«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Европарламент пригрозил Путину, что в случае агрессии против Украины, ЕС уже в 2122 году Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Администрация президента выразила возмущение новым фильмом ФБК*, в связи с оскорбительным для России Читать далее.
Рис. Игоря Смирнова-Сардановского
Впервые после окончания Второй мировой войны немецкие самолеты разрешено оснащать ядерным оружием. Теперь, наконец, люфтваффе Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Полиция, обвиняемая в незаконном использовании шпионского программного обеспечения для слежки за гражданами Израиля, сумела убедительно Читать далее.
Рис. Александра Шмидта
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Здесь блевал всегда во вторник,
Вздумал жид нас н’ебать,
В понедельник поднасрать.