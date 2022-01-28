Идея пересадки головы: что с ней стало

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Помните "Голову профессора Доуэля" писателя Александра Беляева? Это, наверное, первый в российской литературе, фантастический "роман ужасов". Трагическая история выдающегося врача Доуэля...
Беляев частенько говорил, что на создание этого романа его натолкнула собственная болезнь - туберкулез позвоночника. Несколько лет ему пришлось провести в постели, в гипсовом корсете. Руки правда могли двигаться...
Но многие исследователи считают, что на самом деле идея рассказа о "голове без туловища" пришла Беляеву в голову не только на основе собственных переживаний и опыта. Все дело в том, что в те времена (первая редакция книги состоялась в 1925 году) тема "головы без тела" и в целом хирургической пересадки самых разных органов была очень популярной. В том же 1925 году Михаил Булгаков, к примеру, написал повесть "Собачье сердце".
Но многие исследователи считают, что на самом деле идея рассказа о "голове без туловища" пришла Беляеву в голову не только на основе собственных переживаний и опыта. Все дело в том, что в те времена (первая редакция книги состоялась в 1925 году) тема "головы без тела" и в целом хирургической пересадки самых разных органов была очень популярной. В том же 1925 году Михаил Булгаков, к примеру, написал повесть "Собачье сердце".
За годы Первой Мировой войны медицина серьезно шагнула вперед. Колоссальное количество раненых, миллионы хирургических операций... Этот горький опыт помог медикам накопить большой опыт и научиться делать наисложнейшие операции. Еще в начале войны серьезное попадание разрывной пули или осколка в руку или ногу обычно заканчивалось ампутацией, а уже к концу врачи поняли, что конечность, даже наполовину оторванную, можно спасти, Мэри Кроуфорд, американский врач, позже напишет в своем дневнике: "От войны медицина выигрывает более всех остальных. Это ужасно, но это так".
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Новости об успехе военных хирургов были на передовицах газет и люди были уверены, что медицина совсем скоро станет всесильна.
В 1920 году профессор медицина Николай Богораз, известный специалист, попал под трамвай. Ему отрезало обе ноги. Он продолжал работать на протезах и все свои исследования посвятил вопросу пересадки конечностей.
Ученики профессора добились огромных успехов, к сожалению, за счет животных - они во время опытов отрезали лабораторной собаке лапу, после чего пришивали ее на место, а лапа при этом успешно срасталась, заживала и отлично функционировала. Многие говорили: "Но если так можно поступить с ногой, то разве нельзя проделать то же самое с головой? С мозгом? То есть спасти от неизбежной смерти разум, сознание человека?"
В 1920 году профессор медицина Николай Богораз, известный специалист, попал под трамвай. Ему отрезало обе ноги. Он продолжал работать на протезах и все свои исследования посвятил вопросу пересадки конечностей.
Ученики профессора добились огромных успехов, к сожалению, за счет животных - они во время опытов отрезали лабораторной собаке лапу, после чего пришивали ее на место, а лапа при этом успешно срасталась, заживала и отлично функционировала. Многие говорили: "Но если так можно поступить с ногой, то разве нельзя проделать то же самое с головой? С мозгом? То есть спасти от неизбежной смерти разум, сознание человека?"
Люди даже в 21 веке еще не до конца разобрались, что такое сознание, что такое разум. Но 100 лет назад энтузиастически настроенные идеалисты считали, что дело очень простое: "Желудок выделяет желудочный сок, поджелудочная железа – гормон инсулин, а мозг точно так же выделяет мысли!" утверждали они.
И нужно "всего-то" соединять идущие к мозгу нервные окончания и кровеносные сосуды. Ну а после этого мозг будет функционировать отдельно от тела.
В 1924 году в советской России после смерти Ленина, его мозг сохранили и начали его изучать в "Институте мозга". Некоторые предлагали глубоко заморозить тело вождя и потом, как только медицина, разовьется до нужного уровня, "разморозить" и "оживить".
И нужно "всего-то" соединять идущие к мозгу нервные окончания и кровеносные сосуды. Ну а после этого мозг будет функционировать отдельно от тела.
В 1924 году в советской России после смерти Ленина, его мозг сохранили и начали его изучать в "Институте мозга". Некоторые предлагали глубоко заморозить тело вождя и потом, как только медицина, разовьется до нужного уровня, "разморозить" и "оживить".
Сергей Брюхоненко, врач-экспериментатор, в 1925 году продемонстрировал созданный им автожектор (аппарат искусственного кровообращения "сердце-легкие"). И гордо демонстрировал многочисленным коллегам, как двигает глазами и шевелит языком собачья голова, отрезанная от туловища. Голова жила только несколько часов, но это не смущало экспериментаторов, они были уверены, что это "временные затруднения".
В 1940 году Брюхоненко снял черно-белый фильм "Эксперименты по оживлению организма", где подробно (и даже слишком) заснял опыты на собаках.
В 1940 году Брюхоненко снял черно-белый фильм "Эксперименты по оживлению организма", где подробно (и даже слишком) заснял опыты на собаках.
