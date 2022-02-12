17 горемык, на которых так и сыплются все шишки

Со всеми нами иногда случаются нелепые оплошности и досадные моменты, и никто не застрахован от казусных ситуаций, которые могут произойти где угодно. В одни неприятности мы вляпываемся по собственной глупости, ну а другие нам "заботливо" преподносит случай. В этом посте вы увидите бедолаг, которым сегодня действительно не повезло.

0

Накануне важного собеседования, я решила испытать аппарат для очистки лица 0 Источник:

Я собирался испечь большой пирог, и разлил все яйца 0 Источник:

Моя жена положила мой любимый нож в посудомоечную машину, и у него расплавилась ручка 0 Источник:

Я работаю в доставке пиццы, и это действительно большая проблема 0 Источник:

Видимо, моя подруга мало видела подобных роликов!

Чистая водичка?

Лучше не сегодня

Я уронил защитное стекло для телефона на пол 0 Источник:

Не забывайте закрывать двери на ночь 0 Источник:

Я не заметил ветку 0 Источник:

Мы с сыном просто делали домашнее задание 0 Источник:

Я не знаю откуда взялся этот огромный монстр, и тем более не знаю как его прогнать 0 Источник:

Я уронил наушник в огонь 0 Источник:

Почему я сегодня опоздал на работу 0 Источник:

0 Источник:

Вчера ругала мужа за разбитую чашку 0 Источник: