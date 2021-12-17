3d мультфильм. Проба пера

Несколько раз начинал, но через какое-то время бросал и придумывал новый сценарий. То сюжет страшно банальный, то сил создать задуманное маловато. Короче болото :)

А последнее время, как расплодились блогеры по разным темам, закралась мысль, а не замахнуться ли мне на кулинарное блогерство, но с помощью мультяшного персонажа. Вроде не очень сложно, и сценарий особо не надо выдумывать. А потребность что-то самостоятельно творить удовлетворяется. Опять же, разные хотелки заставляют разбираться в новых для себя технологиях. И вот, на карантинных ноябрьских праздниках собрался с силами и начал.

Работал только вечерами, а по ночам компьютер рендерил. Несколько раз переделывал, пока не понял, что сначала надо записать звук, а потом уже оживлять персонажа. Для этого проекта (проба пера) решил не заморачиваться, а записать голос и звуки самостоятельно. Использовал для этого простой телефон и пару фильтров. Не судите строго :) И за месяц вроде как закончил пилотную серию.



