Утешительный приз: юных спортсменов наградили майонезом

Местные журналисты обратились в Центр зимнего отдыха "Калинка" за разъяснениями ситуации, но там не увидели в подарках никакой проблемы: "Как минимум, это радость родителям. Дарим майонез уже 5 лет, и никогда до недавней новости ни у кого претензий не было. Будем и дальше продолжать дарить майонез, если спонсор будет его предоставлять. К тому же детям подарили еще и блокнот, и календарик".



Позже появилась информация, что победители всё же получили игрушки, сертификаты на одежду и сертификаты на походы в батутный центр.



Интересно, что в Кирове уже был "майонезный" скандал в прошлом году. Тогда 19 школьников, которые стали призёрами и победителями всероссийской олимпиады, получили от мэрии тортик и 4 упаковки кетчупа и соуса на всех.