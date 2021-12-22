Самые полезные посты 2021 года на Фишках

11.

Шурпа - суп удивительный. И вовсе не потому что он действительно вкусЁн и ароматен, и не потому что сытен (кому непонятно - нажористый), а потому что никто не знает единственно правильного рецепта этого удивительного супа. Т.е., извините, его, рецепт знают ВСЕ! И именно все знают этот самый единственно правильный рецепт!