Так что, произведения Беляева и Булгакова были написаны буквально по горячим следам и на очень актуальную научную тему. В 1930 году, кстати, Беляев снова вернется к этой теме "жизнь мозга отдельно от тела", написав фантастическую повесть "Хойти-Тойти".
В 1970 году американский нейрохирург Роберт Уайт сумел пересадить голову от одной обезьяны другой. Но она прожила после операции меньше часа.
В 1970 году американский нейрохирург Роберт Уайт сумел пересадить голову от одной обезьяны другой. Но она прожила после операции меньше часа.
Отношение людей к таким экспериментам
Николай Амосов, выдающийся хирург, писал так: "Как я отношусь к идее жизни изолированной от тела головы? Не вижу в этом никакого кощунства – если бы предложили мне, то согласился бы"
Бернард Шоу писал, прочтя об опытах Брюхоненко: "Меня так и подмывает дать отрезать голову себе, чтобы я мог диктовать пьесы и книги, не беспокоясь о болезнях, о необходимости раздеваться и одеваться, принимать пищу – в общем, обо всём, что только отвлекает от создания хороших литературных произведений!". Известный он был шутник.
В Америке появились фирмы, которые за огромные деньги предлагали и продолжают предлагать умирающим хранить их отрезанные головы в холодильниках, чтобы когда медицина научится "воскрешать мозг" пересадить его в "новое тело". Один из таких вот энтузиастов говорил: "Если я смогу прожить ещё лет 200, то согласен даже на тело из пластмассы и силикона".
Бернард Шоу писал, прочтя об опытах Брюхоненко: "Меня так и подмывает дать отрезать голову себе, чтобы я мог диктовать пьесы и книги, не беспокоясь о болезнях, о необходимости раздеваться и одеваться, принимать пищу – в общем, обо всём, что только отвлекает от создания хороших литературных произведений!". Известный он был шутник.
В Америке появились фирмы, которые за огромные деньги предлагали и продолжают предлагать умирающим хранить их отрезанные головы в холодильниках, чтобы когда медицина научится "воскрешать мозг" пересадить его в "новое тело". Один из таких вот энтузиастов говорил: "Если я смогу прожить ещё лет 200, то согласен даже на тело из пластмассы и силикона".
Но даже в том романе Беляева, написанном почти 100 лет назад, автор очень мудро предвидел сложности пересадки мозга, и в первую очередь именно нравственного, этического и духовного характера. На какие же ужасные преступления может толкнуть человека эта возможности. Кто будет "донорами тел" и вообще будет ли мозг, отделенный от тела, способен переживать, мыслить, чувствовать? Или человек будет простым овощем, способным на примитивные рефлексы?
Академик Владимир Кованов, хирург, писал:
"Мы можем допустить наличие элементарных форм жизнедеятельности в существующем отдельно от человека мозге, но возможность сознания, мышления для него совершенно исключены. И положение не изменится даже тогда, когда станет возможным искусственный приток информации к такому мозгу. Если исходить из экспериментов на животных, в частности, из факта жизни – и то очень короткое время! – в искусственных условиях головы собаки, можно допустить возможность элементарной мыслительной деятельности. Однако допустимо ли подобное применение к человеку? Мне кажется, ни в коей мере".
"Мы можем допустить наличие элементарных форм жизнедеятельности в существующем отдельно от человека мозге, но возможность сознания, мышления для него совершенно исключены. И положение не изменится даже тогда, когда станет возможным искусственный приток информации к такому мозгу. Если исходить из экспериментов на животных, в частности, из факта жизни – и то очень короткое время! – в искусственных условиях головы собаки, можно допустить возможность элементарной мыслительной деятельности. Однако допустимо ли подобное применение к человеку? Мне кажется, ни в коей мере".
Многие, кстати, слышали новость, что в 2015 году россиянин Валерий Спиридонов, который страдает спинально-мышечной атрофией, полетел в США, куда его пригласил хирург Серджио Канаверо, чтобы... пересадить Валерию здоровое тело.
В СМИ было много статей, но чем эта история закончилась? А ничем. Операция не случилась (будто бы достаточно денег не смогли собрать). Канаверо уехал работать в Китай, а Валерий Спиридонов живет в США.
В СМИ было много статей, но чем эта история закончилась? А ничем. Операция не случилась (будто бы достаточно денег не смогли собрать). Канаверо уехал работать в Китай, а Валерий Спиридонов живет в США.
Человек любопытен от природы: нам всегда интересно было, что происходит "там", после жизни, что такое разум, что такое жизнь... В истории люди часто сталкиваются с тем, что успех науки, несмотря на ее благие намерения, внезапно начинают служить настоящему злу, когда люди используют открытия науки для удовлетворения своих самых низменных страстей.
Медицина, как и любая наука, может служить как добру, так и злу. И недаром в романе Беляева изначально хороший замысле профессора Доуэля, попав в руки подлого карьериста Керна, приводит к настоящей трагедии.
Медицина, как и любая наука, может служить как добру, так и злу. И недаром в романе Беляева изначально хороший замысле профессора Доуэля, попав в руки подлого карьериста Керна, приводит к настоящей трагедии.
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Где пересаженные головы лягушек, крыс, собак? Сразу на человеке никто официально не даст.