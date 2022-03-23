Как немцы хотели захватить славян

Они разработали целый комплекс: деградация, отсутствие медицины, а в конце - исчезновение русских как нации.
Идею двинуться на Восток лелеял ещё Фридрих Барбаросса (1152-1190). Кстати, в его честь Гитлер и назвал план нападения на СССР. А начиналось всё так.
В конце 19-го века в Германии сильно увлеклись своим древним эпосом, немцы выстроили целую мифологию об «арийском происхождении» и очень ей гордились. Она позволяла им выстроить нации в иерархию: на вершине немцы, скандинавы чуть ниже, затем - народы Западной Европы, в конце - цыгане и евреи. Славян они поставили перед цыганами. Собственно, «финальной тройке» и досталось больше всего. Люди, больные нацизмом рассматривали их или как рабов, или обрекали на полное уничтожение. Вот так немцы хотели выстроить «новый, прекрасный мир».
Как любят говорить «западные партнёры»: «Ничего личного, только бизнес». Вот с приходом Гитлера к власти, немцы и придерживались такого подхода в отношении СССР - им нужны были наши ресурсы, поэтому они с лёгкостью записали советских людей в «унтерменши» и планировали свести до минимума. Только представьте, какой кусок пирога они получили бы в случае победы: территория, ресурсы - в России есть чуть не вся таблица Менделеева, и бесплатную рабочую силу. Прям мечта больного на голову нациста. Под это дело фюрер и его приспешники разработали план.
Про ликвидацию славян там речь не идёт - это и так подразумевалось. По плану, часть немцев расселялась по захваченной территории, большую часть оставшихся в живых славян отправляли за Урал. Сохранились даже служебные записки с предложениями к плану, например, от Э.Ветцеля, заведующего расово-политическим отделом Министерства оккупированных восточных территорий. Этот деятель писал: «Полное уничтожение славян не представляется возможным и целесообразным, ведь они должны обслуживать немцев. Необходимо отбирать особей нордического типа и производить их онемечивание. Нужна политика, направленная на сокращение русского населения и его деградацию. При помощи пропаганды через кино, радио, листовки нужно внушать, что иметь много детей вредно, также следует создать и рекламировать доступную сеть абортариев».
На захваченных территориях планировали устроить голод. Как писал Герберт Бакке: «Русский человек привык за сотни лет к бедности, голоду и непритязательности. Его желудок растяжим, поэтому не допускать никакой поддельной жалости…».
Москву хотели опустить под воду. Когда в октябре 1941-го пять наших армий попали в окружение и ситуация на фронте стала критической, Гитлер впал в эйфорию: «Произведены необходимые приготовления, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных сооружений были затоплены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа».
Ещё он заказал из Финляндии партию розового гранита - хотел выстроить на берегу мёртвого моря гигантский монумент в честь победы. 7 ноября 1941-го он собирался устроить торжественный парад на Красной площади, провести шикарный бал и банкет, фейерверк, а потом затопить столицу. Для этого мероприятия уже репетировали шествие национал-социалистов, настоящее шоу в том стиле, в котором любил их устраивать доктор Геббельс, готовили к отправке тысячи бутылок французского вина и целый вагон железных наградных крестов.
Сейчас эти кресты демонстрируются в музее Советской Армии, а мрамором облицован первый этаж дома №9 на Тверской улице в Москве.
А спустя несколько лет советские воины штурмовали Берлин. Больной фюрер пустил себе пулю в голову, его жена, Ева Браун, отравилась, Геббельс тоже принял яд вместе со всей своей семьёй, их трупы сожгли рядом с бункером. Остальных нацистских «подвывал» убили при попытке бегства или арестовали и судили в Нюрнберге. Часть отправили за решётку, остальных повесили.
И это на долгие годы стало урокам нацистам и прочей швали: не стоит скалиться на нашу страну. Сначала выбьем эти ядовитые клыки, а потом вас размажем. Один раз такое уже сделали - подумайте об этом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Главный наркобарон Третьего рейха
- Последний вождь нацистской Германии умирал на виселице почти полчаса
- Как немцы рассказали правду о Сталинграде
- Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы
- Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
Понравилось45
Ну, чтоб не вырос из юного автора постов новый "Коля из Уренгоя"?