Российский дизайнер "оживил" персонажей истории

Российский дизайнер Айрат Газизуллин воссоздал облики давно почивших исторических персонажей. Видение их он изложил в формате фотореалистичных портретов.

Несмотря на то, что ему, будучи выпускником истфака Казанского университета было не суждено работать по специальности, свою любовь к истории он выразил в другом. Осваивая ряд простейших приложений, дизайнер-самоучка решил восстановить облики людей прошлого.