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Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным

Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным (6 фото)

Автор:
28 января 2022 03:47
Сообщество : Игромир
Метки: PUBG   Китай   игры   на все деньги   стандарты   
1080
6

Огромная фирма объявила войну современным стандартам.

Огромный китайский холдинг Tencent занимается на рынке вообще всем, чем угодно. У него есть свои потоковые сервисы, дочерние компании, игровые студии.

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При этом все дочерние тоже делятся на подразделения, распыляя силы на такие проекты, как CrossFire: Legends, PUBG Mobile. Причем не абы каких игр, к ней в руки попадал даже бренд Monster Hunter.

А это уже совсем не шутки, охотники на монстров известны и популярны, хоть некоторые из игр являются крайне спорными, например, MH Online.

Тут, кстати, все сложно, различные источники указывают, что в данном случае Tencent выступал издателем, а Capcom, компания кому принадлежит франшиза, являлась разработчиком. Однако иные материалы утверждают, что игру разрабатывал сам холдинг.


В любом случае проект выходил только в Китае, а в 2019 году его сервера были закрыты.

В общем, мы пришли к тому, что это своеобразный китайский гигант с кучей денег, и более того, это самая дорогая корпорация страны.

Из-за статуса IT-гиганта Tencent частенько попадает в различные скандалы.

Например, государственное СМИ Поднебесной называла игровые корпорации "опиумом". Естественно, данная формулировка коснулась и холдинга, его акции рухнули на 6,11%.

Новый скандал связан с одним из подразделений, которое занимается фильмами.

Сценарист видеоигр Алана Пирс рассказала крайне интересную историю, что компания Tencent предложила ее другу работать над неназваным фильмом. Одним из условий было отсутствие черных и присутствие больших размеров груди у персонажей женского пола.

Чем данная история закончится, пока не известно, но мнение у интернет-аудитории значительно разделилось.

Кто-то предлагает холдингу гореть в аду, другие же поддерживают за смелость и борьбу с современными стандартами.

Источник:

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Метки: PUBG   Китай   игры   на все деньги   стандарты   
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3  комментария
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12k
Erorist 53 минуты назад
О, такие компании нынче редкость, которым нравятся женщины и женская грудь... Обычно сейчас интересы с другой стороны... задней, своего рода. Надо поиграть что ли в одну из их игр.
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30k
ACU900 14 минут назад
С сиськами и без негров. И это правильно...Хотя и против сиськастеньких негритяночек я тоже ничего не имею...
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1k
Ясный Пень Полчаса назад
Правильная компания ! Респект и уважуха !
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