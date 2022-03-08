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Неприличные сцены из диснеевских мультиков

Неприличные сцены из диснеевских мультиков (13 фото)

Автор:
08 марта 2022 12:26
1135
13
Мультфильмы Disney сопровождают нас с самого детства. Но иногда мы даже и не подозреваем какие сцены скрываются за добрыми персонажами.
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Источник:

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14  комментариев
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5k
Allmaster 2 часа назад
Если смотреть с точки зрения озабоченного человека даже в слове мир будет мерещится слово ***
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Не Гуфи ли тщательно прочищал кому-то дымоход шваброй?
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9k
Alexander 40 минут назад
"Мультфильмы Disney сопровождают нас с самого детства. "
Моё детство, юность и большая часть жизни прошли без этого говна. Мои дети и внуки ничего не потеряли от того. чтого мультфильмы Disney не видели....
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29
MET59rus Час назад
лютый п%3дeж!

не поленился и проверил:
https:// cloud. mail. ru / public / 56GH / s3H6oE48Q
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29
MET59rus 58 минут назад
пробелы надо убрать
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29
MET59rus 41 минуту назад
проверил "корпорацию монстров", "король лев", "питер пен" и русалочку" - автор освоил фотошоп.
правда только "золушка" - они действительно натягивают бусинки на хвост и никакого скрытого подтекста.
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1k
greesevold Час назад
- О чём вы думаете, глядя на этот кирпич?
- О е*ле...
- ???Почему???
- А я всегда о ней думаю...
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26k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Автор! А откуда у тебя такие картинки?
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50k
zloykoyot 2 часа назад
Угу. Опубликованы наблюдения 14-летнего школьника?
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32k
Минчанин 2 часа назад
Иногда картинки - это просто картинки.
И, извините, но есть подозрения, что некоторые картинки (например, сценка с Питером Пэном) - откровенный фейк.
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29
MET59rus Минчанин 40 минут назад
не некоторые, а практически все
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