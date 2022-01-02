Про Надежду Льва Борисова

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2 января исполняется 43 года актрисе театра и кино Надежде Борисовой. Популярность ей принесли роли в спектаклях МХТ им. А. Чехова и сериалах «Измены» и «Братаны», но чаще о ней упоминают как о дочери знаменитого актера Льва Борисова и жене известного актера Алексея Кравченко.
Интересно то, что их отношения с мужем начались благодаря тому, что он однажды выручил ее отца в очень неприятной ситуации. И выглядела она, как сцена из «Бандитского Петербурга» – сериала, прославившего Льва Борисова.
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Наверное, в такой семье сложно было выбрать для себя другой путь. Имена отца и дяди Надежды знала вся страна, ведь Олег и Лев Борисовы были одними из самых известных братьев в отечественном кинематографе. Правда, всесоюзная слава к старшему брату пришла намного раньше: после главной роли в фильме «За двумя зайцами» Олег Борисов превратился в настоящую звезду кино. А вот его младшему брату Льву долгое время доставались только малозаметные роли второго плана и эпизоды.
Удача улыбнулась ему только в 66 лет, когда Лев Борисов исполнил роль криминального авторитета по кличке Антибиотик в сериале «Бандитский Петербург». Старший брат не увидел его успеха – он ушел из жизни в 1994. О Льве Борисове часто писали, что он долгое время оставался в его тени, и что в отношениях между братьями не обошлось без творческой ревности и зависти.
Надежда этот факт отрицает: «Мы часто ходили друг к другу в гости, вместе отмечали дни рождения и всегда бывали на премьерах. Олег Иванович и Лев Иванович были тесно связаны друг с другом. Когда пишут, что папа завидовал брату, это жалкие вымыслы. Отец по натуре человек не завистливый. А Олег очень переживал, что у папы первая часть творческого пути была трудной…».
Надежда этот факт отрицает: «Мы часто ходили друг к другу в гости, вместе отмечали дни рождения и всегда бывали на премьерах. Олег Иванович и Лев Иванович были тесно связаны друг с другом. Когда пишут, что папа завидовал брату, это жалкие вымыслы. Отец по натуре человек не завистливый. А Олег очень переживал, что у папы первая часть творческого пути была трудной…».
Лев Борисов долгие годы не получал заметных ролей в кино и переходил из одного театра в другой не потому, что не обладал таким же ярким актерским дарованием, как его старший брат. Проблема была в другом – он сильно пил и только в зрелые годы наконец смог избавиться от этой зависимости. Преодолеть ее актеру помогла жена Мария, которая приобщила его к религии. Это был его второй брак, и Борисов признавался, что жена его спасла. Она заставила его поверить в собственные силы, помогла избавиться от депрессии и достичь успехов в профессии.
Надежда появилась на свет, когда ее отцу было уже 46 лет. Мать на тот момент была старостой в храме, и свою дочь они с детства водили в церковную школу, а позже она продолжила учебу в православном колледже. Даже свою первую любовь она встретила в храме – юноша был алтарником, и знакомые семьи шутили, что у Борисовых растет попадья. Однако ее судьба сложилась совсем по-другому.
Решив пойти по стопам отца, Надежда поначалу не знала, как сказать об этом родителям. На вступительные экзамены в Щукинское училище она отправилась одна, даже не поставив их в известность. Ее не приняли, и о своем провале Надежда рассказала отцу. Он заставил ее прочитать ему всю программу, которую она готовила для поступления, и раскритиковал в пух и прах.
Лев Борисов вообще не желал для своей дочери такой же судьбы, которую выбрал сам. Он говорил ей: «Это очень жестокая профессия, особенно для женщины. Если сломаешься – запьешь, озлобишься – или наоборот, зазнаешься, то можешь ставить на себе крест». Тем не менее он не стал отговаривать ее от попытки попробовать свои силы в этой профессии.
Лев Борисов вообще не желал для своей дочери такой же судьбы, которую выбрал сам. Он говорил ей: «Это очень жестокая профессия, особенно для женщины. Если сломаешься – запьешь, озлобишься – или наоборот, зазнаешься, то можешь ставить на себе крест». Тем не менее он не стал отговаривать ее от попытки попробовать свои силы в этой профессии.
