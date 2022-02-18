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Россия в финале !!!!!

Россия в финале !!!!! (2 фото)

Автор:
18 февраля 2022 18:57
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   хоккей   швеция   
588
2

Российские хоккеисты обыграли шведскую команду в полуфинале Олимпиады

Российские хоккеисты обыграли Швецию в полуфинальном матче. Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1. В основное время в составе российской команды отличился Антон Слепышев. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк.

В финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Игра состоится 20 февраля.




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Метки: Россия   хоккей   швеция   
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25  комментариев
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10k
☾ Атеист ☽ 3 часа назад
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951
Hallo FreeSpace 20 минут назад
ок
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−2
Milanaa 24 минуты назад
Отличный матч! Смотрела с замиранием сердца! Наши победители!!!
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−2
Jamilandy Полчаса назад
Ждём легендарное противостояние )
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1k
LenaART Полчаса назад
С сыном, когда булиты закончились, на несколько минут отвалились и молча все это переваривали. Ох, и игра. Наши - красавцы. В воскресенье утром мы у телевизора. (Так второй раз золото ОИ хочется, но, молчу).
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−2
Даня Прохоренко 45 минут назад
Как же я горжусь нашей сборной, какие же они молодцы! Ждем победы в ФИНАЛЕ
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204
Царь Час назад
Вот ето хорошие новости!!!
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−3
Polina Andrianova Час назад
Вперед Россия!!!
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−3
teamfa2001 Час назад
Похоже, есть все, чтобы в этом розыгрыше мы взяли золото!
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6k
Bartello 2 часа назад
значит будем в воскресенье сидеть, пиво в одной руке, валидол - в другой
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−3
zhdanmasha 2 часа назад
Верим в победу наших хоккеистов в финале!!!
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−5
vicuhan 2 часа назад
Очень горжусь нашей сборной по хоккею)
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1k
Mixan 2 часа назад
Блин я даже об этом и думать боялся ,чтобы не сглазить ...МОЛОДЦЫ !
Черт побери ...Не смотря на травлю Россия показывает блестящие результаты ..Ну с Богом ,буду смотреть .
Пусть у наших хоккеистов во время игры эта легендарная песня в голове звучит ..И помнят ,как НАШИ громили "профессионалов " канадцев и прочих ..Удачи и спортивной злости ,всем этим вадам и прочим псам

Ссылка youtu.be
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−5
Лмитрий 2 часа назад
Красавцы что затащили)
Горжусь
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−4
Даня 2 часа назад
Вперед Россия!!!!
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−5
Алексей 2 часа назад
Ура! У наших хоккеистов мощнейшая сила воли. Красавцы, каждому жму руку. Не сомневаюсь, что они станут чемпионами олимпийских игр 2022.
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−5
Дарья 2 часа назад
ура Россия вперед и только вперёд
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173
Dmitry 2 часа назад
Как при Союзе: СССР, чехи, шведы, финны и Канада. Прям классика, Россия с Финляндией. Кстати, кто это минусует российским болельщикам?
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173
Dmitry Стебан Шутник 24 минуты назад
Да е-мое, это-то кому надо.
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−3
Таисия 2 часа назад
Это очень прекрасная новость, очень замечательный событие было! Очень сильно переживала за Россию!
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−4
Милана Ахметзянова 2 часа назад
это шикарно, с семьёй вместе смотрели и болели за наших хоккеистов! молодцы!!!!
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