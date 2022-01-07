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Загадочные силуэты, обнаруженные на снимках с Антарктиды и Марса

Загадочные силуэты, обнаруженные на снимках с Антарктиды и Марса (7 фото)

Автор:
07 января 2022 10:31
470
7
Фотографий, на которых обнаруживаются загадочные лица или другие странные сооружения в таких местах, где не ступала (на Марсе) или почти не ступала (в Антарктиде) нога человека.
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ron Полчаса назад
Парейдолия, парейдолическая иллюзия (от др.-греч. παρά «рядом, около; отклонение от чего-либо» + εἴδωλον «изображение») разновидность зрительных иллюзий (так называемые «сенсорные иллюзии дополнения»), возникающих как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых; заключается в формировании иллюзорных образов на основе реальных объектов.
Таким образом, смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определённое например, фигуры людей, животных или сказочных существ в облаках на звёздном небе, обоях на стене или ковре.
У психически здоровых парейдолия может проявляться, например, в виде ложного восприятия изображения лица человека на поверхности Луны или Марса.
Парейдолия часто возникает в инициальных стадиях острых психозов с помрачением сознания, например при алкогольном делирии («белой горячке»). При шизофрении возможно возникновение парейдолических иллюзий на фоне ясного сознания. Восприятие парейдолии психически здоровыми людьми сопровождается пониманием этого феномена как «игры воображения», а при психотических расстройствах, напротив, присутствует уверенность в ее реальности.
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11k
K7OO Минуту назад
Зря эти ребята пытаются искать изображения лиц. Искали бы задницы - похожих изображений было бы на порядок больше. Ведь с точки зрения разумного уфолога, что лицо, что задница - один хрен. Мы же не знаем, где у инопланетян находится мозг и посредством чего они общаются.)
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19k
BiZ 3 минуты назад
слышь, хахол. снимок с антарктиды и снимок антарктиды - вещи чуть ни противоположные..
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1k
EricDimon 4 минуты назад
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35k
Aleksandr 18 минут назад
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5k
rutt Полчаса назад
Люди видят то, что хотят видеть.
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11k
Кыся 43 минуты назад
И кому понадобился вход длиной в 7 км? Такому огромному объекту ангары попросту не нужны, ему ни одна буря не страшна. А для кучи мелких проще сделать кучу мелких входов и разделить ангар на части - тогда в случае нарушения герметичности не передохнут все инопланетяне разом.
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11k
The Dude 44 минуты назад
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам
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