Почему в снежном иглу сухо и тепло?

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Иглу - не просто зимнее жилье эскимоса, а очень продуманная и теплая конструкция, в которой можно пережить снежную бурю. При возведении этой "избушки" учитываются важные правила, поэтому внутри дома из снега легко дышится, а кроме того, там сухо и тепло. Разбираемся, почему.
Иглу - традиционное зимнее жилище канадских эскимосов, в переводе с инуктитута (так именуют большинство инуитских канадских диалектов) это слово, собственно это и означает. Хотя в литературе неоднократно встречалось утверждение, что это "ледяная избушка", сей факт ошибочен - в распоряжении у эскимосов только снег. Из него иглу и строят.
Снег, кстати, подойдет не любой. Перед возведением иглу эскимос оценит его качество - годится только тот, на котором нога оставляет четкий отпечаток. Из такого снега хорошо лепить кирпичи - из этих блоков и сооружается иглу.
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Возводится иглу по спирали. Каждый блок укладывается с опорой на предыдущие в трех точках.
Если снег глубок, вход в иглу устраивают в полу, а чтобы выйти наружу, прорывают коридор. Если снега не так много, то приходится вход делать в стене, а уже к ней достраивают дополнительный коридор из снежных блоков.
Если снег глубок, вход в иглу устраивают в полу, а чтобы выйти наружу, прорывают коридор. Если снега не так много, то приходится вход делать в стене, а уже к ней достраивают дополнительный коридор из снежных блоков.
При некотором опыте эскимос способен построить иглу в одиночку за три четверти часа. Размер жилища небольшой, но в любом случае, он будет зависеть от того, сколько человек будет проживать в этой избушке. Для одного будет достаточно иглу диаметром примерно 2,7 метров, на двоих около 3 метров, на троих – 3,4 метра.
Канадец Вильяльмур Стефанссон в 1914 году издал книгу, в которой рассказал, о том как строят иглу эскимосы и подробно описал все процессы возведения этого зимнего жилища. В этом труде под названием "Великий санный путь" Сфефанссон удивляется настоящим снежным поселкам с большим количеством иглу и крытыми переходами между ними. Кроме небольших снежных домиков в поселении строились и довольно солидные хижины - дома.
«В главном жилье могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал вроде «холла», где люди счищали с себя снег. К главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселились две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело 7-8 ламп за раз, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».
Внутреннее помещение иглу эскимосы застилали шкурами, иногда они украшали и стены. Для обогрева использовались плошки-жирники. Они также освещали жилище.
Несмотря на, казалось бы, холодный материал изготовления - снег - в иглу довольно тепло и сухо. Нагреваясь от дыхания, снег изнутри начинает немного оплавляться, но стены не тают. Чем сильнее на улице мороз, тем более высокий нагрев может выдержать иглу изнутри. Мороз подмораживает внутреннюю поверхность стен, и температурное давление снаружи и изнутри уравновешивается.
Плюсовую температуру в снежной хижине поддержать легко. Во-первых, для этого достаточно дыхания спящих людей (а уж если горит жирянка, то и вовсе). Кроме того, стены иглу впитывают избыток влаги и замерзают, образуя панцирь, не пропускающий ветер и мороз, потому в иглу внутри тепло и сухо.
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Метки: иглу интересно строительство эксимосы
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Не лепить, а пилить. Для иглу блоки пилят. Пилой.