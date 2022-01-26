Как происходит смена экипажа на атомном ледоколе «Вайгач»?

Знаменитый ледокол «Вайгач», который первым преодолел Северный путь, долгое время считался утерянным после того, как затонул в 1918 году. Произошло это в Енисейском заливе. Но, как говорится, если...