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Тайваньский подарочек

Тайваньский подарочек (9 фото + 5 видео)

Автор:
31 марта 2022 15:37
Метки: животные   истории   мой домашний зоопарк   
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Расскажу-ка я,ребята,про своих друзей-питомцев.Отдохните от новостей и просто улыбнитесь!

Началось все с того,что меня заслали в Тайвань на ремонт гарантийного движка.И там я скентовался с начальником смены,классным и рукастым дедом,китайцем Сун Ли.Однажды гуляя в состоянии легкого подпития по улицам Тайваня,мы заскочили к его родственнику,хозяину маленького зоомагазинчика.Вот тут-то я и увидел данного товарища,который технично отжимал у своих родственников кормушку...Поняв что это "наш человек",я решил всеми правдами и неправдами уволочь домой этого "грозного зверя".Прививки,разрешения, таможни и т д и т п, в Тайване-это кошмар и ужас и,честное слово, без протекции и помощи хитрого деда Ли, ничерта-бы у меня не получилось.Но тем не менее,вскоре мы сидели в самолете с горой документов и бумажек,а весили они больше чем сам "волкодав".Так как "грозный хищник" весил ровно 454 грамма,то к нему вместе с таможенной биркой и приклеилась кличка -"Фунтик".



Замученный перелетом ребенок

Вот так и прижился у нас в доме Фунчоза-сан,страшный зверь под названием шитцу,шапка-ушанка с характером и выставочный вариант...


Боня-боксер для него неприрекаемый авторитет и лучший друг


Боня ,как настоящий отец ,обучал его разным собачьим премудростям и, наблюдать это со стороны было ужасно уморительно...






Когда Фунтик заболел,старый боксер от него не отходил и всячески поддерживал...




Но болячки проходят и жизнь продолжается!


Чего греха таить -иногда эти шебутные "деточки" могут навести такой "порядок",что хочется из них сделать входные коврики,или шапки ушанки!


Но почешешь затылок,постонаешь и принимаешся за уборку.Дело-то житейское...Как можно обижаться на эти сладкие морды?




Вот так и живем.Надеюсь что смог немного развлечь читателей cвоим рассказом о нашем маленьком домашнем мирке.

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Метки: животные   истории   мой домашний зоопарк   
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Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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