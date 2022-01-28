Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным

Огромная фирма объявила войну современным стандартам.
Огромный китайский холдинг Tencent занимается на рынке вообще всем, чем угодно. У него есть свои потоковые сервисы, дочерние компании, игровые студии.
При этом все дочерние тоже делятся на подразделения, распыляя силы на такие проекты, как CrossFire: Legends, PUBG Mobile. Причем не абы каких игр, к ней в руки попадал даже бренд Monster Hunter.
А это уже совсем не шутки, охотники на монстров известны и популярны, хоть некоторые из игр являются крайне спорными, например, MH Online.
Тут, кстати, все сложно, различные источники указывают, что в данном случае Tencent выступал издателем, а Capcom, компания кому принадлежит франшиза, являлась разработчиком. Однако иные материалы утверждают, что игру разрабатывал сам холдинг.
В любом случае проект выходил только в Китае, а в 2019 году его сервера были закрыты.
В общем, мы пришли к тому, что это своеобразный китайский гигант с кучей денег, и более того, это самая дорогая корпорация страны.
Из-за статуса IT-гиганта Tencent частенько попадает в различные скандалы.
Например, государственное СМИ Поднебесной называла игровые корпорации "опиумом". Естественно, данная формулировка коснулась и холдинга, его акции рухнули на 6,11%.
Новый скандал связан с одним из подразделений, которое занимается фильмами.
Сценарист видеоигр Алана Пирс рассказала крайне интересную историю, что компания Tencent предложила ее другу работать над неназваным фильмом. Одним из условий было отсутствие черных и присутствие больших размеров груди у персонажей женского пола.
Чем данная история закончится, пока не известно, но мнение у интернет-аудитории значительно разделилось.
Кто-то предлагает холдингу гореть в аду, другие же поддерживают за смелость и борьбу с современными стандартами.
Источник:
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