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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
28 января 2022 00:05
Метки: история   ретро   фото   
1264
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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649k
Alexey Berestenko 2 часа назад
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YaNa Полчаса назад

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YaNa 38 минут назад
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722
pinbalist 52 минуты назад
"...голыми руками охотится на снежного барса" - а ружьё рядом для фоточки лежит? Явно же кошка подстрелена, иначе звезда охотнику была бы уже.
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RALEXXX 6 часов назад
20я фотография. Я по тому же маршруту в 1982г. ехал.
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