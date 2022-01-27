Утешительный приз: юных спортсменов наградили майонезом

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В Кирове прошли городские соревнования для молодых сноубордистов, только вот награда неприятно удивила детей и их родителей.
Около 100 спортсменов со всей Кировской области съехались, чтобы выявить лучшего из лучших в дисциплине слалом. После соревнований, центр, в котором проходило мероприятие, опубликовал фотографии с награждения ребят.
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Кировчан очень удивили и возмутили подарки, состоящие из блокнота и кетчупа либо майонеза.
Местные журналисты обратились в Центр зимнего отдыха "Калинка" за разъяснениями ситуации, но там не увидели в подарках никакой проблемы: "Как минимум, это радость родителям. Дарим майонез уже 5 лет, и никогда до недавней новости ни у кого претензий не было. Будем и дальше продолжать дарить майонез, если спонсор будет его предоставлять. К тому же детям подарили еще и блокнот, и календарик".
Позже появилась информация, что победители всё же получили игрушки, сертификаты на одежду и сертификаты на походы в батутный центр.
Интересно, что в Кирове уже был "майонезный" скандал в прошлом году. Тогда 19 школьников, которые стали призёрами и победителями всероссийской олимпиады, получили от мэрии тортик и 4 упаковки кетчупа и соуса на всех.
Позже появилась информация, что победители всё же получили игрушки, сертификаты на одежду и сертификаты на походы в батутный центр.
Интересно, что в Кирове уже был "майонезный" скандал в прошлом году. Тогда 19 школьников, которые стали призёрами и победителями всероссийской олимпиады, получили от мэрии тортик и 4 упаковки кетчупа и соуса на всех.
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