Неприличные сцены из диснеевских мультиков

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Мультфильмы Disney сопровождают нас с самого детства. Но иногда мы даже и не подозреваем какие сцены скрываются за добрыми персонажами.
1. Корпорация монстров
Один из самых трогательных, теплых мультфильмов… Но если вы посмотрите на рисунок слева, он покажется вам не таким уж невинным.
2. Король Лев
В этой сцене из «Короля Льва» появляются песчаные дюны совершенно необычной формы. Теперь фраза «Всё, на что падают лучи солнца — это наше королевство» звучит совершенно иначе.
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В «Короле Льве» полно таких отсылок. Есть мнение, что лицо Муфасы на постере к мультфильму имеет форму обнаженной женщины. Взглянув на картинку выше, невозможно это отрицать.
4. Спасатели
Если поближе посмотреть на окно за двумя мышами, изображенными в этой сцене, то можно увидеть в нем полуголую женщину. Компания утверждает, что понятия не имеет, как это произошло. Быть может, это чья-то дурная шутка?
5. Русалочка
Существует широко распространенное мнение, что маленькая «шишечка» на священнике в сцене свадьбы – это его стояк. Давайте надеяться, что аниматоры на самом деле не такие извращенцы.
На замке есть элемент, напоминающий пенис. Официальные представители Disney утверждают, что постер рисовал человек, не работающий в студии. Тем не менее, что же помешало им заменить рисунок?
6. Рапунцель: Запутанная история
Это несколько притянуто за уши, но многие верят в то, что в постере к «Рапунцель» спряталось слово «sex». Мы считаем, что некоторые люди всего лишь видят то, что хотят видеть.
8. Золушка
Конечно, они всего лишь делают бусы, но возникает ощущение, что на самом деле они заняты кое-чем другим.
9. Похождения императора
Об истинном предназначении этой палатки остается только догадываться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Моё детство, юность и большая часть жизни прошли без этого говна. Мои дети и внуки ничего не потеряли от того. чтого мультфильмы Disney не видели....
не поленился и проверил:
https:// cloud. mail. ru / public / 56GH / s3H6oE48Q
правда только "золушка" - они действительно натягивают бусинки на хвост и никакого скрытого подтекста.
- О е*ле...
- ???Почему???
- А я всегда о ней думаю...
И, извините, но есть подозрения, что некоторые картинки (например, сценка с Питером Пэном) - откровенный фейк.