Странные находки под водой

Перепуганный дайвер вылетел из воды и тут же позвонил в полицию. Водолазы, погрузившиеся под воду, сделали несколько снимков и эти кадры напоминают фильм ужасов, где люди умерли от ужаса, присев на стулья. На черепах даже солнцезащитные очки остались. Но шериф заподозрил, что это просто инсталляция и водолаз, который снова отправился рассмотреть ужасную находку, подтвердил - скелеты ненастоящие. Качественные копии человеческих скелетов, которые были выполнены из тонущего пластика. На одном из них была записка: "Берни всю жизнь мечтал жить в реке".

Полиция потратила около часа на изучение фотографий и скелетов, прежде чем убедиться, что это чья-то шутка, которая, кстати, неплохо так реализована.