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Хомяк алкаш - горе в семье

Хомяк алкаш - горе в семье (15 фото)

Автор:
28 декабря 2021 11:19
Сообщество : Животные
Метки: алкаши   бутылка водки   дебош   животные   хомяки   
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Грызун который способен выпить дозу, сравнимую в человеческих мерках с половиной бутылки водки.

Еще в середине 20 века было известно, что хомяки те еще алкоголики.

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Если в лабораторных условиях тех же крыс надо приучать к алкоголю, то маленькие щекастые грызуны с радостью бахнут чистого зернового спирта.

Они профессиональные бухарики, причем такие, что вам и не снилось.

Здоровый хома в расцвете сил способен употребить порядка 18 граммов этанола в день, что для его веса равносильно, если человек выпьет примерно половину бутылки водки.

Как оказалось, у такого странного пристрастия есть вполне логичное объяснение. Живя в дикой природе грызуны собирают в норке большие запасы зерна и фруктов, которыми питаются всю зиму.

Естественно со временем все это добро бродит. У хомяка просто не остается выбора, кроме как каждый день надираться в стельку.

Как объясняет один из ученых Брадфорда, толерантность к алкоголю у хомяков связанна именно с условиями их питания. Именно по этой причине они легко перерабатывают этанол.

Однако точно не понятно, сколько малыш может выдержать действительно больших доз алкоголя.

На просторах интернета ходит история, как домашний хомяк выпрашивал вино и через некоторое время умер от цирроза печени.

Также один из пользователей сети задался достаточно странным вопросом, будет ли у хомяка болеть голова, если ему дать сто грамм водки?

В ответах садиста решили утихомирить и предположили, что после таких ударных доз у хомяка точно уже ничего болеть не будет.

Другой же комментатор пошутил, что пару капель для головной боли хватит, но стоит не забыть оставить грызуну воды и закуски.

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Метки: алкаши   бутылка водки   дебош   животные   хомяки   
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Александра 2 часа назад
какие симпотяжки!
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MaskvMaske

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