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Данный тест посвящён первой ленте, вышедшей на экраны в 2002 году. Даже не верится, что с момента выхода прошло уже 20 лет! Целая эпоха. Сможете вспомнить детали фильма?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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