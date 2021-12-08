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Почему в снежном иглу сухо и тепло?

Почему в снежном иглу сухо и тепло? (10 фото)

Автор:
08 декабря 2021 23:07
Сообщество : Фабрика идей
Метки: иглу   интересно   строительство   эксимосы   
801
10
Иглу - не просто зимнее жилье эскимоса, а очень продуманная и теплая конструкция, в которой можно пережить снежную бурю. При возведении этой "избушки" учитываются важные правила, поэтому внутри дома из снега легко дышится, а кроме того, там сухо и тепло. Разбираемся, почему.
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Метки: иглу   интересно   строительство   эксимосы   
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160
ManA108 2 часа назад
Спасибки за интересный пост.
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461
zininau 21 минуту назад
Всегда интересовало, если внутри образуется корочка, то получается воздух откуда в нее попадает? Только из двери или этого подкопа? Не задохнешься там, если эту лампу жировую жечь?
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529
Вжик 2 часа назад
Из такого снега хорошо лепить кирпичи
========
Не лепить, а пилить. Для иглу блоки пилят. Пилой.
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