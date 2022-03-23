Как немцы хотели захватить славян

Про ликвидацию славян там речь не идёт - это и так подразумевалось. По плану, часть немцев расселялась по захваченной территории, большую часть оставшихся в живых славян отправляли за Урал. Сохранились даже служебные записки с предложениями к плану, например, от Э.Ветцеля, заведующего расово-политическим отделом Министерства оккупированных восточных территорий. Этот деятель писал: «Полное уничтожение славян не представляется возможным и целесообразным, ведь они должны обслуживать немцев. Необходимо отбирать особей нордического типа и производить их онемечивание. Нужна политика, направленная на сокращение русского населения и его деградацию. При помощи пропаганды через кино, радио, листовки нужно внушать, что иметь много детей вредно, также следует создать и рекламировать доступную сеть абортариев».

На захваченных территориях планировали устроить голод. Как писал Герберт Бакке: «Русский человек привык за сотни лет к бедности, голоду и непритязательности. Его желудок растяжим, поэтому не допускать никакой поддельной жалости…».