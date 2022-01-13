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Что произойдет, если радиоактивный уран взять голыми руками?

Что произойдет, если радиоактивный уран взять голыми руками? (10 фото)

Автор:
13 января 2022 14:10
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересное   метал   применение   радиоактивность   уран   
4088
10
Не так уран и страшен, как его малюют! Гомер не даст соврать!
Уран занимает 92 ячейку в периодической таблице Менделеева. Этот серебристо-серый металл встречается в природе в трех видах: U-238 (99%), U-235 (0,7%), U-234 (менее 0,006%).

Как известно, у урана самый высокий атомный вес среди элементов, которые возникли в первую очередь. Его плотность составляет 19,1 г/куб.см, что примерно на 60% выше, чем у свинца (11,34 г/куб.см), и несколько ниже, чем у вольфрама (19,3 г/куб.см). Чтобы было понятней: кусок урана размером с консервную банку весит примерно 7 килограммов.
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Метки: интересное   метал   применение   радиоактивность   уран   
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109
Zmey Gorynych 5 часов назад
сердечник из обедненного урана
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12k
Святослав 2 часа назад

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7k
Мариус 3 часа назад
в трех видах: U-238 (99%), U-235 (0,7%), U-234 (менее 0,006%):

99 + 0.7 + 0.006 = 99,706 (%)

Вопрос к знатокам: оставшиеся 0.294 % - это что?
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65k
parallax 4 часа назад
А цена какая за кило?
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4k
Алексей Куликов 4 часа назад
Хрень.
"Малыш" -урановая бомба, "Толстяк" - плутониевая.
Сделаны одновременно.
Плутониевая работает на эффекте фазового перехода, т.е. масса заряда строго определена (критическая у одного состояния, докритическая у другого) .
Урановая на объединении докритических масс. Что позволяет увеличить мощность.
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27k
СпящийКрасавец 5 часов назад
Волосы на руках начнут расти.
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16k
Corvus Corax 5 часов назад
"Сейчас из урана также делаю защитный материал для контейнеров, в которых возят радиоактивные вещества."
И сколько за контейнер просишь?
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