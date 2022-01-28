Компашка из США соорудила скейт из фингербордов

Скейтеры собрали необычное средство передвижения и устроили ему тест-драйв.
В 2019 году компания скейтбордистов из США решила пойти на любопытный эксперимент: что будет, если взять обычную деку и вместо колес поставить ее на фингерборды?
Фингерборды – вид хобби, появившийся в 1970-х годах, по факту представляет собой миниатюрную доску, которой вы управляете пальцами руки и даже можете делать трюки. Со временем данное развлечение стало настолько популярным, что даже продавались миниатюрные трассы с препятствиями и перилами.
BRAILLE SKATEBOARDING – именно так называется коллектив, который взялся за идею создания скейта на фингербордах. Они долго думали, как воплотить в жизнь свою задумку.
Ведь существовало множество подводных камней, например, как это все скрепить, или выдержит ли получившейся Франкенштейн человеческий вес.
В результате был сконструирован многослойный пирог. На деку с помощью шурупов были прикреплены пять деревянных балок и уже на них были приклеены 30 фингербордов, что по факту давало 120 хоть и маленьких, но колес.
По ощущениям конструкция была достаточно крепкая и позволяла проехать небольшое расстояние. Первый съезд с рампы сточил половину колес в ноль, ведь материал для фингербордов не рассчитан на такие нагрузки. Однако у ребят вышло выполнить несколько трюков и в целом если учесть все недостатки конструкции, скейт будет действительно ездить. Но не долго.
Кстати, как оказалось, они же тестировали скейты, полностью сделанные из стекла, бетона и сваренной арматуры. Как они еще живы, честно говоря, понятия не имеем.
Источник:
Понравилось26