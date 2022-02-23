В своём послании он заявил, что зол на Фиделя Кастро из-за того, что он постоянно сравнивал его с Джастином, указывая на его успехи в Канаде. В заключении он написал, что если бы Трюдо жил на Кубе, то также находился бы в тени своего внебрачного отца.

Учитывая тот факт, что Фидель Кастро прослыл ловеласом, неизвестно, сколько ещё лидеров правительств могло появиться благодаря ему. А как вы думаете, может ли быть правдой, что премьер-министр Канады на самом деле внебрачный сын кубинского диктатора?