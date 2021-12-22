Самые полезные посты 2021 года на Фишках

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В этом году в избранное добавляли рецепты блюд, шпаргалки и посты с полезными советами. Кстати, не забудьте добавить пост в избранное.
2.
33 добавления в избранное: "Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях"
В любом гараже найдется огромное количество болтов, саморезов, шайб и прочих металлических вещей, которые уже давно заржавели. В данном посте я хочу поделиться с вами проверенным методом, как за час времени расправиться с ненавистной ржавчиной.
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3.
34 добавления в избранное: "Сыровяленая свиная вырезка в домашних условиях"
Доступная технология сыровяления в домашних условиях. Экспериментами с мясом занимаюсь довольно давно. Но в этот раз, результат поразил своим качеством, а простота рецепта - своей доступностью. За пару недель до нового года оказался на рынке. Не смог пройти мимо аккуратных свиных вырезок. Тут же в голове созрел план.
4.
35 добавлений в избранное: "20 нужных шпаргалок о самом ароматном: гид по специям для кулинаров"
Приправы, они же специи - все эти травки и корешки, семена и плоды, дающие аромат нашим блюдам, разве их кто-то не любит? Да там от одного запаха еще перед прилавком уже слюнки текут, что уж говорить о кусочке мяса, щедро сдобренном правильно подобранной смесью.
5.
35 добавлений в избранное: "Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год"
Знающие люди делают это за 3 минуты по методу Циолковского.
6.
41 добавление в избранное: "20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом"
Мы еще раз показываем, рассказываем и наглядно демонстрируем разные жизненные вещи, которые мало того, что сделают вас эрудитом в любой компании, но и могут помочь в жизни, пригодиться в трудную минуту или вовсе спасти кого-то. Смотрим и запоминаем!
7.
41 добавление в избранное: "20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами"
8.
43 добавления в избранное: "Микояновские котлеты: в чем секрет приготовления любимого блюда советских людей"
9.
49 добавлений в избранное: "Натяни пилотку: 10 ностальгических схем"
Помните как в далеком детстве использовали газеты? Их не только читали и топили ими печку, они шли и на более полезное дело - украшение вашей головы и защиты ее от солнца, либо строительного мусора. Вот 15 ностальгических схем применения газет.
10.
49 добавлений в избранное: "Полу-пирожки Владимира Полякова"
Свои стихи петербуржец Владимир Поляков, известный под ником Bazzlan, называет «полу-пирожками». В них всего две строки и нет рифм, зато смысла и жизненной мудрости - целый океан!
11.
49 добавлений в избранное: "Шурпа"
Шурпа - суп удивительный. И вовсе не потому что он действительно вкусЁн и ароматен, и не потому что сытен (кому непонятно - нажористый), а потому что никто не знает единственно правильного рецепта этого удивительного супа. Т.е., извините, его, рецепт знают ВСЕ! И именно все знают этот самый единственно правильный рецепт!
12.
53 добавления в избранное: "Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя"
Принято считать, что все советские мультфильмы пронизаны глубоким моральным и философским смыслом. В общем-то, это так, но некоторые мультики настолько необычны и оригинальны, что до сих пор вызывают споры.
13.
58 добавлений в избранное: "Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола"
Предыстория стандартная – жена решила склеить разбившуюся фигурку собачки, но немного отвлеклась и пролила суперклей на стол. Когда она это заметила, то взяла влажную тряпку, попытавшись вытереть клей, но сделала только хуже. Теперь это стало выглядеть, как большое размазанное пятно.
14.
59 добавлений в избранное: "Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее. Часть 2"
Первая часть про журналы СССР понравилась нашим читателям. Сегодня мы представляем вторую часть ссылок на архивы с гигантским количеством всевозможных документов, радио, кино, грампластинок, календариков, открыток, марок, учебников и прочее. Вам будет чем заняться в праздничные дни!
15.
64 добавления в избранное: "30 важных шпаргалок для здорового питания: читай, если решил изменить жизнь"
Вы решили похудеть? Или придать своей фигуре побольше рельефности, подкачав мышцы? Без питания вся ваша физкультура - дохлый номер. Вот вам всякие разные шпаргалки для питания, подсчета калорий, углеводов и прочая очень важная информация.
16.
85 добавлений в избранное: "Как быстро избавиться от заложенности носа"
Доктор Алан Манделл показал, как за несколько секунд избавиться от заложенности носа. Это не избавит вас от хронического ринита, но сделает жизнь с ним чуть проще.
17.
94 добавления в избранное: "20 классных схем и чертежей всего подряд для самых умелых рук"
Хотите что-то сделать своими руками и ищете разные схемы для воплощения идеи в жизнь? Тогда мы вам поможем. Эта куча схематичных рисунков, возможно кому-то покажется наивной, а кому-то наверняка будет хорошим помощником в работе.
18.
113 добавлений в избранное: "Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё"
"Казалось бы, ну что там варить эту кукурузу? Но, нет Даже банальную кукурузу, если сварить правильно, она будет просто фантастической. Я это понял, когда послушал совет своей соседки-пенсионерки, и не поленился сделать так, как она посоветовала."
19.
115 добавлений в избранное: "30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится"
Да, тут очень много нюансов, куча новшеств и современных внедрений, а потому много спорного в данных шпаргалках. И это хорошо - те, кто разбирается серьезно, подскажут тем, кто только учится, давайте поможем начинающим и заодно освежат свои знания.
20.
144 добавления в избранное: "Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов"
Мы уже публиковали кучу разных строительных шпаргалок. В этот раз с нас всякие расчеты для облегчения вашего строительства и ремонта - здесь вам и сборники калькуляторов на все подряд - от краски до лестниц, и нормативы, и даже римские шторы. Все в одном месте!
21.
191 добавление в избранное: "33 сайта, которые стоит посетить, когда вам скучно"
Подборка для тех, кто хочет приятно провести время или просто узнать, что есть новенького в сети.
22.
226 добавлений в избранное: "Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия"
Даже если ностальгия не замучила, а вам просто интересно, или нужно для какого-то дела, мы собрали для вас архивы разных советских журналов, газет, документов, которые вы можете посмотреть на досуге. Это интересно, правда. Сохрани себе и читай, чем жил советский человек, бери идеи, вспоминай, улыбайся и впитывай знания!
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Когда-то, помню, и мой пост в выборку попадал, по итогам года.
Только не помню кто эту выборку составлял и на какую тему, года три назад. Вроде, что-то про ностальгию.