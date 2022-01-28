FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8450 постов • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Компашка из США соорудила скейт из фингербордов

Компашка из США соорудила скейт из фингербордов (6 фото)

Автор:
28 января 2022 11:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   скейт   трюки   фингерборд   эксперемент   
724
6

Скейтеры собрали необычное средство передвижения и устроили ему тест-драйв.

В 2019 году компания скейтбордистов из США решила пойти на любопытный эксперимент: что будет, если взять обычную деку и вместо колес поставить ее на фингерборды?

×
×

Фингерборды – вид хобби, появившийся в 1970-х годах, по факту представляет собой миниатюрную доску, которой вы управляете пальцами руки и даже можете делать трюки. Со временем данное развлечение стало настолько популярным, что даже продавались миниатюрные трассы с препятствиями и перилами.

BRAILLE SKATEBOARDING – именно так называется коллектив, который взялся за идею создания скейта на фингербордах. Они долго думали, как воплотить в жизнь свою задумку.

Ведь существовало множество подводных камней, например, как это все скрепить, или выдержит ли получившейся Франкенштейн человеческий вес.

 

В результате был сконструирован многослойный пирог. На деку с помощью шурупов были прикреплены пять деревянных балок и уже на них были приклеены 30 фингербордов, что по факту давало 120 хоть и маленьких, но колес.

 

По ощущениям конструкция была достаточно крепкая и позволяла проехать небольшое расстояние. Первый съезд с рампы сточил половину колес в ноль, ведь материал для фингербордов не рассчитан на такие нагрузки. Однако у ребят вышло выполнить несколько трюков и в целом если учесть все недостатки конструкции, скейт будет действительно ездить. Но не долго.

Кстати, как оказалось, они же тестировали скейты, полностью сделанные из стекла, бетона и сваренной арматуры. Как они еще живы, честно говоря, понятия не имеем.

Источник:

подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: интересно   скейт   трюки   фингерборд   эксперемент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6467



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет
1
32
"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
2
22
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#Ynews#люди#юмора#дети#в мире#криминал#картинки
#Юмор#ватермарк#история#дтп#подборка#аварии#автомир#фильм#познавательно#СССР
#интересно#факты#Приколы#кино#интересное#автомобили#Россия#полиция#истории#США

На что жалуетесь?

Вернуться