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Я родился и вырос в СССР. Что для меня значит СССР – Союз Советских социалистических республик? Буду перечислять по пунктам:
1. Это моя Родина. Она была, есть и будет всегда моей Родиной. Говорят, что в 1991 году СССР распался, а как же тогда народный референдум? В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 г., из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение СССР. По закону референдум имеет высшую законодательную силу. Ельцин и его команда грубо нарушили закон, игнорировали результаты референдума и просто захватили власть, объявив, что СССР распался.
2. СССР для меня – это советская школа, где мне дали образование, воспитали во мне ответственность. У меня были прекрасные учителя – требовательные и справедливые. Мне не надо было сдавать ЕГЭ, я шёл со спокойным сердцем в 10 классе на школьные экзамены (а их было около семи!), так как не боялся, что «провалюсь». И так же спокойно готовился к экзаменам в ВУЗ (4 экзамена). В школе во мне воспитали коллективистский дух и предоставили мне кружки и секции (бесплатно) для моего развития. Вокруг школ в СССР не было железных заборов, как сейчас, не было охранников на входе – СВОБОДНО мог зайти любой человек.
3. СССР для меня – это высшее образование в Коми государственном педагогическом институте. Незабываемые студенческие дни и стипендия 40 руб в месяц, которой хватало на питание (а с супругой – студенткой СГУ – целых 80 руб.) Правда, когда родился ребёнок, пришлось немного подрабатывать дворником, сторожем, но это не сказалось на учёбе. Советский ВУЗ – это стройотряды, это «картошка», это работа пионервожатым в детском лагере, это песни у костра, это выступления на сцене, это КОМСОМОЛ!
4. СССР для меня – это моя первая работа учителем в школе №1 г. Сыктывкара и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачём. Проработал я два месяца – забрали в армию.
5. СССР для меня – это ПРИСЯГА на верность моей Родине, которую я давал перед строем моих товарищей из разных республик и которой я до сих пор не изменил в отличие, увы!, от многих мужиков (особенно при погонах), которые не встали на защиту своей Родины, как это сделали наши отцы и деды в 1941 году.
6. СССР для меня – это советские люди, это дружба между народами. Я мог поехать СВОБОДНО хоть на Украину, хоть в Грузию, хоть в Прибалтику и везде меня встречали радушно, «делились последней рубахой», пускали в свой дом, не боясь, что я могу оказаться бандитом, террористом или педофилом. На окнах не было решёток и двери были не железные и без кодового замка.
7. СССР для меня – это душевные советские фильмы. Мои любимые фильмы – «Доживём до понедельника», «Два бойца», «Евдокия», «Освобождение», «Неуловимые мстители», «Белое Солнце пустыни», «Гусарская баллада», комедии с Юрием Никулиным, с Евгением Леоновым, с Георгием Вициным. Кино воспитывало в нас и патриотизм, и высмеивало бюрократов, и просто давало отдых после учёбы и работы. А как захватывающе смотрелись советские детективы! А что сейчас? Практически постоянно на телеэкране кровь, убийства и насилие.
8. СССР для меня – это проезд в автобусе за 5 коп. без кондукторов, это комплексный обед в столовой за 60 коп., это оплата ЖКУ – 12 руб., это дешёвая школьная форма, это «Запорожец», купленный моими родителями, это отсутствие платных медицинских услуг, это отсутствие «поборов» в школе на покраску стен, это бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха, это газировка за 3 коп. на улице.
9. СССР для меня – это Победа моей Родины в страшной войне с фашизмом, это сильная советская армия, это страна, в которой любой рабочий и крестьянин могли быть избраны в Верховный Совет СССР, это страна, в которой законы принимались не в пользу богачей и чиновников, а в пользу всего трудящегося народа. Да, были чиновники-бюрократы, казнокрады, взяточники, но в основном с ними поступали или по закону, или они осуждались обществом.
