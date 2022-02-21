В Турции работник чудом избежал смерти

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Этому мужчине из Турции сильно повезло. Он провалился в дыру в полу и мог бы умереть, но чудом спасся. Всё решили каких-то несколько сантиметров.
В сети появился ролик, на котором житель Турции свалился в открытый люк. Мужчина шёл, держа в руках телефон и не заметил дыру. Он мог бы упасть с трёхметровой высоты и покалечиться, а может быть и умереть, если бы не коробки и невероятная везучесть!
Мужчина буквально присел на коробки, которые замедлили его падение. Похоже, у вселенной есть ещё планы на него!
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Метки: Турция видео интересное спасение судьба удивительное фото
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