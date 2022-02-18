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Российские хоккеисты обыграли шведскую команду в полуфинале Олимпиады
Российские хоккеисты обыграли Швецию в полуфинальном матче. Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1. В основное время в составе российской команды отличился Антон Слепышев. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк.
В финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Игра состоится 20 февраля.
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Черт побери ...Не смотря на травлю Россия показывает блестящие результаты ..Ну с Богом ,буду смотреть .
Пусть у наших хоккеистов во время игры эта легендарная песня в голове звучит ..И помнят ,как НАШИ громили "профессионалов " канадцев и прочих ..Удачи и спортивной злости ,всем этим вадам и прочим псам
Горжусь
Поправил сколько смог