Девушка делает оригами в виде популярных персонажей

Для своих работ Луиза использует разные техники, включая вырезание и скручивание бумаги. Она также создаёт мини-анимации с участием своих героев. "Всякий раз, когда я вижу популярного персонажа в фильме или шоу, вместо того, чтобы сосредоточиться на сюжетной линии, мой разум представляет, как я могла бы воссоздать его с помощью оригами!" - рассказывает художница.