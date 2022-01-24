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Рипли, жги: тест по фильму "Чужие"

Рипли, жги: тест по фильму "Чужие"

Автор:
24 января 2022 10:04
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   тест   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам ужасов   чужие   чужой   
820
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В 1986 году на экраны вышло долгожданное продолжение фильма ужасов "Чужой". Это был самый кассовый фильм классической тетралогии о Чужих. Насколько хорошо вы помните детали картины?
Как звали этого рыжего кота?
1/8Как звали этого рыжего кота?
Сколько лет Эллен Рипли провела в состоянии гиперсна?
2/8Сколько лет Эллен Рипли провела в состоянии гиперсна?
Что это за машина?
3/8Что это за машина?
Сколько у вас было высадок, лейтенант?
4/8Сколько у вас было высадок, лейтенант?
Что это?
5/8Что это?
Для чего Бишоп полз по узкой трубе?
6/8Для чего Бишоп полз по узкой трубе?
Каким образом разобрались с двумя лицехватами, которые оказались в помещении с Рипли и Ньют?
7/8Каким образом разобрались с двумя лицехватами, которые оказались в помещении с Рипли и Ньют?
Что Рипли сделала с маткой чужих?
8/8Что Рипли сделала с маткой чужих?

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Метки: Тесты   тест   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам ужасов   чужие   чужой   
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
8 из 8. Один из самых любимых фильмов.
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9k
Dmitry Минуту назад
Трилогия - гениальна, а то что пошло дальше (Заветы) - унылое г...вно.
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43k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Правильно ответил на 5 вопросов, правда, фильм не смотрел.
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10k
Олегbl4 17 минут назад
А ведь в конце 80-х, в видеосалонах этот фильм проходил под категорией "ужасы". Как,впрочем, и "Зубастики".
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5k
pilgrimnl 18 минут назад
ога, оказывается у этой твари есть название, лицехват, век живи век учись
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