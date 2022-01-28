Идея пересадки головы: что с ней стало

Николай Амосов, выдающийся хирург, писал так: "Как я отношусь к идее жизни изолированной от тела головы? Не вижу в этом никакого кощунства – если бы предложили мне, то согласился бы"

Бернард Шоу писал, прочтя об опытах Брюхоненко: "Меня так и подмывает дать отрезать голову себе, чтобы я мог диктовать пьесы и книги, не беспокоясь о болезнях, о необходимости раздеваться и одеваться, принимать пищу – в общем, обо всём, что только отвлекает от создания хороших литературных произведений!". Известный он был шутник.

В Америке появились фирмы, которые за огромные деньги предлагали и продолжают предлагать умирающим хранить их отрезанные головы в холодильниках, чтобы когда медицина научится "воскрешать мозг" пересадить его в "новое тело". Один из таких вот энтузиастов говорил: "Если я смогу прожить ещё лет 200, то согласен даже на тело из пластмассы и силикона".