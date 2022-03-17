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Девушка делает оригами в виде популярных персонажей

Девушка делает оригами в виде популярных персонажей (30 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Мастера   красиво   креатив   оригами   персонажи   творчество   фото   художники   
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Художница Луиза Кэссиди (Louise Cassidy) изображает известных персонажей фильмов, мультфильмов и культуры с помощью оригами. Девушка основательно занялась оригами три года назад, и с тех пор мастерит маленькие и креативные фигурки. Получается очень необычно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   красиво   креатив   оригами   персонажи   творчество   фото   художники   
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