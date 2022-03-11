В Загребе упало НЛО

В столице Хорватии воронка посреди улицы и повреждено несколько машин.
Около часа ночи по Мск в Загребе с неба упал неопознанный летающий объект - разворотил улицу и покарёжил автомобили.
Когда стали разбираться, вся инопланетная романтика испарилась. Оказалось, что «НЛО» - это беспилотник Ту-141 «Стриж», и он был запущен с территории Украины. Так заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает…» - удивляется хорватский лидер.
Также отмечается, что Украина - единственная, кто использует беспилотники Ту-141 «Стриж». По версии журналистов портала The Drive, беспилотник поднялся в небо Украины, вышел из строя и помчался через Венгрию, Румынию и навернулся в Загребе - когда закончилось топливо. Это примерно 560 километров пути над территорией НАТО.
Источник:
АНТИФИШКИ
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