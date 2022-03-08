Они думали что у них всё под контролем, но ошибались

Автор:
08 марта 2022 12:44
Подборка фотографий с людьми и животными, которые слишком поздно поняли, что всё идет не по их плану.
1. Хозяин точно не будет рад
2. А платье-то качественное!
3. Выражение его лица словно говорит: "Я сделал огромную ошибку"
4. Ну что ж, судя по всему, лестница остается здесь навсегда
5. Когда переоценил высоту козырька
6. "Конечно, дорогая, ты можешь забраться мне на плечи"
8. Она пожалеет о том, что решила вздремнуть. Очень. Сильно. Пожалеет.
9. Как это вообще произошло?
10. "Конечно проедем, это же Джип"
11. Нож, конечно, жалко. Но, в конце концов, бутылка то открыта!
12. Вы чувствуете боль человека, который готовился к приходу гостей и забыл о самом главном?
Источник:
АНТИФИШКИ
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и её никто не украдет, а так же не заберет на неопределенный срок твой сосед который вечно что то у тебя просит и не возвращает пока не напомнишь)
Очень "хорошо" готовился, если спалил всё!