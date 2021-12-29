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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Авторский пост
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Метки: Юмор настроение приколы
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Думаю, автор не то что стружку, он токарный станок от фрезерного не отличит.
а еще лучше токаря это услышавшего