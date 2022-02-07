Хотели как лучше, а получилось цифровое рабство

В последнее время на этом канале часто появляются истории о новом веянии современности — NFT.
Пользователи обычно прохладно воспринимают что-либо по этой теме. Бывают, конечно истории, которые вызывают бурю эмоций. Но в основном, люди скептически относятся к цифровой торговле.
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Ровно так же, как это было и есть с биткойном. Многие до сих пор считают, что это нечто вроде пирамиды или же сравнивают рынок криптовалют с мыльным пузырем.
Быть может, оно так и есть, а может, это новая реальность, с которой нужно смириться и принять. В конце концов, многие государства всерьёз задумываются и даже стремятся к тому, чтобы цифровизировать свою валюту.
Пока NFT не так массово распространено, но с каждым днём появляются проекты, которые поражают своей «оригинальностью». Следующий пример цифровой коллекции в формате NFT вызвал негодование даже у самых отбитых сторонников мира цифрового искусства.
А этого, как вы понимаете, довольно сложно добиться. Но у одного сверхразума это все-таки получилось.
Он создал коллекцию в честь месяца «афроамериканской истории» в США специальную коллекцию, которую назвал «Мета-рабы». Получилось весьма скрепно.
A peak at your gallery referring to Black people as META SLAVES. pic.twitter.com/bN4bfvy6X9— deepfuckingvalue (@Dang_Rashad) February 4, 2022
В качестве «лота» на цифровом аукционе выступал сгенерированный нейросетью портрет негра и подпись в стиле: «чёрная музыка» или «трудоголик». В голове автора коллекции это казалось возможностью приобрести цифровую версию своих «зависимостей».
Еще эти "гении" продаж создали детский аналог своей взрослой коллекции.
Now you've created Baby Meta Slaves. You never meant your apology.— Frankie It's Annie (@FrankieItsAnnie) February 5, 2022
You're just evil, racist excuses for human beings.@OpenSea, you can curate, you don't need to be a platform for AIt Right racists. pic.twitter.com/bYkU0ulgQt
Но получилось, что вместо очередей на покупку токенов выстроилась очередь хейтеров. В твиттере налетели униженные и оскорбленные и начали травить горе-создателя. Любые попытки оправдаться или принести извинения не помогали.
Видимо, не выдержав волны негодования, автор проекта удалил профиль «Мета рабов» в социальных сетях и завязал с цифровым рабством.
I don’t understand why the account hasn’t been banned by @Twitter yet pic.twitter.com/teOUQbzCRv— Kris Antoni - Toge Productions (@kerissakti) February 2, 2022
Удивительно, что сделал это он сам, а, например, не администрация Твиттера. К слову, продавцы портретов негров, которые сотворила нейросеть решили начать новый бизнес, теперь они Мета люди, но интернет помнит все.
These Meta Slave Traders are now rebranding as Meta Humans— Kris Antoni - Toge Productions (@kerissakti) February 2, 2022
🤢🤢🤮🤮
Don’t let them forget they tried to sell pictures of black people as digital slaves. No matter how they tried to package it these are racists trying to make profit pic.twitter.com/dI6e1lmOMe
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Только вот в настоящее время, всё это раздули. У денег, которые ничем не обеспечены нет будущего и живы они благодаря интересу игроков, которые договорились, что будут принимать условия игры. Так же и с картинками, в чём их смысл, если картинки не могут быть уникальными? Купил эту ху-ню, а её любой может сохранить у себя и одно отличие, ты можешь заявить, а я за это заплатил!