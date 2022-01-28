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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Фото охотника из Киргизии, который голыми руками охотится на снежного барса. 1966 год. Фото Эдуард Вильчинский
9.
Японский солдат, чтобы избежать плена, зашел в море, где собирается покончить жизнь самоубийством, взорвав гранату у своей головы, за этим действием наблюдает австралийский солдат, Новая Гвинея. 18 декабря 1942 года
14.
Члены команды американского линкора Нью Джерси и пленный, сбитый японский пилот-камикадзе, которого они голым заставляют чистить палубу корабля. 1944 год
16.
1 августа 1969 года. Демонстрантка снимает бюстгальтер во время акции протеста против бюстгальтеров у универмага в Сан-Франциско. Калифорния, США
19.
Каскадёр Джон Дин на гвоздях, которые он установил в своей машине, для тренировки выносливости, 26 февраля 1981 год
22.
Женщины конвоируют пленных фашистов. Разгром немцев под Москвой. январь - март 1942. Виктор Темин
24.
Мисс Анна Нибель, занявшая первое место на конкурсе купальников. Вашингтон, округ Колумбия. 17 июня 1922 года
26.
Русская семья маркировала ворота дома, чтобы обезопасить себя во время армянского погрома. Баку, 1990 год
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Три модели продемонстрировали изменения в американской купальной одежде в 1900, 1940 и 1955 годах
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Фото из серии «Работа полиции» от Леонарда Фрида, Задержанная проститутка в полицейском участке. Нью-Йорк, 1972 год
«Это самая настоящая карусель - сказал офицер полиции фотографу Леонарду Фриду, который фотографировал ночную работу полиции Нью-Йорка - Мы забираем проституток с улиц, они платят небольшой штраф и возвращаются обратно, в тот же вечер. Это всего лишь небольшое неудобство!»
«Неудобство для кого?» - спросил фотограф.
«Для клиентов» - ответил офицер.
«Неудобство для кого?» - спросил фотограф.
«Для клиентов» - ответил офицер.
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