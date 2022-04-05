В поисках истории... Или где найти старые карты

Приветствую Уважаемое сообщество, искал я тут немного истории своей семьи, начал сначала с материнской линии, о них больше известно. Поиски начал с документов и на свидетельстве о рождении бабушки нашел один нас. пункт которого не смог найти в современных картах, начал поиск по старинным картам и открыл для себя несколько интересных картографических сайтов, вот делюсь по порядку нахождения и полезности.
Первый сайт был ЭтоМесто http://www.etomesto.ru , очень полезный ресурс, на котором можно посмотреть, да еще и сравнить с современной картой эти места. Доступно скачивание карт для навигаторов. Скачать на прямую можно прямо с сервера сайта.
Еще достоинство, определяет, наверное по IP регион и выдает карты по региону, но не всегда.
Второй сайт http://retromap.ru в принципе похожий сайту ЭтоМесто, кроме того, что нельзя скачивать карты, считаю это огромным минусом, поэтому писать особо не буду.
Ну и третий сайт КартоЮг https://maps.southklad.ru/forum/ в нем к моему большому огорчению отсутствует сравнение карт с современной, только скачивание, зато насколько я смог сравнить, карт больше. Скачивание идет с Яндекс. Диска. Сначала немного запутался и поиске, особенно трудно, когда еще не знаешь что и как правильно искать, но потом нашел эту тему в которой как раз идет разбивка карт (явно не всех карт, потому что там ссылок меньше и это значительная недоработка) по регионам. Разбивку прилагаю тут, надеюсь что будет полезно для сообщества.
Карты Северо-Западного округа
- Республика Карелия
- Архангельская область
- Вологодская область
- Калининградская область
- Ленинградская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Псковская область
Карты Центрального округа
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Карты Приволжского и Уральского округов
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
- Кировская область
- Курганская область
- Республика Мордовия
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Самарская область
- Саратовская область
- Свердловская область
- Тюменская область
- Ульяновская область
- Республика Удмуртия
- Челябинская область
- Чувашская Республика, Чувашия
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Республика Марий Эл
Карты Северного Кавказа и Южного округов
- Республика Калмыкия
- Краснодарский край и Республика Адыгея
- Ставропольский край и республики Кавказа (Дагестан, Ингушетию, КБР, Карачаево-Черкесию)
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Ростовская область
- Республика Крым
Карты Сибирского и Дальневосточного округов
- Бурятия
- Алтайский край
- Красноярский край
- Иркутская область
- Кемеровская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Томская область
- Забайкальский край, Читинская область
- Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Чукотка, Якутия, Магаданская, Сахалинская области)
- Республика Хакасия
- Еврейская автономная область
Карты стран СНГ и Прибалтики
PS: нас. пункт так и не нашел пока что, возможно какая то ошибка в документе.
PSS: На средине задолбался вставлять ссылки, но полпути было пройдено и не стал бросать )))
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