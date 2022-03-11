В Загребе упало НЛО

Также отмечается, что Украина - единственная, кто использует беспилотники Ту-141 «Стриж». По версии журналистов портала The Drive, беспилотник поднялся в небо Украины, вышел из строя и помчался через Венгрию, Румынию и навернулся в Загребе - когда закончилось топливо. Это примерно 560 километров пути над территорией НАТО.