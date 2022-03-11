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В Загребе упало НЛО

В Загребе упало НЛО (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 15:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Беспилотник   Украина   нло   президент   стриж   хорватия   
2006
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В столице Хорватии воронка посреди улицы и повреждено несколько машин.

Около часа ночи по Мск в Загребе с неба упал неопознанный летающий объект - разворотил улицу и покарёжил автомобили.

Когда стали разбираться, вся инопланетная романтика испарилась. Оказалось, что «НЛО» - это беспилотник Ту-141 «Стриж», и он был запущен с территории Украины. Так заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает…» - удивляется хорватский лидер.

Также отмечается, что Украина - единственная, кто использует беспилотники Ту-141 «Стриж». По версии журналистов портала The Drive, беспилотник поднялся в небо Украины, вышел из строя и помчался через Венгрию, Румынию и навернулся в Загребе - когда закончилось топливо. Это примерно 560 километров пути над территорией НАТО.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Беспилотник   Украина   нло   президент   стриж   хорватия   
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26  комментариев
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8k
Виталий Касандров 2 часа назад
Советского производства аппарат .Забыли программу полета сменить.
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50k
smakido 48 секунд назад
Это проделки кастрюлеголовых из Свинолэнда.
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572
Шурман 38 минут назад
Над селом х..ня летала Серебристого металла Много стало в наши дни Неопознанной х..ни! :)
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12k
Taximaxi 38 минут назад
И восстали машины сделанные в СССР и отказались служить бандеровской сволочи.
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1k
_Квантовый_Художник_ 42 минуты назад
Хоть и старый но помнит в какую сторону надо лететь.
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178
Sergej Martin 49 минут назад
Это как молодому покалению старый дисковый телефон.
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9k
Кенвуд 53 минуты назад
Сейчас в ВСУ идет разборка, кто бросил валенок на пульт управления )
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6k
Duckk 54 минуты назад
По НАТО вдарила болванка.
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90k
сапер Водичка Час назад
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25k
koleos72 Час назад
Это брызги! Скоро отрыжка попрёт!
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8k
Hunson Abadeer Час назад
вот это йопнуло
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39k
Сергей Час назад
Безпилотник беженец. Они же на восток беженцев не выпускают.
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1k
poбт Час назад
так дол*бое*бы узнали что нато это не для их защиты...
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9k
Бритва 2 часа назад
чем не повод выделить еще 100 миллиардов на пво.
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
а как же "в нато самое лучшее оружие и системы ПВО в мире"?!
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14k
Bill 2 часа назад
Не "вышел из строя", а просто решил съ**ться с Украины.
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