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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
29 декабря 2021 08:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   настроение   приколы   
9604
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Юмор   настроение   приколы   
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17  комментариев
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12k
Голос Вселенной 12 часов назад
Про схему обжима витой пары - зачет! Уже переслал своим админам в качестве шпаргалки...
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667
Vadim Balabanov 2 часа назад
Из всего, что выше , "второй обед на обед"- самое жизненное.
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7
Alexandre Kolesnikov 4 часа назад
"Батя наорал на сына, потому что он был пьян."
Кто пьян?
Батя.
Если бы пьян был сынок, то написали бы так: "Батя наорал на сына, потому что тот был пьян".
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1k
ah3007 12 часов назад
Нота СИ пишется хвостиком вниз.
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14k
Сергей 12 часов назад
Курицу от индейки отличить уже не могут

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