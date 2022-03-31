Тайваньский подарочек

Началось все с того,что меня заслали в Тайвань на ремонт гарантийного движка.И там я скентовался с начальником смены,классным и рукастым дедом,китайцем Сун Ли.Однажды гуляя в состоянии легкого подпития по улицам Тайваня,мы заскочили к его родственнику,хозяину маленького зоомагазинчика.Вот тут-то я и увидел данного товарища,который технично отжимал у своих родственников кормушку...Поняв что это "наш человек",я решил всеми правдами и неправдами уволочь домой этого "грозного зверя".Прививки,разрешения, таможни и т д и т п, в Тайване-это кошмар и ужас и,честное слово, без протекции и помощи хитрого деда Ли, ничерта-бы у меня не получилось.Но тем не менее,вскоре мы сидели в самолете с горой документов и бумажек,а весили они больше чем сам "волкодав".Так как "грозный хищник" весил ровно 454 грамма,то к нему вместе с таможенной биркой и приклеилась кличка -"Фунтик".





Замученный перелетом ребенок