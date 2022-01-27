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Утешительный приз: юных спортсменов наградили майонезом

Утешительный приз: юных спортсменов наградили майонезом (4 фото)

Автор:
27 января 2022 10:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Кировская область   кетчуп   киров   майонез   призы   сноуборд   соревнования   
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В Кирове прошли городские соревнования для молодых сноубордистов, только вот награда неприятно удивила детей и их родителей.
Около 100 спортсменов со всей Кировской области съехались, чтобы выявить лучшего из лучших в дисциплине слалом. После соревнований, центр, в котором проходило мероприятие, опубликовал фотографии с награждения ребят.
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Кировчан очень удивили и возмутили подарки, состоящие из блокнота и кетчупа либо майонеза.
Местные журналисты обратились в Центр зимнего отдыха "Калинка" за разъяснениями ситуации, но там не увидели в подарках никакой проблемы: "Как минимум, это радость родителям. Дарим майонез уже 5 лет, и никогда до недавней новости ни у кого претензий не было. Будем и дальше продолжать дарить майонез, если спонсор будет его предоставлять. К тому же детям подарили еще и блокнот, и календарик".

Позже появилась информация, что победители всё же получили игрушки, сертификаты на одежду и сертификаты на походы в батутный центр.

Интересно, что в Кирове уже был "майонезный" скандал в прошлом году. Тогда 19 школьников, которые стали призёрами и победителями всероссийской олимпиады, получили от мэрии тортик и 4 упаковки кетчупа и соуса на всех.

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Метки: Ynews   Кировская область   кетчуп   киров   майонез   призы   сноуборд   соревнования   
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24  комментария
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19k
Serg2001 Час назад
Можете минусовать, но нам в свое время на соревнованиях за призовые места просто грамоты и медали вручали. Главной наградой было просто осознание того, что ты стал победителем. Сейчас при капитализме, видимо, даже просто за то, что ребенок с горки скатился, ожидаются какие-то материальные блага... Вот и получите... майонез... )
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5k
молотый Либентроп 13 минут назад
А чем надо было награждать? Элитными спорткарами? Яхтами? Золотой снежной доской?
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15k
Hairy. Полчаса назад
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682
Алексей 37 минут назад
Разве цель соревнования в ценном призе? А что надо давать? Оборудование? Так у нас нет производителей горнолыжного оборудования. У нас производится майонез и слава богу, что хоть и не профильный спонсор, но участвует в развитии спорта.
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3k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
Так еще и майонез 67% ,жирненький,тем ,кто занял места ниже 3го,наверное,давали 30 или 20%
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13k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Алекс Час назад
И при этом, майонез еще нужно заработать)))
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−56
циновер Час назад
новости сверхдержавы
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13k
Великий Кормчий 2 часа назад
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1k
Bonefacius 2 часа назад
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12k
Erorist 2 часа назад
А спортсмен зачем в соревнованиях участвует? Ради славы, ощущения, что он круче других, потому что этот вид спорта нравится или ради призов? Если ради призов и денег, то за что дают звания героев и восхваляют спортсменов - это просто работа.

Ну, приз, конечно, сомнительный, но вот что-то "Оливье" захотелось....
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2k
Сергей 2 часа назад
Ладно бы месяц назад, но двумя постами ниже!!! Надо вводить бан за это.
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30k
ACU900 2 часа назад
Интересно, а если какой нибудь секс-шоп будет спонсировать мероприятие, какие тогда подарки будут?
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