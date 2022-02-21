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В Турции работник чудом избежал смерти

В Турции работник чудом избежал смерти (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Турция   видео   интересное   спасение   судьба   удивительное   фото   
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Этому мужчине из Турции сильно повезло. Он провалился в дыру в полу и мог бы умереть, но чудом спасся. Всё решили каких-то несколько сантиметров.

В сети появился ролик, на котором житель Турции свалился в открытый люк. Мужчина шёл, держа в руках телефон и не заметил дыру. Он мог бы упасть с трёхметровой высоты и покалечиться, а может быть и умереть, если бы не коробки и невероятная везучесть!

Мужчина буквально присел на коробки, которые замедлили его падение. Похоже, у вселенной есть ещё планы на него!

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Метки: Турция   видео   интересное   спасение   судьба   удивительное   фото   
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5  комментариев
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Victor Час назад
и перед пешеходными переходами надо таких же дырок наделать, хотя бы по-колено.
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metrolog 43 минуты назад
Красиво
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sanchesS80 54 минуты назад
Смерти то вряд ли, а вот ноги мог переломать, если бы не коробки.
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8k
Ном-Номыч Час назад
но жопа у него теперь болит
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