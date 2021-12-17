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3d мультфильм. Проба пера

3d мультфильм. Проба пера (2 фото)

Автор:
17 декабря 2021 14:54
Метки: 3d-анимация   3dsMax   анимация   волк   еда   кулинария   мультфильм   
862
2

Всем привет. Вот уж много лет занимаюсь 3d графикой, и все время хотел сделать свой мультфильм.

Несколько раз начинал, но через какое-то время бросал и придумывал новый сценарий. То сюжет страшно банальный, то сил создать задуманное маловато. Короче болото :)

А последнее время, как расплодились блогеры по разным темам, закралась мысль, а не замахнуться ли мне на кулинарное блогерство, но с помощью мультяшного персонажа. Вроде не очень сложно, и сценарий особо не надо выдумывать. А потребность что-то самостоятельно творить удовлетворяется. Опять же, разные хотелки заставляют разбираться в новых для себя технологиях. И вот, на карантинных ноябрьских праздниках собрался с силами и начал.

Работал только вечерами, а по ночам компьютер рендерил. Несколько раз переделывал, пока не понял, что сначала надо записать звук, а потом уже оживлять персонажа. Для этого проекта (проба пера) решил не заморачиваться, а записать голос и звуки самостоятельно. Использовал для этого простой телефон и пару фильтров. Не судите строго :) И за месяц вроде как закончил пилотную серию.


Использовал 3dsmax, Vray, AfterEffects. Буду рад вежливым комментариям.


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Метки: 3d-анимация   3dsMax   анимация   волк   еда   кулинария   мультфильм   
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45  комментариев
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12k
Элитный тигр 9 часов назад
Прикольно, но по моему личному мнению голос к волку ну вообще не подходит, надо какой-нибудь другой подбирать.
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1k
Куда катимся? 36 минут назад
"Логово" - это не фамилия и не имя, пишется с маленькой буквы. Не приучай молодёжь к поощрению неграмотности.
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8k
Павел 45 минут назад
Отлично получилось!!!! А вот с голосом действительно надо что то делать
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8
kokos Час назад
Ваще огонь!!!! Я сам пробовал что то подобное сотворить!!! Кто не в теме, тем не понять как все это делается! Мой уровень это Масяня))) ещё раз респект автору!!! За труд и усидчивость.
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10
Апельсин Мандаринов Час назад
Для пробы пера - классно! Присоединяюсь к мнению о тембре голоса - чтобы разобрать текст, надо напрягаться. И еще замечание - чересчур много уменьшительных слов - т.н. "галантерейный стиль", считается признаком дурного вкуса. Все это в плане конструктивной критики, а не наезда. Продолжай!
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26k
Вован 3 часа назад
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4k
Просто Федя 4 часа назад
Присоединяюсь, голос волку менять. Помидоры резать только спелые))
А, в целом для начала очень даже не плохо. Именно с точки зрения просто любителя смотреть мультики.
Ждём следующих серий. Удачи вам.
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135
Илья Нахимовский Автор поста Просто Федя Час назад
Спасибо за отзыв :)
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1k
poбт 5 часов назад
плиту после готовки выключать надо
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16k
Сергей 5 часов назад
Волчара классный. Мне понравился. Про остальное не скажу так как не специалист.
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135
Илья Нахимовский Автор поста Сергей 5 часов назад
Огромное спасибо за отзыв :)
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428
Andy 6 часов назад
Я не профессионал. Мне понравилось. И движения у волка естественные, как у живого. Надо сюжеты какие-то подинамичнее может быть
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Илья Нахимовский Автор поста Andy 5 часов назад
Благодарю за отзыв :)
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2k
Иван Петров 6 часов назад
>Буду рад вежливым комментариям.

