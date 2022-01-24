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В 1986 году на экраны вышло долгожданное продолжение фильма ужасов "Чужой". Это был самый кассовый фильм классической тетралогии о Чужих. Насколько хорошо вы помните детали картины?
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