10. СССР для меня – это развитие науки, энергетики, космонавтики, это гордость за свою страну, за своих учёных, за хлеборобов, за ударников производства, за строителей, которые построили в СССР города, заводы и фабрики, флот и научные учреждения, школы, ВУЗы, электростанции. А много ли строят сейчас? Советский Союз – это страна СОЗИДАТЕЛЕЙ.
***
Я знаю, что сейчас мне напишут либералы снова про гулаги, про «совок» и про крестьян без паспорта. Больше им не о чем писать. Отвечать им не буду – пусть «ядовитое жало» останется с ними. Я обращаюсь этим постом ко всем ещё СОВЕТСКИМ людям – пишите, встретимся, поговорим – может, и придумаем что, чтобы вернуть нам нашу Родину.
2. СССР для меня – это советская школа, где мне дали образование, воспитали во мне ответственность. У меня были прекрасные учителя – требовательные и справедливые. Мне не надо было сдавать ЕГЭ, я шёл со спокойным сердцем в 10 классе на школьные экзамены (а их было около семи!), так как не боялся, что «провалюсь». И так же спокойно готовился к экзаменам в ВУЗ (4 экзамена). В школе во мне воспитали коллективистский дух и предоставили мне кружки и секции (бесплатно) для моего развития. Вокруг школ в СССР не было железных заборов, как сейчас, не было охранников на входе – СВОБОДНО мог зайти любой человек.
3. СССР для меня – это высшее образование в Коми государственном педагогическом институте. Незабываемые студенческие дни и стипендия 40 руб в месяц, которой хватало на питание (а с супругой – студенткой СГУ – целых 80 руб.) Правда, когда родился ребёнок, пришлось немного подрабатывать дворником, сторожем, но это не сказалось на учёбе. Советский ВУЗ – это стройотряды, это «картошка», это работа пионервожатым в детском лагере, это песни у костра, это выступления на сцене, это КОМСОМОЛ!
4. СССР для меня – это моя первая работа учителем в школе №1 г. Сыктывкара и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачём. Проработал я два месяца – забрали в армию.
5. СССР для меня – это ПРИСЯГА на верность моей Родине, которую я давал перед строем моих товарищей из разных республик и которой я до сих пор не изменил в отличие, увы!, от многих мужиков (особенно при погонах), которые не встали на защиту своей Родины, как это сделали наши отцы и деды в 1941 году.
6. СССР для меня – это советские люди, это дружба между народами. Я мог поехать СВОБОДНО хоть на Украину, хоть в Грузию, хоть в Прибалтику и везде меня встречали радушно, «делились последней рубахой», пускали в свой дом, не боясь, что я могу оказаться бандитом, террористом или педофилом. На окнах не было решёток и двери были не железные и без кодового замка.
7. СССР для меня – это душевные советские фильмы. Мои любимые фильмы – «Доживём до понедельника», «Два бойца», «Евдокия», «Освобождение», «Неуловимые мстители», «Белое Солнце пустыни», «Гусарская баллада», комедии с Юрием Никулиным, с Евгением Леоновым, с Георгием Вициным. Кино воспитывало в нас и патриотизм, и высмеивало бюрократов, и просто давало отдых после учёбы и работы. А как захватывающе смотрелись советские детективы! А что сейчас? Практически постоянно на телеэкране кровь, убийства и насилие.
8. СССР для меня – это проезд в автобусе за 5 коп. без кондукторов, это комплексный обед в столовой за 60 коп., это оплата ЖКУ – 12 руб., это дешёвая школьная форма, это «Запорожец», купленный моими родителями, это отсутствие платных медицинских услуг, это отсутствие «поборов» в школе на покраску стен, это бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха, это газировка за 3 коп. на улице.
9. СССР для меня – это Победа моей Родины в страшной войне с фашизмом, это сильная советская армия, это страна, в которой любой рабочий и крестьянин могли быть избраны в Верховный Совет СССР, это страна, в которой законы принимались не в пользу богачей и чиновников, а в пользу всего трудящегося народа. Да, были чиновники-бюрократы, казнокрады, взяточники, но в основном с ними поступали или по закону, или они осуждались обществом.
