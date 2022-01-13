Что произойдет, если радиоактивный уран взять голыми руками?

Если говорить о военном применении металла, то в основном его используют в качестве боеприпасов, которые способны пробивать тяжелобронированные цели. Впрочем, его также используют в качестве брони - укрепляют танки урановыми пластинами.



В конце Второй мировой войны U-235 использовался как один из компонентов ядерного оружия. Однако несколько позже его заменили более эффективным плутонием, на основе которого можно создавать более разрушительные бомбы.



Сейчас из урана также делаю защитный материал для контейнеров, в которых возят радиоактивные вещества.