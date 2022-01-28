Компашка из США соорудила скейт из фингербордов

Ведь существовало множество подводных камней, например, как это все скрепить, или выдержит ли получившейся Франкенштейн человеческий вес.

В результате был сконструирован многослойный пирог. На деку с помощью шурупов были прикреплены пять деревянных балок и уже на них были приклеены 30 фингербордов, что по факту давало 120 хоть и маленьких, но колес.

По ощущениям конструкция была достаточно крепкая и позволяла проехать небольшое расстояние. Первый съезд с рампы сточил половину колес в ноль, ведь материал для фингербордов не рассчитан на такие нагрузки. Однако у ребят вышло выполнить несколько трюков и в целом если учесть все недостатки конструкции, скейт будет действительно ездить. Но не долго.