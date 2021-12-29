9604
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Видели это? Капитан Очевидность вновь был где-то рядом
- 17 комиксов с юмором разной толщины, которым удастся поднять ваше настроение
- 20 фотографий, на которых вся суть кроется в заднем плане
- Когда у твоей девушки случились эти дни
- Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования
Метки: Юмор настроение приколы
126
Понравилось126
Новости партнёров
Кто пьян?
Батя.
Если бы пьян был сынок, то написали бы так: "Батя наорал на сына, потому что тот был пьян".
- Да какая разница?!.