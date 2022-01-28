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Не паспорт, а произведение искусства

Не паспорт, а произведение искусства (10 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2022 15:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   брюгге   искусство   ларго винч   паспорт   смурфы   творчество   
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Что вы знаете о Бельгии? Европейская страна, там кстати находится столица Евросоюза и вообще очень много главных офисов международных организаций.

Для верующих и тех, кто смотрел "Залечь на дно в Брюгге" Бельгия известна тем, что там находится одна из святынь христиан - капсула с кровью Иисуса. Именно в Бельгии придумали картофель-фри. Там варят неплохое пиво и производят шоколад.

Но вот в министерстве иностранных дел Бельгии решили, что о стране мало кто знает в мире, вернее о вкладе бельгийцев в мировую культуру. Поэтому уже в этом году гражданам Бельгии будут выдавать заграничные паспорта с новым дизайном. Теперь бельгийский загранник будет напоминать разрисованный детьми паспорт. Но это только на первый взгляд. На самом деле на страницы документа будут нанесены рисунки из комикса о персонажах, созданных в этой стране.

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес заявила, что дизайн будет представлять страну, олицетворяя ее культурное богатство, талант, скромность и чувство юмора.

Но не стоит обманываться, думая, что это решение делает из удостоверения личности сделали раскраску со смурфиками, Ларго Винчем и другими героями бельгийских комиксов, в новом дизайне также спрятаны современные средства защиты от подделки.

Так, на лицевой странице в заграннике нового образца находится штрихкод с персональными данными, да и в целом подделать уникальный дизайн будет весьма сложно. Для начала нужно как минимум изучить героев бельгийских комиксов и культуру этой страны.

Из всех героев, что озвучили в министерстве иностранных дел, наиболее известные только смурфы и Ларго Винч, да и те не имеют такую мировую славу, как пиво или картофель фри.

Например, кто такие Блейк и Мортимер, которые появятся вскоре на страницах загранпаспорта Бельгии?

Автором серии комиксов о приключениях Блейка и Мортимера является бельгийский карикатурист Эдгар П. Джейкобс. Первая серия научно-фантастического детектива вышла в 1946 году в комическом журнале Тинтин. В нем два друга: английский ученый Филип Моритимер и капитана разведки МИ-5 Фрэнсис Блейк ведут расследования. Данный дует очень напоминает персонажей сэра Артура Конан Дойля.

Другая известная пара, Буль и Билл, которая будет красоваться в заграннике у бельгийцев, — это герои комикса, созданного Жаном Робой в соавторстве с Морисом Рози. Это добрый комикс о дружбе семилетнего мальчика Буля и его кокер-спаниеля Билла, который то и дело попадает в комичные ситуации.

Спиру и Фантазио — комикс о двух репортерах, которые рискуют жизнью, чтобы сделать интересные сюжеты. Автором комикса является Роберт Велтье. В девяностых по мотивам комикса даже был снят мультсериал.

Еще одним персонажем, который появится в бельгийском документе, стал Счастливчик Люк. Это один из самых продаваемых в Европе комиксов. Автор Морис де Бевер рассказывает о приключениях своего героя, удалого ковбоя на Диком Западе.

Помогут ли новые паспорта популяризировать культурное наследие бельгийцев, покажет время.

А вы хотели бы, чтобы в вашем заграннике были герои из отечественных произведений? Если да, то кто точно должен быть изображен на страницах нашего загранпаспорта?

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Метки: Бельгия   брюгге   искусство   ларго винч   паспорт   смурфы   творчество   
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kamanch Час назад
Горыныч
Яга
Кощей
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Core Час назад
паспорт - это документ, а не книжка-раскраска)
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