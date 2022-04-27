Фотограф решил сблизить людей

Ричард Ренальди — фотограф из Нью-Йорка, США, которому пришла в голову идея создать фотосерию под названием «Прикосновение к незнакомцам». На фотографиях изображены совершенно незнакомые люди, которые общаются, позируя вместе. Очень нежные и интимные портреты побуждают нас задуматься о расстоянии и границах, которые мы устанавливаем друг для друга.

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