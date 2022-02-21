В Турции работник чудом избежал смерти

В сети появился ролик, на котором житель Турции свалился в открытый люк. Мужчина шёл, держа в руках телефон и не заметил дыру. Он мог бы упасть с трёхметровой высоты и покалечиться, а может быть и умереть, если бы не коробки и невероятная везучесть!