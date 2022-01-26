Как происходит смена экипажа на атомном ледоколе «Вайгач»?

Знаменитый ледокол «Вайгач», который первым преодолел Северный путь, долгое время считался утерянным после того, как затонул в 1918 году. Произошло это в Енисейском заливе. Но, как говорится, если очень захотеть, то все возможно. И благодаря стараниям Русского географического общества и Северного флота «дедушку» ледокольного российского флота все же отыскали.
Атомный ледокол обнаружили в 100 километрах к югу от поселка Диксон с помощью подводного дрона. Хотя он проработал всего пару десятилетий, сделано за это время было очень много. В рамках экспедиции по Северному Ледовитому океану 1910-1915 гг. команда «Вайгача» сделала подробное описание восточносибирского побережья, собрав точные сведения о течениях, особенностях климата и рельефа.
Во многом географическими достижениями судно обязано капитану – Александру Колчаку (да-да, именно он впоследствии стал верховным правителем России). И оно не только перестало быть призраком, но и, можно сказать, дало новую жизнь новому ледоколу.
В конце прошлого века на верфи «Хольстрем Хисталахти» концерна «Вяртсиля Меритеоллисуус» в Хельсинки (Финляндия) был заложен мелкосидящий атомный ледокол проекта «Таймыр». Название он получил в честь того самого гидрографического ледокольного судна. А изначально в этом качестве использовали название острова, расположенного на границе Баренцева и Карского морей. В эксплуатацию его ввели 25 июля 1990 года.
Особенностью ледоколов этого проекта является ограниченная осадка (отсюда и выражение – мелкосидящий). Но это не недоработка, а изначальная задумка, поскольку таким образом атомоходы проводят суда к незамерзающим портам сибирских рек.
Длина ледокола – 150, а ширина – 28 метров. Водоизмещение составляет 18,5 тыс. тонн. Мощность двигателей ледокола – 50 тыс. лошадиных сил, что позволяет ему следовать через льды толщиной 1,77 метра при скорости в 2 узла. Он может продолжать работу при температуре до -50 градусов.
Судно оборудовано однореакторной ядерной паропроизводящей установкой типа КЛТ-40М номинальной мощностью 171 МВт и паропроизводительностью 240 т/час. 5 лет назад ресурс установки был продлен с 175 до 200 тыс. часов. По информации судовладельца – ФГУП «Атомфлот», ведутся работы по продлению ресурса еще на 35 тыс. часов.
Координаты местоположения ледокола на момент создания поста
Порядок смены экипажа на атомном ледоколе «Вайгач»
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Атомный ледокол в начале 20 века?!!!!!
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Атомный ледокол. В начале XX века. Автор, ты что употреблял пред статьёй?
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Знаменитый ледокол «Вайгач», который первым преодолел Северный путь, долгое время считался утерянным после того, как затонул в 1918 году. Произошло это в Енисейском заливе. Но, как говорится, если...
Атомный ледокол обнаружили в 100 километрах к югу от поселка Диксон с помощью подводного дрона."
Что это за бред?