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Что для меня значит СССР

Что для меня значит СССР (2 фото)

Автор:
28 января 2022 17:32
Метки: СССР   история   родина   факты   
1028
2
Я родился и вырос в СССР. Что для меня значит СССР – Союз Советских социалистических республик? Буду перечислять по пунктам:
1. Это моя Родина. Она была, есть и будет всегда моей Родиной. Говорят, что в 1991 году СССР распался, а как же тогда народный референдум? В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 г., из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение СССР. По закону референдум имеет высшую законодательную силу. Ельцин и его команда грубо нарушили закон, игнорировали результаты референдума и просто захватили власть, объявив, что СССР распался.
2. СССР для меня – это советская школа, где мне дали образование, воспитали во мне ответственность. У меня были прекрасные учителя – требовательные и справедливые. Мне не надо было сдавать ЕГЭ, я шёл со спокойным сердцем в 10 классе на школьные экзамены (а их было около семи!), так как не боялся, что «провалюсь». И так же спокойно готовился к экзаменам в ВУЗ (4 экзамена). В школе во мне воспитали коллективистский дух и предоставили мне кружки и секции (бесплатно) для моего развития. Вокруг школ в СССР не было железных заборов, как сейчас, не было охранников на входе – СВОБОДНО мог зайти любой человек.
3. СССР для меня – это высшее образование в Коми государственном педагогическом институте. Незабываемые студенческие дни и стипендия 40 руб в месяц, которой хватало на питание (а с супругой – студенткой СГУ – целых 80 руб.) Правда, когда родился ребёнок, пришлось немного подрабатывать дворником, сторожем, но это не сказалось на учёбе. Советский ВУЗ – это стройотряды, это «картошка», это работа пионервожатым в детском лагере, это песни у костра, это выступления на сцене, это КОМСОМОЛ!
4. СССР для меня – это моя первая работа учителем в школе №1 г. Сыктывкара и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачём. Проработал я два месяца – забрали в армию.
5. СССР для меня – это ПРИСЯГА на верность моей Родине, которую я давал перед строем моих товарищей из разных республик и которой я до сих пор не изменил в отличие, увы!, от многих мужиков (особенно при погонах), которые не встали на защиту своей Родины, как это сделали наши отцы и деды в 1941 году.
6. СССР для меня – это советские люди, это дружба между народами. Я мог поехать СВОБОДНО хоть на Украину, хоть в Грузию, хоть в Прибалтику и везде меня встречали радушно, «делились последней рубахой», пускали в свой дом, не боясь, что я могу оказаться бандитом, террористом или педофилом. На окнах не было решёток и двери были не железные и без кодового замка.
7. СССР для меня – это душевные советские фильмы. Мои любимые фильмы – «Доживём до понедельника», «Два бойца», «Евдокия», «Освобождение», «Неуловимые мстители», «Белое Солнце пустыни», «Гусарская баллада», комедии с Юрием Никулиным, с Евгением Леоновым, с Георгием Вициным. Кино воспитывало в нас и патриотизм, и высмеивало бюрократов, и просто давало отдых после учёбы и работы. А как захватывающе смотрелись советские детективы! А что сейчас? Практически постоянно на телеэкране кровь, убийства и насилие.
8. СССР для меня – это проезд в автобусе за 5 коп. без кондукторов, это комплексный обед в столовой за 60 коп., это оплата ЖКУ – 12 руб., это дешёвая школьная форма, это «Запорожец», купленный моими родителями, это отсутствие платных медицинских услуг, это отсутствие «поборов» в школе на покраску стен, это бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха, это газировка за 3 коп. на улице.
9. СССР для меня – это Победа моей Родины в страшной войне с фашизмом, это сильная советская армия, это страна, в которой любой рабочий и крестьянин могли быть избраны в Верховный Совет СССР, это страна, в которой законы принимались не в пользу богачей и чиновников, а в пользу всего трудящегося народа. Да, были чиновники-бюрократы, казнокрады, взяточники, но в основном с ними поступали или по закону, или они осуждались обществом.
10. СССР для меня – это развитие науки, энергетики, космонавтики, это гордость за свою страну, за своих учёных, за хлеборобов, за ударников производства, за строителей, которые построили в СССР города, заводы и фабрики, флот и научные учреждения, школы, ВУЗы, электростанции. А много ли строят сейчас? Советский Союз – это страна СОЗИДАТЕЛЕЙ.
***
Я знаю, что сейчас мне напишут либералы снова про гулаги, про «совок» и про крестьян без паспорта. Больше им не о чем писать. Отвечать им не буду – пусть «ядовитое жало» останется с ними. Я обращаюсь этим постом ко всем ещё СОВЕТСКИМ людям – пишите, встретимся, поговорим – может, и придумаем что, чтобы вернуть нам нашу Родину.

