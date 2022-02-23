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Канадский премьер Джастин Трюдо может быть сыном кубинского диктатора Фиделя Кастро&nbsp;

Канадский премьер Джастин Трюдо может быть сыном кубинского диктатора Фиделя Кастро  (11 фото)

Автор:
23 февраля 2022 15:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джастин Трюдо   Маргарет Трюдо   Фидель Кастро   премьер-министр Канады   
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В Сети нередко можно встретить различные теории о происхождении известных людей, в частности политиков. Пару лет назад, например, пользователи стали замечать подозрительное сходство премьер-министра Канады Джастина Трюдо и покойного кубинского диктатора Фиделя Кастро.

Такое предположение хоть и выглядит странно, однако сложно игнорировать их сходство в молодости. К тому же, есть и некоторые другие моменты, говорящие в пользу этой теории.

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Известно, что Маргарет Трюдо была раскрепощенной леди, имевшей немало интимных партнеров. Вероятно, это связано с тем, что в 70-х годах прошлого столетия она была известным участником движения «Цветочное дитя» и активно выступала за сексуальную революцию, презирая традиционные брачные обеты.

К слову, в Сети до сих пор можно отыскать даже её фото в обнаженном виде. До брака с 15-м премьером Канады Пьером Эллиотом Трюдо она успела покрутить роман с Тедом Кеннеди, потом ушла к гитаристу Rolling Stones Ронни Вуду, а затем к Мику Джаггеру.

Сам же Пьер тоже не хранил супружескую верность, отплачивая Маргарет той же монетой. Но часто семья Трюдо посещала Кубу, где встречалась с Фиделем, находясь с ним в дружеских отношениях.

Однако мать Джастина Трюдо не скрывала физическое влечение к покойному кубинскому лидеру, назвав его самым сексуальным мужчиной, который ей встречался.

Внешне премьер-министр Канады имеет высокое сходство с Кастро, и даже сейчас он похож на него в молодости только без знаменитой бороды. Зато с Пьером Эллиотом Трюдо у него мало общих черт. К тому же, 47-летний политик не стал лысеть как его отец, хотя эта наследственная черта давно должна была дать о себе знать.

Компьютерный алгоритм, анализирующий фотографии, также дал результат в пользу этой версии. Сходство Джастина с отцом составляет всего 64%, тогда как с Кастро – 94%.

Но настоящей бомбой стала предсмертная записка ученого Фиделя Кастро Диас-Баларта, старшего из детей кубинского лидера. В ней он подтвердил слух, что Маргарет Трюдо родила будущего премьера Канады после свидания с его отцом.

В своём послании он заявил, что зол на Фиделя Кастро из-за того, что он постоянно сравнивал его с Джастином, указывая на его успехи в Канаде. В заключении он написал, что если бы Трюдо жил на Кубе, то также находился бы в тени своего внебрачного отца.


Учитывая тот факт, что Фидель Кастро прослыл ловеласом, неизвестно, сколько ещё лидеров правительств могло появиться благодаря ему. А как вы думаете, может ли быть правдой, что премьер-министр Канады на самом деле внебрачный сын кубинского диктатора?

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Метки: Джастин Трюдо   Маргарет Трюдо   Фидель Кастро   премьер-министр Канады   
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16  комментариев
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68k
Максим 2 часа назад
Я звоню в полицию. Кстати тоже может быть сын Кастро)
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1k
Довер Иванович 19 минут назад
Видно тоже любил потыкать "Сигаркой")))
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1k
Vovan Petroff 21 минуту назад
Ну мало ли чья мамка с живота в дырку смазала...
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16k
sssss3 22 минуты назад
сам ты Наташа!!!
Фидель величайший человек, а не диктатор!
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1k
portable Полчаса назад
видел выступления этого джастина, ну он же слабоумный или мне показалось ?
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43
Kol40in portable 4 минуты назад
Не исключено. Он своих так за€3ал уже что стали сравнять с Гитлером
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43
Kol40in Полчаса назад
Пару недель назад я слушал подкаст о канадских дальнобойщиках, выступающих против Трюдо и помимо всего прочего канадские участники также обсуждали связь с Кастро, не пытаясь отрицать. Что ж, всем известна знаменитая фраза о том, что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал.
Только мать, оказывается, какая-то забавная...
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Не может быть. Это невозможно, чтобы у умного Кастро получился такой м@дак-долбо@б, как Джастин. Это противоречит законам Генетики.
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6k
Виталий Касандров 53 минуты назад
Ну тут все просто . Пригласить дочь Кастро и Трюдо на программу ДНК первого канала .
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23k
ПаганецЪ 58 минут назад
Судя по тому, что в Канаде полный легалайз, скорее он сын президента Ямайки.
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5k
ekarataev Час назад
Вива Фидель!
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12k
Анатолий Соколов Час назад
ну по крайне мере не сын конюха, как некоторые прынцы ...
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13k
U55R Час назад

Ссылка youtu.be
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1k
Старичок Час назад
какую только чушь не напишут.
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Антибиотик
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