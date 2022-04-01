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Педальная машинка. Мечта советского ребёнка

Педальная машинка. Мечта советского ребёнка (9 фото)

Автор:
01 апреля 2022 12:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Педальная   машинка   хотелки   
402
9

Честно говоря педальная машинка - это мечта детсадовца или в крайнем случае октябренка, но признаюсь честно и будучи пионерами при случае не упускали возможности прокатиться. Педальная машинка не была распространенной игрушкой, у нас во дворе была всего одна. Оказывается в СССР, с 30-х годов двадцатого века выпускалось несколько десятков моделей педальных машинок, от "Эмок" и "ЗиСов" до "Жигулей" и "Москвичей".

В автомобильном музее УГМК есть линейка подобных машин - это образцы 60-80-х годов, сегодня мы ее рассмотрим.


Машинка "Москвич" (1-й серии), выпускалась на заводе АЗЛК с 1960 по 1972 год.

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Именно такая машинка снималась в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".

Есть две версии прототипа этой игрушки: Москвич-403 и Studebaker Champion 1950 года.

Москвич (скорее всего вторая серия, но утерян молдинг и неродные колеса) - выпускалась на АЗЛК с 1972 по 1981 год.

Москвич (третья серия) - выпускалась на АЗЛК с 1981 по 1994 год, это одна из самых распространенных машинок. Стоила такая игрушка 25 рублей.

Машинка "Нева" - выпускалась в Ленинграде, в 70-х годах на секретном оборонном "Ленинградском Северном заводе" и чтобы никто не догадался, на машинке на номерном знаке красовалась надпись "ЛАЗ". Интересна тем, что у нее открывается багажник и капот, под которым муляж двигателя.

Страшненький "Оренбуржец" - изготавливался я думаю в Оренбурге, судя по дизайну скорее всего в 80-х годах.

Ну и в заключении "машинка нашего двора", педальный автомобиль "Радуга" выпускавшийся на Челябинском кузнечно-прессовом заводе с 1977 по 1992 год. Насколько я помню у него горели фары и поворотники, которые питались от двух "квадратных" батареек.


А у вас была в детстве педальная машинка?

Источник:

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Метки: Педальная   машинка   хотелки   
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21  комментарий
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647
Антон 5 часов назад
Мне дедуля вот такой покупал, я на районе самый крутой был ))))
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988
LisA 57 минут назад
у меня был москвич, бабушка купила. только на моей памяти родителей уговорил на улицу вынести один раз:)
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11k
Кыся Час назад
У нас во дворе никто от них не фанател. Во-первых, туда комфортно влезал только дошкольник. Во-вторых, силы надо было прикладывать много, а скорости не было вообще. Из этих пунктов следовал очевидный вывод - те, кто на них ездил, считались малышами, и тусоваться с ними никто не хотел. В третьих, затащить ее домой мог только взрослый, соответственно, свободное перемещение отменялось - ведь не бросишь же ее на улице... А вот владельцы велосипедов были весьма мобильны и обезбашены, и догнать их на машинке было вообще нереально.
К тому же, все давно накатались на них в садике или в парках отдыха.
Так что у нас котировались велики, и были у каждого во дворе.
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9k
Hunson Abadeer 2 часа назад
эх.. это была мечта детства(
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Сейчас что-то их скупать дорого взялись
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44k
Элек Мек 2 часа назад
В городе Горький был парк Культуры и отдыха им.Кулибина,где на прокат за умеренную плату родителям для своих чад давали на прокат такие авто и коников.
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44k
Элек Мек 2 часа назад
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34k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
У моих пацанов такая была, только красная. Что они на ней только не вытворяли - от гонок на выживание до автомастерской сменой ЛКП и рестайлингом.

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20k
uutb 3 часа назад
Просто оставлю
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
"это мечта детсадовца или в крайнем случае октябренка" - автор, лучше пиши только за себя!.. Лично Я до сих пор такую хочу!
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24k
Ваня 3 часа назад
у меня был москвич первой серии...
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14k
Вася 3 часа назад
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1k
Gleb_Skameikin 4 часа назад
Вы меня извините, но у меня она была в 4-5 летнем возрасте, как вы туда пионера запихнете:)
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23k
Сибиряк 5 часов назад
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6k
pilgrimnl 5 часов назад
было дело
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