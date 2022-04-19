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Гифки дня

Гифки дня (18 гиф)

Автор:
19 апреля 2022 16:58
Метки: gif   гифки   подборка   
2688
18
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7  комментариев
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5k
Ыукп 4 часа назад
не упал - уже хорошо.
не упал - уже хорошо.Посмотреть
не упал - уже хорошо.
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16k
Дмитрий 2 часа назад
Шестая гифка напомнила мне замечательный эпизод, свидетелем которого я стал лет пятнадцать назад. Много раз уже писал про него, но он того стоит. Лето, жара, переполненный вагон метро, пацан лет десяти-двенадцати сжатый со всех сторон народом. Одной рукой он держится за поручень, буквально повисает на нём, а в другой держит мобильник и с его крошечного экрана жадно, взахлёб читает "Танцы мужчин" Владимира Покровского; прекрасную, но тяжёлую, совершенно не детскую вещь, которая и не каждому взрослому зайдёт. Не всё в нашем мире потеряно, пока есть в нём такие вот пацаны.
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7k
schmubu 4 часа назад
на 8-ой - а зачем они стол трогают?
на 9-ой - тот, который на страховке стоял - клювом прощёлкал, только руку и успел протянуть.
на 10-ой - ППС - пожарно-прикладной спорт. левая коленка не заживает, постоянно в синяках и занозах.
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1k
zasder 4 часа назад
А что за тряпочка на 4 гифке?
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