Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным

А это уже совсем не шутки, охотники на монстров известны и популярны, хоть некоторые из игр являются крайне спорными, например, MH Online.



Тут, кстати, все сложно, различные источники указывают, что в данном случае Tencent выступал издателем, а Capcom, компания кому принадлежит франшиза, являлась разработчиком. Однако иные материалы утверждают, что игру разрабатывал сам холдинг.