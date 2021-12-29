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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
29 декабря 2021 17:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   настроение   приколы   
3250
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   настроение   приколы   
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10  комментариев
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51k
doker 3 часа назад
Если кому интересен первый куплет, до слёз доводящий.

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42k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну идеальная же пара, чего вы...
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60k
Андрей 3 часа назад
Завидую молча: у меня кошка нассала в сумку перед загранкомандировкой - выходить из дома, а из сумки течёт...
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60k
Андрей 4 часа назад
Это ёлка токаря, а не фрезеровщика. Ну или расточника, на край.
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