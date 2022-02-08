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Зомби-тест по фильму "Обитель зла"

Зомби-тест по фильму "Обитель зла"

Автор:
08 февраля 2022 16:12
Сообщество : Кино
Метки: resident evil   Обитель зла   Тесты   кино   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам двухтысячных   тесты по фильмам с Миллой Йовович   
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Данный тест посвящён первой ленте, вышедшей на экраны в 2002 году. Даже не верится, что с момента выхода прошло уже 20 лет! Целая эпоха. Сможете вспомнить детали фильма?
Что за логотип?
Что за логотип?
Shield Corporation
Clover Corporation
Umbrella Corporation
Mushrooms Corporation
Под каким городом был расположен "Муравейник"?
Под каким городом был расположен "Муравейник"?
Нью-Йорк
Раккун-сити
Готем
Метро́полис
В какой из колб расположен антивирус?
В какой из колб расположен антивирус?
Синей
Зелёной
Как назывался ИИ, отвечавший за безопасность и жизнедеятельность в подземной лаборатории?
Как назывался ИИ, отвечавший за безопасность и жизнедеятельность в подземной лаборатории?
"Красная королева"
"Белая королева"
"Красный ферзь"
"Белый ферзь"
Какая надпись красовалась на внутренней стороне кольца Элис?
Какая надпись красовалась на внутренней стороне кольца Элис?
"Собственность Shield Corporation"
"С любовь..."
"8452555"
"Собственность корпорации Umbrella"
А сможете вспомнить его имя?
А сможете вспомнить его имя?
Мэтт
Тод
Корнелиус
Как назывался вирус, вызвавший такой переполох?
Как назывался вирус, вызвавший такой переполох?
T-вирус
X-вирус
Z-вирус
Кто именно украл вирус из лаборатории?
Кто именно украл вирус из лаборатории?
Элис
Лиза
Спенсер

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: resident evil   Обитель зла   Тесты   кино   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам двухтысячных   тесты по фильмам с Миллой Йовович   
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19k
Serg2001 54 минуты назад
Да. Я не очень люблю фильмы про зомби... Хороший тест. Не соврал... )
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* You All 52 минуты назад
м...да.если бы покусали,мне была бы жопа даже имей антивирус...забыл и перепутал цвета антивируса
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