В Сети нередко можно встретить различные теории о происхождении известных людей, в частности политиков. Пару лет назад, например, пользователи стали замечать подозрительное сходство премьер-министра Канады Джастина Трюдо и покойного кубинского диктатора Фиделя Кастро.
Такое предположение хоть и выглядит странно, однако сложно игнорировать их сходство в молодости. К тому же, есть и некоторые другие моменты, говорящие в пользу этой теории.
Известно, что Маргарет Трюдо была раскрепощенной леди, имевшей немало интимных партнеров. Вероятно, это связано с тем, что в 70-х годах прошлого столетия она была известным участником движения «Цветочное дитя» и активно выступала за сексуальную революцию, презирая традиционные брачные обеты.
К слову, в Сети до сих пор можно отыскать даже её фото в обнаженном виде. До брака с 15-м премьером Канады Пьером Эллиотом Трюдо она успела покрутить роман с Тедом Кеннеди, потом ушла к гитаристу Rolling Stones Ронни Вуду, а затем к Мику Джаггеру.
Сам же Пьер тоже не хранил супружескую верность, отплачивая Маргарет той же монетой. Но часто семья Трюдо посещала Кубу, где встречалась с Фиделем, находясь с ним в дружеских отношениях.
Однако мать Джастина Трюдо не скрывала физическое влечение к покойному кубинскому лидеру, назвав его самым сексуальным мужчиной, который ей встречался.
Внешне премьер-министр Канады имеет высокое сходство с Кастро, и даже сейчас он похож на него в молодости только без знаменитой бороды. Зато с Пьером Эллиотом Трюдо у него мало общих черт. К тому же, 47-летний политик не стал лысеть как его отец, хотя эта наследственная черта давно должна была дать о себе знать.
Компьютерный алгоритм, анализирующий фотографии, также дал результат в пользу этой версии. Сходство Джастина с отцом составляет всего 64%, тогда как с Кастро – 94%.
Но настоящей бомбой стала предсмертная записка ученого Фиделя Кастро Диас-Баларта, старшего из детей кубинского лидера. В ней он подтвердил слух, что Маргарет Трюдо родила будущего премьера Канады после свидания с его отцом.
В своём послании он заявил, что зол на Фиделя Кастро из-за того, что он постоянно сравнивал его с Джастином, указывая на его успехи в Канаде. В заключении он написал, что если бы Трюдо жил на Кубе, то также находился бы в тени своего внебрачного отца.
Учитывая тот факт, что Фидель Кастро прослыл ловеласом, неизвестно, сколько ещё лидеров правительств могло появиться благодаря ему. А как вы думаете, может ли быть правдой, что премьер-министр Канады на самом деле внебрачный сын кубинского диктатора?
Источник:
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Фидель величайший человек, а не диктатор!
Только мать, оказывается, какая-то забавная...