Что произойдет, если радиоактивный уран взять голыми руками?

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Не так уран и страшен, как его малюют! Гомер не даст соврать!
Уран занимает 92 ячейку в периодической таблице Менделеева. Этот серебристо-серый металл встречается в природе в трех видах: U-238 (99%), U-235 (0,7%), U-234 (менее 0,006%).
Как известно, у урана самый высокий атомный вес среди элементов, которые возникли в первую очередь. Его плотность составляет 19,1 г/куб.см, что примерно на 60% выше, чем у свинца (11,34 г/куб.см), и несколько ниже, чем у вольфрама (19,3 г/куб.см). Чтобы было понятней: кусок урана размером с консервную банку весит примерно 7 килограммов.
Как известно, у урана самый высокий атомный вес среди элементов, которые возникли в первую очередь. Его плотность составляет 19,1 г/куб.см, что примерно на 60% выше, чем у свинца (11,34 г/куб.см), и несколько ниже, чем у вольфрама (19,3 г/куб.см). Чтобы было понятней: кусок урана размером с консервную банку весит примерно 7 килограммов.
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Уран благодаря своим уникальным свойствам, получил широкое распространение как в военной, так и в гражданской промышленности.
Если говорить о военном применении металла, то в основном его используют в качестве боеприпасов, которые способны пробивать тяжелобронированные цели. Впрочем, его также используют в качестве брони - укрепляют танки урановыми пластинами.
В конце Второй мировой войны U-235 использовался как один из компонентов ядерного оружия. Однако несколько позже его заменили более эффективным плутонием, на основе которого можно создавать более разрушительные бомбы.
Сейчас из урана также делаю защитный материал для контейнеров, в которых возят радиоактивные вещества.
В конце Второй мировой войны U-235 использовался как один из компонентов ядерного оружия. Однако несколько позже его заменили более эффективным плутонием, на основе которого можно создавать более разрушительные бомбы.
Сейчас из урана также делаю защитный материал для контейнеров, в которых возят радиоактивные вещества.
В гражданской промышленности уран в основном используется в качестве источника тепловой энергии на атомных электростанциях. Его эффективность говорит сама за себя: килограмм U-235 при полном делении производит примерно 20 тетраджоулей. Примерно столько же энергии можно получить из 1,5 миллионов килограммов угля.
Топливная таблетка для ядерного реактора, содержащая уран, обогащенный изотопом U-235
Также уран хорошо зарекомендовал себя в стекольной промышленности. Металл здесь используют в качестве красителя.
Так выглядит посуда из "уранового" стекла под ультрафиолетовым излучением
Уран полезен и в науке. Ученые используют этот метал в оценке возраста самых древних магматических пород и проводят при его помощи другие виды радиометрического датирования.
Основными производителями урана в мире являются Казахстан (39%), Канада (22%), Австралия (10%), Намибия (7,1%), Нигер (5,8%) и Россия (4,9%).
Возвращаясь к основному вопросу поста, заметим, что металл состоящий из урана-238 называется обедненным. Уран-238 имеет период полураспада в 4 460 000 000 лет, то есть за короткое время распадется мизерное количество атомов. При этом при распаде урана выделяются альфа-частицы, которые не могут пройти сквозь плотный материал.
А те частицы, которые выделяются не изнутри куска металла, а с его поверхности, не смогут проникнуть даже через кожу. За небольшое время контакта с ураном без защиты, человеку не удастся накопить в организме дозу излучения. Тем не менее при попадании в организм частицы способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Уран с содержанием более 85% U-235 называют обогащенным. Период его полураспада тоже достаточно длительный, и составляет 700 000 000 лет.
Уран с содержанием более 85% U-235 называют обогащенным. Период его полураспада тоже достаточно длительный, и составляет 700 000 000 лет.
Тем не менее и обогащенный уран, если не пренебрегать мерами предосторожности, как это делал Гомер Симпсон, достаточно безобиден. Тем более, что человек в процессе эволюции выработал некоторый "иммунитет" к урану.
Среднестатистический человек ежедневно съедает около 1,1 микрограмма урана с потребляемой пищей. Высокое содержание урана имеется в земной коре и грунтовой воде, которая в итоге попадает в мясо и овощи.
Среднестатистический человек ежедневно съедает около 1,1 микрограмма урана с потребляемой пищей. Высокое содержание урана имеется в земной коре и грунтовой воде, которая в итоге попадает в мясо и овощи.
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Метки: интересное метал применение радиоактивность уран
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99 + 0.7 + 0.006 = 99,706 (%)
Вопрос к знатокам: оставшиеся 0.294 % - это что?
В природном уране наиболее часто встречаются - далее этот список. Оставшиеся 0,3% - другие изотопы урана.
"Малыш" -урановая бомба, "Толстяк" - плутониевая.
Сделаны одновременно.
Плутониевая работает на эффекте фазового перехода, т.е. масса заряда строго определена (критическая у одного состояния, докритическая у другого) .
Урановая на объединении докритических масс. Что позволяет увеличить мощность.
Атомный вес урана 238, 235.
Есть и белее тяжёлые элементы. Тот же плутоний 239.
За что купил тему за то и продаю)
И сколько за контейнер просишь?