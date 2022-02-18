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Российская сборная разгромила белорусов и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану Канады из-за его неуважения к гимну России

Шесть шайб за период: реакция соцсетей на матч Швеция - Россия

Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду

Россия бессильна против Канады 10 лет