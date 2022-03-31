Тайваньский подарочек

Расскажу-ка я,ребята,про своих друзей-питомцев.Отдохните от новостей и просто улыбнитесь!
Началось все с того,что меня заслали в Тайвань на ремонт гарантийного движка.И там я скентовался с начальником смены,классным и рукастым дедом,китайцем Сун Ли.Однажды гуляя в состоянии легкого подпития по улицам Тайваня,мы заскочили к его родственнику,хозяину маленького зоомагазинчика.Вот тут-то я и увидел данного товарища,который технично отжимал у своих родственников кормушку...Поняв что это "наш человек",я решил всеми правдами и неправдами уволочь домой этого "грозного зверя".Прививки,разрешения, таможни и т д и т п, в Тайване-это кошмар и ужас и,честное слово, без протекции и помощи хитрого деда Ли, ничерта-бы у меня не получилось.Но тем не менее,вскоре мы сидели в самолете с горой документов и бумажек,а весили они больше чем сам "волкодав".Так как "грозный хищник" весил ровно 454 грамма,то к нему вместе с таможенной биркой и приклеилась кличка -"Фунтик".
Замученный перелетом ребенок
Вот так и прижился у нас в доме Фунчоза-сан,страшный зверь под названием шитцу,шапка-ушанка с характером и выставочный вариант...
Боня-боксер для него неприрекаемый авторитет и лучший друг
Боня ,как настоящий отец ,обучал его разным собачьим премудростям и, наблюдать это со стороны было ужасно уморительно...
Когда Фунтик заболел,старый боксер от него не отходил и всячески поддерживал...
Но болячки проходят и жизнь продолжается!
Чего греха таить -иногда эти шебутные "деточки" могут навести такой "порядок",что хочется из них сделать входные коврики,или шапки ушанки!
Но почешешь затылок,постонаешь и принимаешся за уборку.Дело-то житейское...Как можно обижаться на эти сладкие морды?
Вот так и живем.Надеюсь что смог немного развлечь читателей cвоим рассказом о нашем маленьком домашнем мирке.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 5 любопытных историй из разных стран и эпох
- Что вы могли не знать о снеговике
- Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
- Темная сторона «Макдоналдса»: эксплуатация детей и другие неприятные истории с участием известного фаст-фуда
- Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями
Понравилось28