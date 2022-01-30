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Классный руководитель

Классный руководитель (1 фото)

Автор:
30 января 2022 19:21
Метки: Юмор   дневники   классы   рассказы   роман   учительницы   
887
1
«Ваш сын шалит на уроках. Прошу повлиять на него! Классный руководитель (неразборчиво)».
«Ещё раз самым убедительным образом прошу: поговорите с Павлом! Ему грозит неудовлетворительная оценка по поведению за четверть. Классный руководитель (неразборчиво)».
«Нет, ну сколько я могу взывать к вашей совести, родители Павла Самохина? А ещё деловые люди! Жду кого-нибудь из вас завтра в школе к 18.00. Классный руководитель Е.М. Петровская, если забыли».
«Уважаемая Е.М. Петровская! Извините, что сразу не ответил вам – Павел прятал дневник. Сегодня совершенно случайно нашёл его (дневник) в стиральной машине. Беседу провёл, когда нашёл его (Павла) у соседей. Прийти в школу пока не могу, дела. Отец Павла (неразборчиво)».
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«Уважаемый отец Павла! Благодарю вас за воспитательные меры, принятые к Павлу. Он больше не шалит на уроках, а только на переменах. Извините, а почему вы искали дневник Павла в стиральной машине? Классный руководитель Елена Марковна».
«Уважаемая Елена Марковна, я рад за Павла. Что касается стиральной машины, то я её использую по назначению. Отец Павла (Игорь Николаевич меня зовут, между прочим)».
«Уважаемый отец Павла Игорь! Насколько я поняла, вы сами занимаетесь стиркой. Но, по нашим данным, у Павла есть мама. Она-то чем у вас занята? Елена Марковна».
«Лена (можно, я пока буду вас так называть?), у вас устарелые данные. Мы с женой полгода уже как расстались. Как вам Павел?»
«Игорёк, я рада за вас! Что вы делаете в это воскресенье? Может быть, встретимся, побеседуем об успехах Павла? Ленусик».
«Леночка, у нас с Павлом в это воскресенье генеральная уборка. Но если вы присоединитесь к нам, то мы возражать не будем. Игорёк».
«А почему бы и нет? Ленусик».
«Игорёк, Ленусик! Вы уж, пожалуйста, проводите эту вашу генеральную уборку сами! Я буду у бабушки. Да, и попрошу больше не грузить мой дневник своей перепиской, мало, что ли, других способов для общения? Ваш Павел Игоревич».

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Метки: Юмор   дневники   классы   рассказы   роман   учительницы   
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848
Егор Терентьев 2 часа назад
Прям переписка Энгельса с Каутским
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3k
dampfer Полчаса назад
Бля, если поёт песни Бузовой, то там полный п*издец. Если ещё и семья полная, то их всех в только в зоопарк
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10k
Сережа 41 минуту назад
Очередная котоламповая история, но прикольная. Учитель, обращаясь к собеседнику на "Вы" написала бы с прописной буквы.
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8k
Ivan 58 минут назад
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4k
Горожанин Час назад
Диалог субъекта младшего школьного возраста со страршим дошкольным возрастом. Очень интересно и драматично
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11k
котегRUS 2 часа назад
Ну вот!
А не было бы дневника - так бы и не встретились два сердца
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