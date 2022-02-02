1. Нарушение правил стерилизации. Если овощи недостаточно хорошо промыты, а тара не слишком тщательно обработана, то рассол может помутнеть, а крышка – вздуться.

2. Нарушение герметичности. Даже через крохотное отверстие под крышкой начнет попадать воздух, в результате чего продукт портится. Причины – некачественные крышки, плохой закатывающий ключ и механическое воздействие при хранении.

3. Влияние ферментов. Тягучая плесень на поверхности жидкости – это результат деятельности грибов. Под влиянием ферментов протопектин – нерастворимый в воде пектин растений расщепляется на пектин и кислоту. В итоге овощи становятся мягкими и пустыми. Заготовку можно попробовать реанимировать, удалив плесень, залив перекипяченным рассолом с добавлением соли и заново закрыв стерильными крышками.