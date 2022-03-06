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Российский дизайнер "оживил" персонажей истории

Российский дизайнер "оживил" персонажей истории (17 фото)

Автор:
06 марта 2022 09:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: #art   #археология #digital   #истории #факты   
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Российский дизайнер Айрат Газизуллин воссоздал облики давно почивших исторических персонажей. Видение их он изложил в формате фотореалистичных портретов.

Несмотря на то, что ему, будучи выпускником истфака Казанского университета было не суждено работать по специальности, свою любовь к истории он выразил в другом. Осваивая ряд простейших приложений, дизайнер-самоучка решил восстановить облики людей прошлого.

Облик женщины восточнославянского племени вятичей из курганного захоронения близ Москвы.


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Софья Палеолог - Великая княгиня Московская, жена Ивана III.


Знатный представитель племени авар, VI в. Кунбобони, Венгрия.


Хюррем Хасеки султан (известная в Европе как Роксолана, ок. 1502-1558).


Изображение на основе антропологической реконструкции внешнего облика казахского хана Абылая (1711-1781).


Иван IV Грозный.


Елена Глинская (ок. 1508-1538) - Великая княжна Московская и мать Иоанна Васильевича.


Казанский хан Махмудек, сын золотоордынского хана Улу-Мухаммеда (1446-1466).


Мужчина времён Казанского ханства из захоронения Тетюшского IV могильника рубежа XV-XVI вв.


Тамерлан род. 1336- ум. 1405, среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси.


Золотоордынец XIII-XIV вв. На основе реконструкции по черепу, извлечённого из захоронения близ г. Полтава.


Князь Андрей Боголюбский (род. ок. 1111- ум.1174).


Изображение облика знатного половца XII-XIII вв., предположительно хана Боняка.


Византийский император Алексей I Комнин (1081-1118).


Женщина из племени саков (Приуралье), I тыс. до н.э.


Реконструкция по черепу женщины из Филипповских курганов, Южное Приуралье (сарматы, V-IV вв. до н.э.).

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Метки: #art   #археология #digital   #истории #факты   

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