Что для меня значит СССР

1. Это моя Родина. Она была, есть и будет всегда моей Родиной. Говорят, что в 1991 году СССР распался, а как же тогда народный референдум? В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 г., из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение СССР. По закону референдум имеет высшую законодательную силу. Ельцин и его команда грубо нарушили закон, игнорировали результаты референдума и просто захватили власть, объявив, что СССР распался.

2. СССР для меня – это советская школа, где мне дали образование, воспитали во мне ответственность. У меня были прекрасные учителя – требовательные и справедливые. Мне не надо было сдавать ЕГЭ, я шёл со спокойным сердцем в 10 классе на школьные экзамены (а их было около семи!), так как не боялся, что «провалюсь». И так же спокойно готовился к экзаменам в ВУЗ (4 экзамена). В школе во мне воспитали коллективистский дух и предоставили мне кружки и секции (бесплатно) для моего развития. Вокруг школ в СССР не было железных заборов, как сейчас, не было охранников на входе – СВОБОДНО мог зайти любой человек.

3. СССР для меня – это высшее образование в Коми государственном педагогическом институте. Незабываемые студенческие дни и стипендия 40 руб в месяц, которой хватало на питание (а с супругой – студенткой СГУ – целых 80 руб.) Правда, когда родился ребёнок, пришлось немного подрабатывать дворником, сторожем, но это не сказалось на учёбе. Советский ВУЗ – это стройотряды, это «картошка», это работа пионервожатым в детском лагере, это песни у костра, это выступления на сцене, это КОМСОМОЛ!

4. СССР для меня – это моя первая работа учителем в школе №1 г. Сыктывкара и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачём. Проработал я два месяца – забрали в армию.

5. СССР для меня – это ПРИСЯГА на верность моей Родине, которую я давал перед строем моих товарищей из разных республик и которой я до сих пор не изменил в отличие, увы!, от многих мужиков (особенно при погонах), которые не встали на защиту своей Родины, как это сделали наши отцы и деды в 1941 году.

6. СССР для меня – это советские люди, это дружба между народами. Я мог поехать СВОБОДНО хоть на Украину, хоть в Грузию, хоть в Прибалтику и везде меня встречали радушно, «делились последней рубахой», пускали в свой дом, не боясь, что я могу оказаться бандитом, террористом или педофилом. На окнах не было решёток и двери были не железные и без кодового замка.

7. СССР для меня – это душевные советские фильмы. Мои любимые фильмы – «Доживём до понедельника», «Два бойца», «Евдокия», «Освобождение», «Неуловимые мстители», «Белое Солнце пустыни», «Гусарская баллада», комедии с Юрием Никулиным, с Евгением Леоновым, с Георгием Вициным. Кино воспитывало в нас и патриотизм, и высмеивало бюрократов, и просто давало отдых после учёбы и работы. А как захватывающе смотрелись советские детективы! А что сейчас? Практически постоянно на телеэкране кровь, убийства и насилие.

8. СССР для меня – это проезд в автобусе за 5 коп. без кондукторов, это комплексный обед в столовой за 60 коп., это оплата ЖКУ – 12 руб., это дешёвая школьная форма, это «Запорожец», купленный моими родителями, это отсутствие платных медицинских услуг, это отсутствие «поборов» в школе на покраску стен, это бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха, это газировка за 3 коп. на улице.

9. СССР для меня – это Победа моей Родины в страшной войне с фашизмом, это сильная советская армия, это страна, в которой любой рабочий и крестьянин могли быть избраны в Верховный Совет СССР, это страна, в которой законы принимались не в пользу богачей и чиновников, а в пользу всего трудящегося народа. Да, были чиновники-бюрократы, казнокрады, взяточники, но в основном с ними поступали или по закону, или они осуждались обществом.

10. СССР для меня – это развитие науки, энергетики, космонавтики, это гордость за свою страну, за своих учёных, за хлеборобов, за ударников производства, за строителей, которые построили в СССР города, заводы и фабрики, флот и научные учреждения, школы, ВУЗы, электростанции. А много ли строят сейчас? Советский Союз – это страна СОЗИДАТЕЛЕЙ.

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Я знаю, что сейчас мне напишут либералы снова про гулаги, про «совок» и про крестьян без паспорта. Больше им не о чем писать. Отвечать им не буду – пусть «ядовитое жало» останется с ними. Я обращаюсь этим постом ко всем ещё СОВЕТСКИМ людям – пишите, встретимся, поговорим – может, и придумаем что, чтобы вернуть нам нашу Родину.