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17 горемык, на которых так и сыплются все шишки

17 горемык, на которых так и сыплются все шишки (15 фото + 3 видео)

Автор:
12 февраля 2022 20:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушки   неприятности   получилось   попал   
2943
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Со всеми нами иногда случаются нелепые оплошности и досадные моменты, и никто не застрахован от казусных ситуаций, которые могут произойти где угодно. В одни неприятности мы вляпываемся по собственной глупости, ну а другие нам "заботливо" преподносит случай. В этом посте вы увидите бедолаг, которым сегодня действительно не повезло.

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Метки: девушки   неприятности   получилось   попал   
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5  комментариев
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402
Arti 2 часа назад
Попробуй убрать это, пластмассовый ублюдок



И это лучше чем это:

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579
Киса Кацман Минуту назад
Дебильные подписи ...
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9k
Алексей Полчаса назад
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5k
Fishki_surfer 37 минут назад
> Я не знаю откуда взялся этот огромный монстр, и тем более не знаю как его прогнать

Пылесос решает такие проблемы.
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