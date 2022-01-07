Загадочные силуэты, обнаруженные на снимках с Антарктиды и Марса

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Фотографий, на которых обнаруживаются загадочные лица или другие странные сооружения в таких местах, где не ступала (на Марсе) или почти не ступала (в Антарктиде) нога человека.
Огромное лицо в Антарктиде
Структура, похожая на гигантское лицо, была обнаружена в Антарктиде с помощью Google Earth , программного обеспечения, с помощью которого время от времени обнаруживаются такие странности в нашем мире, на Луне или на Марсе. «Похоже, это какая-то мегаструктура, похожая на знаменитое лицо Марса (Кидония)», - говорится в видео (ссылки есть под картинками) об этом, размещенном на канале Thirdfaceofmoon. «У него потрясающая симметрия».
Таинственное лицо, которое, по словам некоторых пользователей, имеет инопланетный облик, выглядывает из-под тающего снега гор в Западной Антарктиде и может быть визуализировано, введя следующие координаты: 72 ° 00′36.00 "ю.ш., 168 ° 34. '40 .00 «E .
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Выглядит довольно интересно. С широким лбом, раскосыми глазами, носом и ртом, имеет ширину около 600 м и длину почти 1 км, отсюда и его прозвище «Гигантика» (аббревиатура между Гигантским и Антарктидой). Может быть это что-то, что осталось от древней антарктической цивилизации? И совсем не лицо, а пирамида, спрятанная подо льдами?
Новое лицо на Марсе
Марс не перестает нас удивлять, как и то, что можно найти с помощью Google Планета Земля. Недавно итальянец Матео Яннео с помощью этого программного обеспечения, включающего карты Марса, обнаружил странное образование, которое могло бы выглядеть как человеческое лицо в профиль. В своем высказывании исследователь заявляет, что увлечен загадками планеты Марс и, изучая фотографии, отправленные на Землю зондом ЕКА, вращающимся вокруг красной планеты, Яннео нашел это уникальное изображение. Несмотря на то, что он не уверен, простая ли это оптическая иллюзия или искусственная структура, он распространил свою находку в сети.
Любой может проверить отображаемое изображение, загрузив программное обеспечение, содержащее карты Марса и выбрав следующие координаты: широта 33 ° 12'29,82 "северной широты , долгота 12 ° 55'51,21" восточной долготы.
Любой может проверить отображаемое изображение, загрузив программное обеспечение, содержащее карты Марса и выбрав следующие координаты: широта 33 ° 12'29,82 "северной широты , долгота 12 ° 55'51,21" восточной долготы.
Еще одно лицо на Марсе
Изображение, показанное выше, было обнаружено при просмотре огромного архива «сырых» фотографий поверхности Марса. На веб-сайте НАСА многие любопытные люди получают задание искать, среди прочего, следы или свидетельства аномальных структур.
В данном конкретном случае пользователь сайта The Black Vault опубликовал фотографию того, что на первый взгляд кажется лицом статуи, наполовину погребенной в марсианской земле. Хотя наиболее вероятное объяснение в том, что мы сталкиваемся с игрой света и тени, а то, что мы видим, является не чем иным, как особой скалой. Вот такая находка, по которой вы можете судить самостоятельно, что это.
По мне так именно игра света и тени. Однако судить по картинке сложно, потому что грань между парейдолией и разрушенной антропогенной структурой очень тонка.
В данном конкретном случае пользователь сайта The Black Vault опубликовал фотографию того, что на первый взгляд кажется лицом статуи, наполовину погребенной в марсианской земле. Хотя наиболее вероятное объяснение в том, что мы сталкиваемся с игрой света и тени, а то, что мы видим, является не чем иным, как особой скалой. Вот такая находка, по которой вы можете судить самостоятельно, что это.
По мне так именно игра света и тени. Однако судить по картинке сложно, потому что грань между парейдолией и разрушенной антропогенной структурой очень тонка.
Ангар на Марсе
На этот раз это «аномалия» около южного полюса Марса: гигантский прямоугольный вход, вырезанный в скале.
«Эта вещь выглядит искусственной и огромной, ее длина превышает 7 км!», - говорится в видео канала SecureTeam10. «Это может быть вход в ангар или подземный корпус, куда могут войти буквально сотни кораблей», - добавляет исследователь, имея в виду версию, что выжившие из гипотетической марсианской цивилизации гиганты укрылись под поверхностью планеты. Чтобы оправдать теорию об искусственности этой апертуры, видео показывает другие аномалии, которые повторяют те же прямоугольные узоры, и не только на Марсе, но и в Антарктиде.
Этот "вход в ангар" можно отобразить в Google Earth , выбрав Марс и введя следующие координаты: 79 ° 26'47.94 "ю.ш. 135 ° 26'51.84" восточной долготы .
«Эта вещь выглядит искусственной и огромной, ее длина превышает 7 км!», - говорится в видео канала SecureTeam10. «Это может быть вход в ангар или подземный корпус, куда могут войти буквально сотни кораблей», - добавляет исследователь, имея в виду версию, что выжившие из гипотетической марсианской цивилизации гиганты укрылись под поверхностью планеты. Чтобы оправдать теорию об искусственности этой апертуры, видео показывает другие аномалии, которые повторяют те же прямоугольные узоры, и не только на Марсе, но и в Антарктиде.
Этот "вход в ангар" можно отобразить в Google Earth , выбрав Марс и введя следующие координаты: 79 ° 26'47.94 "ю.ш. 135 ° 26'51.84" восточной долготы .
Источник:
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Таким образом, смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определённое например, фигуры людей, животных или сказочных существ в облаках на звёздном небе, обоях на стене или ковре.
У психически здоровых парейдолия может проявляться, например, в виде ложного восприятия изображения лица человека на поверхности Луны или Марса.
Парейдолия часто возникает в инициальных стадиях острых психозов с помрачением сознания, например при алкогольном делирии («белой горячке»). При шизофрении возможно возникновение парейдолических иллюзий на фоне ясного сознания. Восприятие парейдолии психически здоровыми людьми сопровождается пониманием этого феномена как «игры воображения», а при психотических расстройствах, напротив, присутствует уверенность в ее реальности.
Что и не снилось нашим мудрецам