Для следующей попытки они уже выбирали материал вместе. На ее прослушивание в ГИТИСе Лев Борисов пришел тайком от дочери и наблюдал за ее выступлением на сцене перед комиссией, затаившись на галерке. На этот раз Надежде улыбнулась удача, а один из педагогов после экзамена подошел к актеру и сказал, что своим поступлением она обязана своему таланту, а не громкому имени. Только после этого Лев Борисов смирился с ее выбором.
После завершения учебы Надежда Борисова начала выступать на сцене Театра им. М. Ермоловой, а спустя 13 лет ее пригласили в МХТ им. А. Чехова. В 25 лет актриса дебютировала в кино, а после 30 к ней пришла первая популярность после съемок во втором сезоне сериала «Братаны», где она сыграла роль инспектора по делам несовершеннолетних. Еще через 5 лет Надежда снялась в сериале «Измены», который сегодня называют одной из самых ее удачных киноработ и визитной карточкой. На данный момент на ее счету – около 30 ролей.
К сожалению, отец уже не застал периода ее творческого взлета. В 2011 г. Лев Борисов ушел из жизни после инсульта в возрасте 77 лет. Надежда рассказывала: «У него всю жизнь были проблемы с сосудами, поэтому он каждый год посещал врачей, ложился на обследования, но доктора проглядели. Папа ушел из жизни буквально за месяц… Я постоянно чувствую его присутствие, он мне и маме снится… Сейчас у меня дома стоит его портрет, а рядом никогда не гаснет лампада, как вечный огонь. Я – это он, он – это я. У нас с ним очень сильная связь, и она не прервется никогда!».
В первый раз актриса вышла замуж еще в юности за студента ГИТИСа с параллельного курса. Уже спустя год Надежда поняла, что поторопилась и сделала ошибку, и они развелись. Второго мужа она встретила в Театре им. М. Ермоловой – это был актер Борис Миронов. У них родилась дочь Ксения, со стороны их отношения казались идеальными.
Но актриса признавалась, что со временем они с супругом отдалились друг от друга. У обоих случился простой в театре, муж впал в уныние, а она была полностью поглощена воспитанием дочери. Проблемы с работой у Надежды вскоре решились – ей предложили принять участие в антрепризном спектакле. Но брак это не спасло, а разрушило.
Но актриса признавалась, что со временем они с супругом отдалились друг от друга. У обоих случился простой в театре, муж впал в уныние, а она была полностью поглощена воспитанием дочери. Проблемы с работой у Надежды вскоре решились – ей предложили принять участие в антрепризном спектакле. Но брак это не спасло, а разрушило.
На репетиции Борисова познакомилась с популярным актером Алексеем Кравченко. Им предстояло вместе выходить на сцену. То, что интерес с его стороны – не только профессиональный, она заметила сразу, но решила никак на это не реагировать. Актриса знала, что у ее партнера по сцене есть семья, в которой растут двое детей. Да и она сама, несмотря на сложности в семье, еще оставалась замужем.
В фильмах и сериалах Алексей Кравченко часто играл военных и стражей правопорядка. По нему вздыхали тысячи зрительниц – он казался эталоном мужества, силы и благородства. И однажды Надежде выпала возможность убедиться в том, что и за кадром на него можно положиться. Ее отец попал в ДТП, и у него вымогали возмещения материального ущерба. Авария явно была подстроенной, а «пострадавшие» выглядели сомнительно.
Кравченко тут же пришел на помощь коллеге. По его просьбе на место ДТП примчались крепкие ребята, и конфликт очень быстро был улажен. Увидев их, вымогатели скрылись с места аварии. Со стороны это выглядело, как сцена из сериала о бандитах. В знак благодарности Надежда согласилась на чашку кофе после работы вместе со своим спасителем. Так они начали общаться не только во время репетиций.
Актер признался ей, что в его семье тоже давно назрел кризис, но из-за детей он не решался уходить от жены. Какое-то время Надежда и Алексей пытались бороться с возникшими чувствами, но вскоре поняли, что они слишком глубоки и серьезны, чтобы от них отказываться. Конечно, уйти из семей им было непросто. К тому же на актеров тут же обрушилась волна осуждения публики. Но все же они решили связать их судьбы и никогда об этом не пожалели. Вот уже 15 лет они остаются вместе.
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