подтвердилось.
Скелеты на стульях
Река Колорадо, точнее залив у причала Сьенега-Спрингс, это удивительно красивое место, с прозрачной водой. Там любят плавать дайверы и вот один из них 4 мая 2015 года, в процессе наслаждения подводными красотами, наткнулся на нечто интересное. Два человеческих скелета сидели на пластиковых стульях, будто бы собрались отдохнуть и поболтать о чём-нибудь.
Перепуганный дайвер вылетел из воды и тут же позвонил в полицию. Водолазы, погрузившиеся под воду, сделали несколько снимков и эти кадры напоминают фильм ужасов, где люди умерли от ужаса, присев на стулья. На черепах даже солнцезащитные очки остались. Но шериф заподозрил, что это просто инсталляция и водолаз, который снова отправился рассмотреть ужасную находку, подтвердил - скелеты ненастоящие. Качественные копии человеческих скелетов, которые были выполнены из тонущего пластика. На одном из них была записка: "Берни всю жизнь мечтал жить в реке".
Полиция потратила около часа на изучение фотографий и скелетов, прежде чем убедиться, что это чья-то шутка, которая, кстати, неплохо так реализована.
Полиция потратила около часа на изучение фотографий и скелетов, прежде чем убедиться, что это чья-то шутка, которая, кстати, неплохо так реализована.
Аптечка, которой 2100 лет
Что скрывать, медицина прошлых веков, в сравнении с нынешней, выглядит по меньше мере варварской. Искусство врачевания было достаточно ограниченным - пиявки, благовония, кровопускание и заклинания с красивыми пассами руками. Но недавно на морском дне было найдено что-то, что приоткрыло медицинскую тайну тех лет.
У побережья Тосканы был найден затонувший корабль 2100-летней давности. Исследователи нашли там остатки достаточно большой аптечки, возраст которой исчисляется примерно 130 годом до нашей эры. В ней было найдено 136 оловянных и деревянных флакончиков с лекарствами, а также кубики, пилюли и таблетки. Интересно, что большинство снадобий имеют разнообразный и сложный состав.
У побережья Тосканы был найден затонувший корабль 2100-летней давности. Исследователи нашли там остатки достаточно большой аптечки, возраст которой исчисляется примерно 130 годом до нашей эры. В ней было найдено 136 оловянных и деревянных флакончиков с лекарствами, а также кубики, пилюли и таблетки. Интересно, что большинство снадобий имеют разнообразный и сложный состав.
В некоторых таблетках содержалось больше десяти разных растительных экстрактов, что-то было сделано на основе сосновой смолы, цинка, крахмала и даже из овощей. Учёные привлекли к работе медиков и те сделали вывод, что эти препараты и сегодня применяются при лечении некоторых болезней, к примеру офтальмологического характера и желудочно-кишечного тракта.
Эта находка позволяет узнать секреты, какой широкий спектр лекарств использовался людьми до нашей эры и, что удивительно, были вполне себе рабочими.
Эта находка позволяет узнать секреты, какой широкий спектр лекарств использовался людьми до нашей эры и, что удивительно, были вполне себе рабочими.
Источник:
АНТИФИШКИ
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