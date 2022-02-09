Калейдоскоп позитива. Выпуск 91

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках.
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9.
... кстати, тоже приболел((( но думаю, как всегда, трёх дней хватит, обычно за все года именно этими сроками я болею)
26.
Близняшки
27.
Люди делятся на два вида.
48.
Философское. Парадигма нашей жизни.
Каждый увидит в этом что-то своё. А кто-то вообще ничего не поймет.
Каждый увидит в этом что-то своё. А кто-то вообще ничего не поймет.
50.
Пока слушала аудиокнигу.
52.
Ренессанс
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Авторский пост
Ссылки по теме:
- «Веселые картинки» 80-90х годов
- Порция позитива
- Пятничный позитив
- Позитивные фразочки в картинках
- Очередная порция картинок с подписями
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