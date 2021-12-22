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Самые полезные посты 2021 года на Фишках

Самые полезные посты 2021 года на Фишках (22 фото)

Автор:
22 декабря 2021 10:47
Сообщество : Фабрика идей
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Самые полезные посты за прошлые годы

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Метки: выбор фишкян   итоги 2021   итоги 2021 года   подборки   полезные подборки   посты на Фишках   самое полезное на Фишках   самые полезные посты   
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Крайт 2 часа назад
Замечательно! И полезно!

Когда-то, помню, и мой пост в выборку попадал, по итогам года.
Только не помню кто эту выборку составлял и на какую тему, года три назад. Вроде, что-то про ностальгию.
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