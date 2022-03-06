Российский дизайнер "оживил" персонажей истории

Российский дизайнер Айрат Газизуллин воссоздал облики давно почивших исторических персонажей. Видение их он изложил в формате фотореалистичных портретов.
Несмотря на то, что ему, будучи выпускником истфака Казанского университета было не суждено работать по специальности, свою любовь к истории он выразил в другом. Осваивая ряд простейших приложений, дизайнер-самоучка решил восстановить облики людей прошлого.
Облик женщины восточнославянского племени вятичей из курганного захоронения близ Москвы.
Софья Палеолог - Великая княгиня Московская, жена Ивана III.
Знатный представитель племени авар, VI в. Кунбобони, Венгрия.
Хюррем Хасеки султан (известная в Европе как Роксолана, ок. 1502-1558).
Изображение на основе антропологической реконструкции внешнего облика казахского хана Абылая (1711-1781).
Иван IV Грозный.
Елена Глинская (ок. 1508-1538) - Великая княжна Московская и мать Иоанна Васильевича.
Казанский хан Махмудек, сын золотоордынского хана Улу-Мухаммеда (1446-1466).
Мужчина времён Казанского ханства из захоронения Тетюшского IV могильника рубежа XV-XVI вв.
Тамерлан род. 1336- ум. 1405, среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси.
Золотоордынец XIII-XIV вв. На основе реконструкции по черепу, извлечённого из захоронения близ г. Полтава.
Князь Андрей Боголюбский (род. ок. 1111- ум.1174).
Изображение облика знатного половца XII-XIII вв., предположительно хана Боняка.
Византийский император Алексей I Комнин (1081-1118).
Женщина из племени саков (Приуралье), I тыс. до н.э.
Реконструкция по черепу женщины из Филипповских курганов, Южное Приуралье (сарматы, V-IV вв. до н.э.).
Источник:
АНТИФИШКИ
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