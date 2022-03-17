Девушка делает оригами в виде популярных персонажей

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Художница Луиза Кэссиди (Louise Cassidy) изображает известных персонажей фильмов, мультфильмов и культуры с помощью оригами. Девушка основательно занялась оригами три года назад, и с тех пор мастерит маленькие и креативные фигурки. Получается очень необычно!
Для своих работ Луиза использует разные техники, включая вырезание и скручивание бумаги. Она также создаёт мини-анимации с участием своих героев. "Всякий раз, когда я вижу популярного персонажа в фильме или шоу, вместо того, чтобы сосредоточиться на сюжетной линии, мой разум представляет, как я могла бы воссоздать его с помощью оригами!" - рассказывает художница.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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