Морской народ

15.

Сегодня законодатели идут гораздо дальше. На сегодняшний день права дельфинов признаны в четырех странах. Коста-Рика, Венгрия, Чили и Индия подтвердили, что считают этих морских животных «личностью или человеком иного происхождения, чем homo sapiens». А раз дельфины – это личности, то убивать их – преступление, а содержание в неволе – рабство. Так что в этих странах запрещено их удерживать в дельфинариях и заставлять прыгать на потеху публике. Кстати, дельфинарии запрещены уже во многих странах.



В России подобная точка зрения пока еще находится в стадии обсуждения, но в 2017 году на культурном форуме в Санкт-Петербурге была составлена «Декларация о правах и свободах дельфинов и китов». В ней, в частности, сказано, что «Все дельфины и киты являются (не человеческими) личностями, обладающими самосознанием, наделенными разумом и чувствами». Инициаторами этого документа стали российские ученые-исследователи китообразных. Документ собрал несколько десятков тысяч подписей. Конечно, от декларации до закона еще очень долгий путь, но первый шаг наша страна уже в этом направлении сделала. Пока же, артисты многочисленных черноморских дельфинариев, отработав по полной тяжелый туристический сезон, готовы к своему заслуженному зимнему отдыху, который, правда, им еще не гарантирован Конституцией.