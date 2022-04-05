FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в... Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет расслабиться Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет... Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России, охотно возвращаются, чтобы заработать Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России,... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Хозяйка подшутила над своим озорным котом Хозяйка подшутила над своим озорным котом «Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами «Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами "Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей "Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на... Судьба актёра Владимира Толоконникова Судьба актёра Владимира Толоконникова Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Никогда не разговаривай с ослами Никогда не разговаривай с ослами 35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет 35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет Реакция лисы на любимую игрушку Реакция лисы на любимую игрушку Ретро фотографии Ретро фотографии Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного... Фотоподборка Фотоподборка Видео с предсказуемым финалом: установка кондиционера Видео с предсказуемым финалом: установка кондиционера
В поисках истории... Или где найти старые карты

В поисках истории... Или где найти старые карты (1 фото)

Автор:
05 апреля 2022 18:35
Метки: карты   поиски   родословная   ссылки   
275
1

Приветствую Уважаемое сообщество, искал я тут немного истории своей семьи, начал сначала с материнской линии, о них больше известно. Поиски начал с документов и на свидетельстве о рождении бабушки нашел один нас. пункт которого не смог найти в современных картах, начал поиск по старинным картам и открыл для себя несколько интересных картографических сайтов, вот делюсь по порядку нахождения и полезности.


Первый сайт был ЭтоМесто http://www.etomesto.ru , очень полезный ресурс, на котором можно посмотреть, да еще и сравнить с современной картой эти места. Доступно скачивание карт для навигаторов. Скачать на прямую можно прямо с сервера сайта.

Еще достоинство, определяет, наверное по IP регион и выдает карты по региону, но не всегда.


Второй сайт http://retromap.ru в принципе похожий сайту ЭтоМесто, кроме того, что нельзя скачивать карты, считаю это огромным минусом, поэтому писать особо не буду.


Ну и третий сайт КартоЮг https://maps.southklad.ru/forum/ в нем к моему большому огорчению отсутствует сравнение карт с современной, только скачивание, зато насколько я смог сравнить, карт больше. Скачивание идет с Яндекс. Диска. Сначала немного запутался и поиске, особенно трудно, когда еще не знаешь что и как правильно искать, но потом нашел эту тему в которой как раз идет разбивка карт (явно не всех карт, потому что там ссылок меньше и это значительная недоработка) по регионам. Разбивку прилагаю тут, надеюсь что будет полезно для сообщества.


Карты Северо-Западного округа


Карты Центрального округа


Карты Приволжского и Уральского округов


Карты Северного Кавказа и Южного округов


Карты Сибирского и Дальневосточного округов


Карты стран СНГ и Прибалтики


PS: нас. пункт так и не нашел пока что, возможно какая то ошибка в документе.

PSS: На средине задолбался вставлять ссылки, но полпути было пройдено и не стал бросать )))

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: карты   поиски   родословная   ссылки   
8
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Veprь Макар Час назад
Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
boozed 36 минут назад
Отлично. Спасибо!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Sincera61

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246



Другие посты автора
Популярное
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
0
97
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
1
40
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
Набирающие популярность
Конюхов решил поставить новый рекорд
0
12
Конюхов решил поставить новый рекорд
Фотографии прошлого сезона и бонус
0
0
Фотографии прошлого сезона и бонус
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фольга всему голова
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#мир#позитив#автомир#история#авто аварии#красота#Украина#СССР
#прикол#Ватермарк#факты#автомобили#Разное#аварии#картинки#милота#девушки#фотографии
#животные#интересно#интересное#дтп#подборка#Приколы#люди#Россия#забавно#в мире
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Яндекс перестал упоминать главного конкурента в связи с говном Яндекс перестал упоминать главного конкурента в связи с говном Картографический экскурс: как расширялись азиатские владения России Картографический экскурс: как расширялись азиатские владения России Порция религиозных карт, которые помогают лучше понять этот мир Порция религиозных карт, которые помогают лучше понять этот мир Слабонервным не смотреть: сравнение ВВП штатов США со странами Слабонервным не смотреть: сравнение ВВП штатов США со странами 20 странных и забавных географических карт, которые все же существуют 20 странных и забавных географических карт, которые все же существуют

На что жалуетесь?

Вернуться