Загадочные силуэты, обнаруженные на снимках с Антарктиды и Марса

Изображение, показанное выше, было обнаружено при просмотре огромного архива «сырых» фотографий поверхности Марса. На веб-сайте НАСА многие любопытные люди получают задание искать, среди прочего, следы или свидетельства аномальных структур.



В данном конкретном случае пользователь сайта The Black Vault опубликовал фотографию того, что на первый взгляд кажется лицом статуи, наполовину погребенной в марсианской земле. Хотя наиболее вероятное объяснение в том, что мы сталкиваемся с игрой света и тени, а то, что мы видим, является не чем иным, как особой скалой. Вот такая находка, по которой вы можете судить самостоятельно, что это.



По мне так именно игра света и тени. Однако судить по картинке сложно, потому что грань между парейдолией и разрушенной антропогенной структурой очень тонка.