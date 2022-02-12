17 горемык, на которых так и сыплются все шишки

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Со всеми нами иногда случаются нелепые оплошности и досадные моменты, и никто не застрахован от казусных ситуаций, которые могут произойти где угодно. В одни неприятности мы вляпываемся по собственной глупости, ну а другие нам "заботливо" преподносит случай. В этом посте вы увидите бедолаг, которым сегодня действительно не повезло.
Видимо, моя подруга мало видела подобных роликов!
Чистая водичка?
Лучше не сегодня
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Метки: девушки неприятности получилось попал
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И это лучше чем это:
Пылесос решает такие проблемы.