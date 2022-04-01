Педальная машинка. Мечта советского ребёнка

Честно говоря педальная машинка - это мечта детсадовца или в крайнем случае октябренка, но признаюсь честно и будучи пионерами при случае не упускали возможности прокатиться. Педальная машинка не была распространенной игрушкой, у нас во дворе была всего одна. Оказывается в СССР, с 30-х годов двадцатого века выпускалось несколько десятков моделей педальных машинок, от "Эмок" и "ЗиСов" до "Жигулей" и "Москвичей".
В автомобильном музее УГМК есть линейка подобных машин - это образцы 60-80-х годов, сегодня мы ее рассмотрим.
Машинка "Москвич" (1-й серии), выпускалась на заводе АЗЛК с 1960 по 1972 год.
Именно такая машинка снималась в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".
Есть две версии прототипа этой игрушки: Москвич-403 и Studebaker Champion 1950 года.
Москвич (скорее всего вторая серия, но утерян молдинг и неродные колеса) - выпускалась на АЗЛК с 1972 по 1981 год.
Москвич (третья серия) - выпускалась на АЗЛК с 1981 по 1994 год, это одна из самых распространенных машинок. Стоила такая игрушка 25 рублей.
Машинка "Нева" - выпускалась в Ленинграде, в 70-х годах на секретном оборонном "Ленинградском Северном заводе" и чтобы никто не догадался, на машинке на номерном знаке красовалась надпись "ЛАЗ". Интересна тем, что у нее открывается багажник и капот, под которым муляж двигателя.
Страшненький "Оренбуржец" - изготавливался я думаю в Оренбурге, судя по дизайну скорее всего в 80-х годах.
Ну и в заключении "машинка нашего двора", педальный автомобиль "Радуга" выпускавшийся на Челябинском кузнечно-прессовом заводе с 1977 по 1992 год. Насколько я помню у него горели фары и поворотники, которые питались от двух "квадратных" батареек.
А у вас была в детстве педальная машинка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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К тому же, все давно накатались на них в садике или в парках отдыха.
Так что у нас котировались велики, и были у каждого во дворе.