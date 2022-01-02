Про Надежду Льва Борисова

Решив пойти по стопам отца, Надежда поначалу не знала, как сказать об этом родителям. На вступительные экзамены в Щукинское училище она отправилась одна, даже не поставив их в известность. Ее не приняли, и о своем провале Надежда рассказала отцу. Он заставил ее прочитать ему всю программу, которую она готовила для поступления, и раскритиковал в пух и прах.



Лев Борисов вообще не желал для своей дочери такой же судьбы, которую выбрал сам. Он говорил ей: «Это очень жестокая профессия, особенно для женщины. Если сломаешься – запьешь, озлобишься – или наоборот, зазнаешься, то можешь ставить на себе крест». Тем не менее он не стал отговаривать ее от попытки попробовать свои силы в этой профессии.