Как происходит смена экипажа на атомном ледоколе «Вайгач»?

Знаменитый ледокол «Вайгач», который первым преодолел Северный путь, долгое время считался утерянным после того, как затонул в 1918 году. Произошло это в Енисейском заливе. Но, как говорится, если очень захотеть, то все возможно. И благодаря стараниям Русского географического общества и Северного флота «дедушку» ледокольного российского флота все же отыскали.