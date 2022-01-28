Трагичные фото разрушенных во время войны дворцов Ленинграда, и какими они стали после

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, эта дата стала одним из дней воинской славы. 872 дня горожане находились в самой ужасной изоляции за всю историю города. Сегодня память о том, какой была война, сохранилась в воспоминаниях, учебниках истории и старых фотографиях. Перед вами снимки главных зданий Ленинграда в конце войны: его дворцы после нескольких лет оккупации оказались в руинах, и на их восстановление ушло не одно десятилетие.

Петергоф, оставшийся в руинах

Петергоф — один из самых знаменитых дворцов России. Его строил Петр I, и он хотел, чтобы дворцовый комплекс был роскошнее, чем французский Версаль. Но после войны он остался лежать в руинах. Немцы уничтожили тысячи предметов искусства, вырубили и сожгли деревья.