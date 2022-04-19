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Пестрая подборка gif'ок на разные вкусы
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АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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на 9-ой - тот, который на страховке стоял - клювом прощёлкал, только руку и успел протянуть.
на 10-ой - ППС - пожарно-прикладной спорт. левая коленка не заживает, постоянно в синяках и занозах.
такая же микрофибра, как можно купить рублей за сто, но с логотипом яблока и за две тысячи)