Все ИМХО, разумеется
1. Черт с ним, с голосом волка в плане тембра и прочего. Но как-то забивается другими звуками, без сабов было бы непонятно
2. Помидорка на разрезе странная :) И на тонкие дольки не тянет :)
3. Волк сделан круто, масло лилось так себе, а вот яичница совсем никак. Из пустоты появилась сразу глазунья и плюхнулась на сковородку. Как человек, далекий от 3Д моделирования, предположу, что просто создать и анимировать деформируемый объект было тяжело. Будет, куда стремиться дальше
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135
Илья Нахимовский Автор поста Иван Петров 5 часов назад
Спасибо за отзыв :) буду работать :)
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19k
Will2006 7 часов назад
"тонкими кружочками" в четверть помидора

В разрезанном помидоре явно проглядывает эмблема одного автопроизводителя, это продакт плейсмент такой?

Про сам мультик ничего не скажу - не профи, а вот и помидорки и перчик с колбаской нужно было перед вбитием яиц перевернуть, чтобы обжарились с обоих сторон. Ну и масло - яишенку вкуснее жарить на сливочном
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135
Илья Нахимовский Автор поста Will2006 5 часов назад
Спасибо за отзыв :) Надо намекнуть производителю на премию :)
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1k
Колыванец 7 часов назад
Ооочень неплохо для пробы пера! Сам пытаюсь освоить Блендер, знаю как все это непросто.
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135
Илья Нахимовский Автор поста Колыванец 7 часов назад
Спасибо за отзыв :)
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23k
Ваня 8 часов назад
автору респект и уважуха!!! мне понравился, продолжай...
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135
Илья Нахимовский Автор поста Ваня 7 часов назад
Благодарю за отзыв :)
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614
Максим Максимов 8 часов назад
Вот , что надо показывать по зомбоящику, а не всяких гламурных сучек, готовящих мудню по часу
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Илья Нахимовский Автор поста Максим Максимов 8 часов назад
Спасибо за отзыв :)
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3k
Fasha 8 часов назад
когда лапы облизывает - а звук идет... не стыковочка :)
и голос не совсем приятный..
а так - здорово !
Лиха беда начало..
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Илья Нахимовский Автор поста Fasha 8 часов назад
Благодарю за отзыв :) Звук - главная проблема, уже понял :)
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137
Мурчелло 8 часов назад
Классно.Понравилось.Можно красную шапочку добавить в купальнике.Чтоб им весело было.С губёшками.
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Илья Нахимовский Автор поста Мурчелло 8 часов назад
Спасибо за отзыв :) Будет волчица :) Хотел сделать лису, но после обмена мнениями на другом ресурсе, решил создать правильную ячейку общества :)
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137
Мурчелло Илья Нахимовский 8 часов назад
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64k
Доктор Джонс 8 часов назад
Замените озвучку...
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Илья Нахимовский Автор поста Доктор Джонс 8 часов назад
Спасибо за отзыв :) В новых сериях озвучивать будет профессионал. В этом первом опыте, все делал сам
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6k
Александр Зотов 8 часов назад
и волку я бы уменьшил "улыбку" немного, а то выглядит как улыбка гуинплена)
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Илья Нахимовский Автор поста Александр Зотов 8 часов назад
Спасибо за отзыв :) Даже не сразу понял, на кого похож :)
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6k
Александр Зотов 8 часов назад
над звуком работать, голос серому поменять.
А целевой аудиторией как варик можно сделать, например, "щеглов" всяких и рассказывать им простенькие рецепты блюд, которые киндер 11-12 лет может легко приготовить самостоятельно)
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135
Илья Нахимовский Автор поста Александр Зотов 8 часов назад
Спасибо за отзыв :) Уже думал про целевую аудиторию. Много услышал мнений. Неоднозначный вопрос. Говорят, что для детей недопустимый контент (ножи, горячее и тп). Поэтому будет нейтральное содержание :)
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135
Илья Нахимовский Автор поста Александр Зотов 8 часов назад
Да, да. Я сначала так и планировал сделать. Но меня переубедили :)
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26k
Павел 9 часов назад
неплохо, неплохо, продолжай
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Илья Нахимовский Автор поста Павел 9 часов назад
Благодарю :)
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Илья Нахимовский

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