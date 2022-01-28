Не паспорт, а произведение искусства

Из всех героев, что озвучили в министерстве иностранных дел, наиболее известные только смурфы и Ларго Винч, да и те не имеют такую мировую славу, как пиво или картофель фри.

Например, кто такие Блейк и Мортимер, которые появятся вскоре на страницах загранпаспорта Бельгии?