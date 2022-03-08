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Они думали что у них всё под контролем, но ошибались

Они думали что у них всё под контролем, но ошибались (12 фото)

Автор:
08 марта 2022 12:44
1164
12
Подборка фотографий с людьми и животными, которые слишком поздно поняли, что всё идет не по их плану.
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Источник:

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6  комментариев
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371
Copycat 2 часа назад
Ну лестница ещё пригодится например если антенна начнет барахлить)

и её никто не украдет, а так же не заберет на неопределенный срок твой сосед который вечно что то у тебя просит и не возвращает пока не напомнишь)
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5k
yahaomsk 55 минут назад
Чем круче джЫп - тем дальше идти за трактором
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a_komolow Час назад
К последней
Очень "хорошо" готовился, если спалил всё!
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Лан не урчи

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