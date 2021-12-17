3d мультфильм. Проба пера

Всем привет. Вот уж много лет занимаюсь 3d графикой, и все время хотел сделать свой мультфильм.
Несколько раз начинал, но через какое-то время бросал и придумывал новый сценарий. То сюжет страшно банальный, то сил создать задуманное маловато. Короче болото :)
А последнее время, как расплодились блогеры по разным темам, закралась мысль, а не замахнуться ли мне на кулинарное блогерство, но с помощью мультяшного персонажа. Вроде не очень сложно, и сценарий особо не надо выдумывать. А потребность что-то самостоятельно творить удовлетворяется. Опять же, разные хотелки заставляют разбираться в новых для себя технологиях. И вот, на карантинных ноябрьских праздниках собрался с силами и начал.
Работал только вечерами, а по ночам компьютер рендерил. Несколько раз переделывал, пока не понял, что сначала надо записать звук, а потом уже оживлять персонажа. Для этого проекта (проба пера) решил не заморачиваться, а записать голос и звуки самостоятельно. Использовал для этого простой телефон и пару фильтров. Не судите строго :) И за месяц вроде как закончил пилотную серию.
Использовал 3dsmax, Vray, AfterEffects. Буду рад вежливым комментариям.
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- Проверенные, вкусные, простые: ТОП-рецепты, которыми поделились их авторы
- Рецепты из яиц, которые получили кучу лайков от пользователей интернета
- Кулинарные шедевры из фарша, которые так легко приготовить
- Как в Макдональдсе: рецепты сумасшедших по вкусу соусов
- Best of the best: рецепты любимых постных блюд на все времена
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А, в целом для начала очень даже не плохо. Именно с точки зрения просто любителя смотреть мультики.
Ждём следующих серий. Удачи вам.
Все ИМХО, разумеется
1. Черт с ним, с голосом волка в плане тембра и прочего. Но как-то забивается другими звуками, без сабов было бы непонятно
2. Помидорка на разрезе странная :) И на тонкие дольки не тянет :)
3. Волк сделан круто, масло лилось так себе, а вот яичница совсем никак. Из пустоты появилась сразу глазунья и плюхнулась на сковородку. Как человек, далекий от 3Д моделирования, предположу, что просто создать и анимировать деформируемый объект было тяжело. Будет, куда стремиться дальше
В разрезанном помидоре явно проглядывает эмблема одного автопроизводителя, это продакт плейсмент такой?
Про сам мультик ничего не скажу - не профи, а вот и помидорки и перчик с колбаской нужно было перед вбитием яиц перевернуть, чтобы обжарились с обоих сторон. Ну и масло - яишенку вкуснее жарить на сливочном
и голос не совсем приятный..
а так - здорово !
Лиха беда начало..
А целевой аудиторией как варик можно сделать, например, "щеглов" всяких и рассказывать им простенькие рецепты блюд, которые киндер 11-12 лет может легко приготовить самостоятельно)
Просто первое, что в голову пришло, глядя ролик)