10. СССР для меня – это развитие науки, энергетики, космонавтики, это гордость за свою страну, за своих учёных, за хлеборобов, за ударников производства, за строителей, которые построили в СССР города, заводы и фабрики, флот и научные учреждения, школы, ВУЗы, электростанции. А много ли строят сейчас? Советский Союз – это страна СОЗИДАТЕЛЕЙ.
***
Я знаю, что сейчас мне напишут либералы снова про гулаги, про «совок» и про крестьян без паспорта. Больше им не о чем писать. Отвечать им не буду – пусть «ядовитое жало» останется с ними. Я обращаюсь этим постом ко всем ещё СОВЕТСКИМ людям – пишите, встретимся, поговорим – может, и придумаем что, чтобы вернуть нам нашу Родину.
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- Дети, СССР - самая лучшая страна в мире! У каждого ребенка много игрушек, и он весь день играет и лопает пломбир, и у него есть свой велосипед, и он смотрит много мультиков по телеку. Вовочка, ты почему плачешь?
- Хочу в СССР!
"В гостях у сказки". Хорошие учителя и любимые одноклассники. Великолепнейший пломбир по 20 копеек и кино по той же цене или даже 10 коп. если идти на первый сеанс. Поездки Калининград-Москва-Феодосия с одной бабушкой (героиня ) и трёмя сёстрами-братьями.
Для меня, как для ребёнка, конечно больше плюсов, по сравнению с 90ми или нынешним, ещё большим, га.вном.
Коммунистов никогда не любил и стал очень негативно относиться, когда появилась информация отличная от пропаган.донской.
Вот так и допустили...
А теперь вопрос к Вам.
- Ну кивать в сторону других это ваша стратегия
ВАША это чья конкретно?
Я не жалею не о чем!!!
Мне только жаль, что многие "ушли"....
"моя первая работа учителем в школе №1 г. Сыктывкара и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачём"
Хреново учили в Коми... Если учитель не знает, как пишется "богачом"...
Это для тех, у кого есть хоть немного ума и знаний. Что до либералов, то они - однояйцевые близнецы с коммунистами, у них та же (русофобская) аксиологическая основа. Судя по тому, что автор не понимает таких элементарных вещей, с наличием ума у него явные проблемы.
На головке детской.
Хорошо живется
Нам в стране советской.
А так - да, вспоминаю Союз с удовольствием.
Бесплатное образование ,медицина ,жилье Рабочий ,учитель ,врач ученый , военный были очень уважаемыми и почитаемые в стране возведенные в культ .
Создавшая из аграрной страны мощную индустриальную державу ..Победившая нацизм и спасшая ценой огромных потерь весь Мир . Несмотря на разруху (пол страны в развалинах) сумела быстро восстановиться и стать первой в покорении космоса (первый спутник первый человек в космосе,первый луноход и т.д.)
Великое социальное государство ,самое читающее и творческое в мире
Страна созидатель с мощной Армией и Флотом для защиты ..
Во время ВОВ погибли на передовых самые преданные и верящих в великое будущее социалистического строя страны ..Пока они воевали и гибли их места в руководстве страны ,по тихому занимали вернувшиеся с "ташкентского фронта" всякие прохиндеи и лизоблюды ..Так называемая "хрущевская оттепель" А потом и власовцы из лагерей возвратились по амнистии Хитрые расчетливые приспособленцы всех мастей
И начался этап разложение страны изнутри ,медленно но целенаправленно ,захватывая сми и руководящие должности на всех уровнях
Вот так погибла мечта миллионов людей Советского Союза ! Закидали грязью и фальшью ..ВСЕ и ВСЕХ !
Мне есть с чем сравнивать и сейчас это очень хорошо ощущщается
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Может и так ..Сейчас трудно понять ,кто что говорил ,так все Советское прошлое засрали данайцы ..
Ну вот это надеюсь правда судя по итогам развала СССР ?