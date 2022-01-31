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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (6 фото)

Автор:
31 января 2022 17:33
Метки: Приколы   бесэдер   карикатуры   рисунки   фото   
1110
6

«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Европарламент пригрозил Путину, что в случае агрессии против Украины, ЕС уже в 2122 году Читать далее.


Рис. Валериу Курту



Во время снегопадов в Иерусалиме полиция задержала Читать далее.


Рис. Николая Копейкина



Администрация президента выразила возмущение новым фильмом ФБК*, в связи с оскорбительным для России Читать далее.


Рис. Игоря Смирнова-Сардановского



Впервые после окончания Второй мировой войны немецкие самолеты разрешено оснащать ядерным оружием. Теперь, наконец, люфтваффе Читать далее.


Рис. Валериу Курту



Полиция, обвиняемая в незаконном использовании шпионского программного обеспечения для слежки за гражданами Израиля, сумела убедительно Читать далее.

Рис. Александра Шмидта


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* ФБК признан Мосгорсудом экстремистской организацией

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Метки: Приколы   бесэдер   карикатуры   рисунки   фото   
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Captain Cacao 55 минут назад
Традиционно минус, минус, МИНУУУУУС!!!!!
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12k
Taximaxi 47 минут назад
Бесэдер как поц-негодник,
Здесь блевал всегда во вторник,
Вздумал жид нас н’ебать,
В понедельник поднасрать.
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1k
Fiverknot 56 минут назад
Утопим заплюсованное за шекили говно обратно в сортир.
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