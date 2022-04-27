Фотограф решил сблизить людей

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Ричард Ренальди — фотограф из Нью-Йорка, США, которому пришла в голову идея создать фотосерию под названием «Прикосновение к незнакомцам». На фотографиях изображены совершенно незнакомые люди, которые общаются, позируя вместе. Очень нежные и интимные портреты побуждают нас задуматься о расстоянии и границах, которые мы устанавливаем друг для друга.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Нью-Йорк Прикосновение к незнакомцам Ричард Ринальди портреты сближение людей фото фотографии фотосерия
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