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Метки: СССР   история   родина   факты   
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21k
Ego sum qui sum 4 часа назад
были у СССР проблемы, но, возможно, это был лучшее государство из созданных человеком для простого человека
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18k
Mexanik79 3 минуты назад
Мальчик 43 годика.

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−35
Дмитрий Иванов 11 минут назад
Дружба народов, блин. Ну это маркер, конечно. Если человек говорит про дружбу народов, да ещё в СССР, то в лучшем случае это опасный идиот. Ну или пропагандон русофоб. СССР это проведение целенаправленной дерусификации. Это разделение русского народа. Это передача множества русских городов и миллионов русских людей под власть инородцев. Это раскармливание за русский счёт национальных окраин. Это борьба с "великорусским шовинизмом", то есть с правом русских людей быть русскими и думать о своих интересах. СССР это польские палачи типа Дзержинского, еврейские садистки типа Землячки, грузинские русорезы типа Джугашвили.
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Воспитательница рассказывает в детском садике:
- Дети, СССР - самая лучшая страна в мире! У каждого ребенка много игрушек, и он весь день играет и лопает пломбир, и у него есть свой велосипед, и он смотрит много мультиков по телеку. Вовочка, ты почему плачешь?
- Хочу в СССР!
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13k
Алекс 48 минут назад
Сейчас подумал и стало грустно. Я родился в прошлом веке прошедшего тысячелетия в стране которой больше нет....
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1k
Oort 52 минуты назад
Для меня это стояние в очереди за колбасой. Стояние - часа три-четыре, и не факт что мать купит. Это мусорная машина с колокольчиком два раза в день (больше мусор выкинуть некуда). Бананы пару раз в год.
"В гостях у сказки". Хорошие учителя и любимые одноклассники. Великолепнейший пломбир по 20 копеек и кино по той же цене или даже 10 коп. если идти на первый сеанс. Поездки Калининград-Москва-Феодосия с одной бабушкой (героиня
) и трёмя сёстрами-братьями.
Для меня, как для ребёнка, конечно больше плюсов, по сравнению с 90ми или нынешним, ещё большим, га.вном.
Коммунистов никогда не любил и стал очень негативно относиться, когда появилась информация отличная от пропаган.донской.
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1k
Nico Час назад
а вот что стало после распада СССР- на основе долгосрочного прогноза Госкомстата СССР от 1990 г. и данных Росстата. Без учета сверхубыли из-за пандемии COVID-19 (1 млн граждан) демографические потери населения (избыточная смертность плюс снижение рождаемости) за три десятилетия составили 25,3 млн человек и оказались самыми значимыми в истории России. В 1989 г. Госкомстат СССР рассчитал, что к концу 2015 г. численность населения РСФСР вырастет со 148,3 млн до 165,7 млн человек. С учетом замедления прироста к концу 2021 г. численность достигла бы по крайней мере 169,4 млн человек – или 171,9 млн граждан вместе с Крымом. В реальности к концу 2021 г. с учетом роста смертности населения от коронавируса число россиян едва ли превысит 145,6 млн человек – на 26,3 млн меньше. По всему Союзу в целом общий рост населения к концу 2021 г. мог составить 72,8 млн человек – до 364 млн человек, следует из прогноза Госкомстата СССР. Фактически численность стран бывшего Союза к концу 2021 г. оказалась всего 299 млн человек.Демографические потери населения за последние 30 лет оказались самыми масштабными в истории России – 26,3 млн человек, включая избыточную смертность от COVID-19 (около 1 млн человек с марта 2020 г., оценили «Ведомости» и подтверждает демограф Алексей Ракша). Даже если ее не учитывать, продолжительная демографическая катастрофа мирного времени оказалась сопоставима с потерями РСФСР в Великой Отечественной войне, отмечает Кашепов. Росстат оценивает потери в период 1941–1945 гг., в том числе из-за сверхсмертности и спада рождаемости, в 19,8 млн человек. Но если брать за норму средний за довоенные пять лет прирост населения, то они достигают 23 млн человек.Это меньше 26,3 млн потерь после распада СССР, из которых примерно 10,5 млн пришлось на избыточную смертность, а 15,8 млн – на неродившихся. Если бы смертность оставалась на уровне 1989 г., то за 1990-2004 гг. умерло бы на 6 млн человек меньше, чем ушло из жизни в те годы, говорит Синельников. Это примерно совпадает с оценкой «Ведомостей» (7,1 млн человек). Из общих потерь как минимум 10 млн человек – несостоявшийся естественный прирост, а 16 млн пришлось на прямую убыль, рассчитали «Ведомости». «В целом за 30 лет – с 1992 г. по почти уже закончившийся 2021 г. – число родившихся оказалось меньше числа умерших почти на 16 млн человек», – отмечает демограф.
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7k
Погулять вышел Час назад
