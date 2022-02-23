Как и за что казнили Калигулу?

Все прочие так называемые безумства императора служили одной цели — унизить сенат. Взять хотя бы историю с любимым конём Калигулы по кличке Инцитат, которого он хотел сделать консулом. Почему именно консулом? Это высший пост исполнительной власти в Республике, нечто вроде современного президента. Калигула сам был консулом первые годы своего правления, но осенью 39 года избираться на этот пост не стал. Второй консул в те дни умер, и какое-то время Рим пребывал вообще без консулов.

Ничего страшного при этом не случилось, все остальные магистраты работали как прежде. Тогда Калигула и сказал, что неплохо бы сделать консулом его коня. По сути, он назвал этот пост чисто декоративным, на котором может находиться даже неразумное животное. У сенаторов это заявление вызвало шок. Ведь формально Рим при императорах оставался республикой, а консулы были одним из главных её символов. Сенат счёл, что Калигула своими словами демонстративно и публично унизил саму республику. Но из страха перед безжалостным правителем сенаторы в тот раз промолчали.