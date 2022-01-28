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Идея пересадки головы: что с ней стало

Идея пересадки головы: что с ней стало (11 фото)

Автор:
28 января 2022 16:10
Сообщество : RealFishki
Метки: исследование   медицина   мнение   наука   хирурги   эксперименты   
1658
11
Помните "Голову профессора Доуэля" писателя Александра Беляева? Это, наверное, первый в российской литературе, фантастический "роман ужасов". Трагическая история выдающегося врача Доуэля...
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Метки: исследование   медицина   мнение   наука   хирурги   эксперименты   
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10  комментариев
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2k
Андрей Ы. Час назад
У Стивена Хокинга из за амиотрофического склероза, по сути и осталась одна голова. Но какая голова!
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4k
livaneth 7 минут назад
"Если я смогу прожить ещё лет 200, то согласен даже на тело из пластмассы и силикона".
Джеймс Кемерон даже фильм снял. У него хорошо получается.

Ссылка www.youtube.com
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27k
Aqueronte 17 минут назад
Риск слишком велик и давление мед сообщества. На данный момент эта операция равно убийство.
Где пересаженные головы лягушек, крыс, собак? Сразу на человеке никто официально не даст.
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22k
Ватаку Накомоде 18 минут назад
Я лично верю, может не в 21 веке, может в 22 или 23.. Но если посмотреть на то, как медицина развилась за последние лет 300, от лечения кровопусканием и алхимии до операций с помощью лазера, пересадки органов и прочих фантастичных вещей, то думаю и с головой что-нибудь придумают.
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872
Monher Полчаса назад
Не знаю... Автор прав, слишком много вопросов возникает.
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1k
poбт 45 минут назад
на такую приколюху денег не собрали? далан 3.14здеж
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minimalism

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