Это была не страна, это был Рай, если верить тем кто сейчас утверждает, что раньшие времена все было лучше. И действительно: все права на труд, учебу, дальнейшее образование, здравоохранение, жилье и т.д. были тогда гражданам гарантированы. Два вопроса, на которые никто не может ответить: 1. Если следовать логике тех,которые утверждают, что СССР развалил Горбачев, то как ему удалось сделать это так быстро и легко за шесть лет? 2. Где были граждане той страны, у которых отнимали все ихсоцильные блага (см. выше), тогда в 91-м? И никто, вообще никто, ни один человек не может на них ответить!
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17k
Александр Сучков Час назад
спасибо за СССР! я родился там и не жалею. Я не жалею о "трениках", я не жалею о пражках в лужах))) Я ОСОБЕННО не жалею о криках Мамы- "Саша! Домой!
Я не жалею не о чем!!!
Мне только жаль, что многие "ушли"....
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27k
lem02 2 часа назад
Сочинение ребенка, ни разу в СССР не жившего.
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
Одно замечание все ж...
"моя первая работа учителем в школе №1 г. Сыктывкара и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачём"
Хреново учили в Коми... Если учитель не знает, как пишется "богачом"...
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
То к чему должно было прийти СССР (без номенклатуры ворюг-чинуш, чьи внуки и сейчас успешно "осваивают" госбабло) - мы наблюдаем немного в искаженном виде в странах скандинавии. Читайте Ленина - социализм это не утопия...
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−137
Васек повесил трубача 2 часа назад
СССР - это оккупационная жидо-коммуняцкая надстройка над развалинами Российской Империи. Совок - это геноцид русского народа и уничтожение русской цивилизации.
Это для тех, у кого есть хоть немного ума и знаний. Что до либералов, то они - однояйцевые близнецы с коммунистами, у них та же (русофобская) аксиологическая основа. Судя по тому, что автор не понимает таких элементарных вещей, с наличием ума у него явные проблемы.
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−5
Андрей 3 часа назад
USSR [мат]!!!
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−5
Андрей 3 часа назад
Super
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15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Волосы седые
На головке детской.
Хорошо живется
Нам в стране советской.
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3k
Egoro 3 часа назад
Ну, положим, выпускных экзаменов было 5, а не 7, в институт я сдавал 2 экзамена, стипендия у меня была 50 рублей, после первой сессии 57,5, доучиться не дали, забрили и отправили на 2 года в чудную дыру - посёлок Эворон, несмотря на наличие ВК, где я уже проучился 3 месяца, по возвращению поступил в другой вуз.
А так - да, вспоминаю Союз с удовольствием.
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3k
Sunny11 3 часа назад
Почему-то совкодрочеры встречаются только в интернетах. В реал лайфе у них нет общественных организаций, объединений, партий, они не ходят на совковые митинги. Из этого следует вывод: совкодрочеры, если собирутся вместе - это будет маленькая кучка уродов.
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2k
Sandmännchen (DDR) 4 часа назад
Благодарю!
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16k
albedo 4 часа назад
У меня простой комментарий:
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2k
Сергей Сергеев 4 часа назад
В Прибалтике встречали радушно? Ну-ну. Автор точно бывал в республиках советской Прибалтики?
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1k
Mixan 4 часа назад
СССР для меня это страна объединившая вокруг себя народы ,национальности на основе равенства и братства , победившая беграмотность ,бедность , разогнавшая буржуев кровососов ..
Бесплатное образование ,медицина ,жилье Рабочий ,учитель ,врач ученый , военный были очень уважаемыми и почитаемые в стране возведенные в культ .
Создавшая из аграрной страны мощную индустриальную державу ..Победившая нацизм и спасшая ценой огромных потерь весь Мир . Несмотря на разруху (пол страны в развалинах) сумела быстро восстановиться и стать первой в покорении космоса (первый спутник первый человек в космосе,первый луноход и т.д.)
Великое социальное государство ,самое читающее и творческое в мире
Страна созидатель с мощной Армией и Флотом для защиты ..
Во время ВОВ погибли на передовых самые преданные и верящих в великое будущее социалистического строя страны ..Пока они воевали и гибли их места в руководстве страны ,по тихому занимали вернувшиеся с "ташкентского фронта" всякие прохиндеи и лизоблюды ..Так называемая "хрущевская оттепель" А потом и власовцы из лагерей возвратились по амнистии Хитрые расчетливые приспособленцы всех мастей
И начался этап разложение страны изнутри ,медленно но целенаправленно ,захватывая сми и руководящие должности на всех уровнях
Вот так погибла мечта миллионов людей Советского Союза ! Закидали грязью и фальшью ..ВСЕ и ВСЕХ !
Мне есть с чем сравнивать и сейчас это очень хорошо ощущщается

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Митхун Чакрабортенков

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