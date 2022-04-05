В поисках истории... Или где найти старые карты





Первый сайт был ЭтоМесто http://www.etomesto.ru , очень полезный ресурс, на котором можно посмотреть, да еще и сравнить с современной картой эти места. Доступно скачивание карт для навигаторов. Скачать на прямую можно прямо с сервера сайта.

Еще достоинство, определяет, наверное по IP регион и выдает карты по региону, но не всегда.





Второй сайт http://retromap.ru в принципе похожий сайту ЭтоМесто, кроме того, что нельзя скачивать карты, считаю это огромным минусом, поэтому писать особо не буду.





Ну и третий сайт КартоЮг https://maps.southklad.ru/forum/ в нем к моему большому огорчению отсутствует сравнение карт с современной, только скачивание, зато насколько я смог сравнить, карт больше. Скачивание идет с Яндекс. Диска. Сначала немного запутался и поиске, особенно трудно, когда еще не знаешь что и как правильно искать, но потом нашел эту тему в которой как раз идет разбивка карт (явно не всех карт, потому что там ссылок меньше и это значительная недоработка) по регионам. Разбивку прилагаю тут, надеюсь что будет полезно для сообщества.





Карты Северо-Западного округа

Карты Центрального округа

Карты Приволжского и Уральского округов

Карты Северного Кавказа и Южного округов

Карты Сибирского и Дальневосточного округов

Карты стран СНГ и Прибалтики



PS: нас. пункт так и не нашел пока что, возможно какая то ошибка в документе.

PSS: На средине задолбался вставлять ссылки, но полпути было пройдено и не стал бросать )))